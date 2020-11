KAKO DA ISKORISTITE NOVI POSAO: Evo šta da uradite kad dobijete unapređenje ili promenite radno mesto

Imate novi posao i bezuspešno se borite da dokažete svoje kvalitete?

Pogledajte listu predloženih aktivnosti u nastavku teksta i razmislite o tome šta od navedenog još niste uradili a mogli biste. Možda je baš neka od sledećih stavki ključ za poboljšanje vašeg učinka i kretanje prema uspehu.

Spisak pred vama je primenljiv na sve korporativne nivoe i može pomoći svim sadašnjim i budućim liderima, ne samo onima koji su upravo unapređeni.

Evo prvih sedam stvari koje treba uraditi prilikom dolaska na bolju poziciju na poslu.

1. Razumite očekivanja

Prva stvar koju treba da uradite jeste da dobro sagledate i shvatite svoju ulogu. Šta očekujete od sebe, šta organizacija očekuje od vas i šta očekuje vaš novi šef? Ovi zahtevi i potrebe čine osnovu vašeg uspeha.

Nesporazum ili neusklađenost očekivanja najbrži su put do frustracije i neuspeha.

2. Postavite ciljeve

Pred vama je uzbudljiv, ali i prilično zastrašujući zadatak. Šta planirate da postignete i zašto?

Odredite lične ciljeve i ciljeve u karijeri i postavite ih u kontekstu organizacije imajući na umu sve što se od vas očekuje.

3. Razgovarajte sa svojim novim šefom

Da biste odredili način na koji ćete raditi zajedno, morate upoznati osobu koja vam je nadređena.

Razgovor vam može pomoći da utvrdite kako i kada ćete komunicirati, što vam može omogućiti uspeh u nastojanju da izgradite dobar odnos, zasnovan na uzajamnom poverenju.

Zato stavite svom šefu do znanja da ste spremni da radite, da ste ponosni na to što ste tu gde jeste i da ste potpuno svesni toga da je važno da sarađujete na ostvarenju zajedničkog cilja – a to je, pre svega, uspeh kompanije.

4. Usredsredite se na izgradnju odnosa

Ne smete da zaboravite da su i odnosi sa ljudima koji čine vaš tim deo vašeg posla! Nijedan čovek ne može sve sâm. Zbog toga bi trebalo da uložite vreme u izgradnju odnosa sa menadžerima svog nivoa, kolegama iz drugih sektora, šefom, kupcima, a pre svega – sa članovima svog novog tima.

Više ljudi doživi poslovni neuspeh zbog loše komunikacije ili nesposobnosti razumevanja drugih, nego iz bilo kog drugog razloga.

5. Naučite što je moguće više

Velike su šanse da ne znate baš sve što je potrebno da biste uspeli na novom poslu.

Ako ste u prethodnim koracima definisali očekivanja, sada je vreme da naučite šta god je potrebno kako biste ih ispunili. Napravite listu traženih sposobnosti i umeća, a zatim i plan kako ćete izgraditi potrebne veštine i znanja. Najsigurnija opcija je profesionalno usavršavanje. Uspešni lideri su oni koji poseduju bogat set poslovnih veština, ne samo onih koje su direktno vezane za stručnost na radnom mestu, već i takozvanih „mekih veština”. „Meke veštine“ podrazumevaju sposobnosti poput komunikacije i upravljanja vremenom. Samopouzdanje će vam porasti, osećaćete se spremnijim za nove izazove, a vaši novi šefovi će znati da cene vaš trud.

6. Proslavite uspeh!

Veoma je važno da poštujete sebe i svoj uspeh.

Uvek odvojte vreme za sebe i sa najbližima proslavite svoj napredak i dostignuća. Proslava gradi vaše samopouzdanje i svest o sopstvenim kvalitetima i postavlja vam pravi put za nove uspehe.

7. Ostanite skromni

Kao i u većini stvari u životu, ravnoteža je važna. Imate novi posao, novu poziciju, veću platu, veće poštovanje kolega (verovatno i prijatelja i porodice).

Trebalo bi da budete apsolutno zadovoljni sobom zbog uspeha koji ste ostvarili. Ali važno je da na radnom mestu bar deo svog oduševljenja sačuvate za sebe. Pomislite da je možda i osoba u kancelariji pored vas želela posao koji ste dobili. Setite se da ne možete znati sve o svima. Zapamtite da to što radite na novom poslu ne znači da ste stigli do cilja, već da ste tek započeli put.

Redosled kojim bi trebalo da obavljate navedeno nije obavezan, a možda ste nešto od ovoga već i uradili. Neka vaš cilj bude da nakon unapređenja što pre možete ispunite što je više moguće tačaka sa ove liste. Možda vam ovaj spisak ponudi nešto o čemu treba da razmislite i podstakne vas na akciju već sutra ujutru.

