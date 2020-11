MISTERIJA REŠENA: Zašto na društvenim mrežama viđamo rečenice koje internet prevodioci ne mogu da prevedu?

Izgleda da gubimo korak s vremenom. Na društvenim mrežama se pred našim očima odvija razvoj potpuno novog jezika među klincima, a ne možemo da dokučimo njegovo poreklo, a kamoli značenje. Da li su mališani kolektivno pošašaveli? Radoznalost nas je podstakla na prekovremeni rad i ozbiljno detektivsko istraživanje. Da bismo saznali šta stoji iza „anyekejyanc gbiqqence” i sličnih fraza, otišli smo direktno na izvor ovakvog izražavanja. Park! I to tokom prajmtajma… Šest popodne.

Naoružali smo se skrinšotovima konverzacija na ovom čudnom jeziku i počeli ispitivanje prisutnih. „Ahh, to je problem solverski”, rekoše uglas.

S obzirom na to da se bavimo novinarstvom, ovaj odgovor nam nije bio dovoljan. Neophodno nam je objašnjenje:

Kada?

Kako?

Zašto?

…ne samo „Šta?”.

Mozganje bez kraja i premca

„Sve je počelo onog trenutka kada nam je zeleno četvororuko biće iz letećeg tanjira reklo ’Beqqo’”, počinje priču Vuk, učenik sedmog razreda.

„Nedavno je iz svemira presretnuta misteriozna šifrovana poruka”, uskače njegova vršnjakinja Višnja, a mi shvatamo da smo se prevarili u proceni da idejni tvorci ne mogu više da nas zbune od samog nepoznatog jezika. Šampolion je hijeroglife verovatno i odgonetnuo zahvaljujući tome što nije poznavao drevne Egipćane.

Međutim, ne posustajemo i kažemo deci da želimo da i sami naučimo problem solverski.

„Ovaj izmišljeni jezik je zapravo rezultat problema ’Prevedi poruku’, koji smo rešavali za prelazak u narednu fazu Brainfinity takmičenja. Nije zaista u toku invazija vanzemaljaca na Zemlju”, otkriva Konstantin. Zvanično možemo da odahnemo, dakle. „U pitanju je engleski ‘with a twist’, odnosno ‘vayb i yvajy’”, dodaje on.

„Nakon što smo preveli poruku koju smo dobili, poveren nam je zadatak slanja poruke sa sadržajem ’We want to be friends with you’, ali i izrada posebnog programa za prevođenje nesvakidašnjeg jezika”, kaže trinaestogodišnja Valentina i dodaje: „Odlučili smo da implementiramo problem solverski i u svakodnevnu komunikaciju.”

„Tako je, ‘ybiy’j kacby’”, potvrđuje ostatak ekipe.

Šta je Brainfinity?

„Ok, potpuno smo se zbunili sada. Šta je Brainfinity, kakve probleme imate i kako se tako s lakoćom nosite s njima i, najvažnije, otkud zaboga vanzemaljci?”, upitasmo ih.

„Najluđi snovi ljubitelja naučne fantastike o neposrednom kontaktu sa svemircima nisu u potpunosti ispunjeni. Konstantin vam je lepo objasnio. Vanzemaljci su deo pro-ble-ma u sklopu nesvakidašnjeg takmičenja u problem solvingu Brainfinity, namenjenog učenicima starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Zar vi odrasli baš nikada ne umete da saslušate decu?”, odbrusi nam tinejdžerka Dunja.

Od tog trenutka smo pomno beležili svaku reč. Evo naših saznanja:

Broj govornika problem solverskog jezika raste iz dana u dan zahvaljujući Brainfinityju, inovativnom timskom takmičenju za decu . Zašto ne biste i vi podržali rastući trend? Kaže se da je čovek bogat onoliko koliko jezika zna. Mi se svakako bacamo na posao, „ve’ke ceyyanc yo vokr”.

Osmišljavanjem posebnog jezika, koji očito sve više uzima maha među mlađim generacijama, Brainfinity takmičenje je još jednom pomerilo granice učenja i ostvarilo smisao svog postojanja – da deca stiču nova znanja i veštine na zanimljiv i zabavan način kroz rešavanje problema iz svakodnevice (možda ne baš uvek iz svakodnevice sadašnjosti, već ponekad i iz eventualne svakodnevice budućnosti).

Pored kreativnosti, takmičenje učesnicima razvija još tri „K” – kritičko razmišljanje, kolaboraciju i komunikaciju . Naravno, u nastavku kvalifikacione etape nadmetanja očekuje nas još zanimljivih i potencijalno izazovnijih zadataka. Ko zna šta će oni da iznedre?

Osnovci i srednjoškolci su pokazali da su dorasli različitim problemima, pa i vanzemaljskom, ali i mnogim prethodnim, a s obzirom na to kako su se nadmudrivali s nama, ne sumnjamo da će se dobro snaći i u narednim.

Misterija konačno rešena! Odlučnost se isplati.

Klinci, iskoristite priliku da bez posebne pripreme osvojite vredne nagrade

Klinci su nam dali sledeće informacije o prijavama za Brainfinity. Ukoliko pohađate više razrede osnovne škole ili srednju školu, i sami možete da proverite kako ćete se snaći u mozganju bez kraja i premca sa svojim drugarima. Sve što treba da uradite jeste da okupite svoju četvoročlanu ekipu i prijavite se, potpuno besplatno, i da zajedničkim snagama rešite jedan od problema koji se objavljuju svakog 25. u mesecu na Brainfinity sajtu, sve do februara 2021. godine. Pritom, imate pravo na pomoć prijatelja, roditelja, profesora, računara.

Svi prijavljeni timovi, sačinjeni od petaka, šestaka, sedmaka, osmaka i srednjoškolaca, koji reše bilo koji od zadataka iz kvalifikacija plasiraju se u drugu fazu takmičenja – Brainfinity izazov, koji će se održati krajem marta sledeće godine.

Najbolji timovi iz izazova učestvovaće u Brainfinity finalu koje će se nakon toga održati u Beogradu, a najbolje očekuju medalje i vredne nagrade.

Saznajte više o propozicijama takmičenja!

Prisetite se samo svih onih pitanja koja ste postavljali roditeljima dok ste bili mali. Brainfinity vam pruža priliku da otkrijete mnoge stvari za koje su vam oni rekli „Ne znam”.

Zato ne propustite priliku da se pridružite prijavljenim ekipama već sada!

