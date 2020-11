Najsavremenije školovanje nikad nije bilo povoljnije, a sada uz njega dobijate i ITAcademy JUNIOR program od 2.000 evra

Povodom Svetskog dana deteta koji se svuda u svetu obeležava s ciljem promovisanja dobrobiti dece i njihovog obrazovanja kao jednog od najvažnijih uslova za uspešan život, Savremena osnovna škola i gimnazija rešila je da obraduje sve roditelje osnovaca i srednjoškolaca:

- Ukoliko do nedelje prijavite svoje dete u Savremenu osnovnu školu ili gimnaziju, pored osnovnog paketa školovanja, dobijate potpuno besplatno ITAcademy JUNIOR program u vrednosti od 2.000 evra.

Tu dobrim vestima iz ove prestižne ustanove nije kraj: trenutno važe najniže cene školarine sa popustom od čak 45%. Stoga je ovo najpovoljniji trenutak da upišete svoje dete u najsavremeniju školu u regionu.

Akcija traje do 22. novembra, stoga požurite i obezbedite mesto za svoje dete u Savremenoj osnovnoj školi ili gimnaziji.

U Savremenoj vaše dete dobija pristup najkvalitetnijim resursima za učenje

Savremena osnovna škola i gimnazija poznate su širom regiona kao škole u kojima učenici dobijaju kvalitetna, sveobuhvatna i najaktuelnija znanja uz mnoštvo raznovrsnih prilika za učenje.

Stoga je Savremena rešila da dodatno proširi svoje već bogate resurse za učenje tako što će svi učenici koji se prijave za upis do 22. novembra, pored snižene cene školarine, imati mogućnost i da potpuno besplatno pohađaju svetski IT program za decu i mlade – ITAcademy JUNIOR, čija vrednost iznosi više od 2.000 evra na godišnjem nivou. Na ovaj način vaše dete dobija najkompletnije savremeno obrazovanje koje predstavlja savršen balans prirodnih i društvenih znanja i, danas nezaobilaznih, digitalnih veština.

ITAcademy JUNIOR – IT znanja koja podstiču kreativnost, maštu, logiku

foto: Promo

Zahvaljujući principima poput problem solvinga, logičkog razmišljanja, kreativnog pristupa i upornosti, programiranje se ne preporučuje samo deci koja bi volela u budućnosti da budu programeri, već svima, a posebno kreativcima, zato što donosi brojne pozitivne efekte na celokupan dečji razvoj. Znajući koju sve moć programiranje ima, veliki vizionar našeg doba Stiv Jobs je rekao: „Svi treba da nauče da programiraju, jer na taj način uče kako da razmišljaju”.

Upravo zato je Savremena rešila da omogući svojim učenicima da pohađaju najkompletniji program za usvajanje IT znanja u regionu.

ITAcademy JUNIOR je IT program za osnovce i srednjoškolce osmišljen tako da im na zabavan način omogući usvajanje najvažnijih IT veština današnjice poput programiranja, veb-dizajniranja, kreiranja animacije i video-igara, upravljanja robotima, ali i poboljša kreativnost, inteligenciju, logičko i kritičko mišljenje. Drugim rečima, kroz upoznavanje sa IT znanjima, vaše dete će istovremeno sticati širok spektar veština koje će mu biti od izuzetne koristi za dalje školovanje u bilo kojoj oblasti.

Ovaj program nije namenjen samo učenicima koji bi želeli da postanu programeri kad porastu, već i kreativcima, društvenjacima, prirodnjacima tako što podstiče inteligenciju, radoznalost, logičko i kritičko mišljenje i otključava skrivene potencijale kod svakog deteta.

ITAcademy JUNIOR predstavlja vrednu dopunu redovnoj nastavi i donosi učenicima nezaobilazne veštine i znanja koji im omogućavaju da se razviju u radoznale kreativce 21. veka.

Savremena osnovna škola i gimnazija – mesto gde stasavaju budući kreativci, IT-jevci, naučnici i lideri

Savremena predstavlja sveobuhvatan sistem za osnovno i srednje obrazovanje u kome se kroz primenu naprednih metodičkih pristupa od prvog razreda podjednako radi na celovitom razvoju učenika i njihovoj pripremi za život i rad u 21. veku.

Nastava se odvija na Nacionalnom i Kombinovanom programu i akreditovali su je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kembridž univerzitet. To znači da je učenicima ove škole otvoren put za nastavak školovanja na najboljim domaćim i svetskim obrazovnim ustanovama.

foto: Promo

Uz posvećen rad učitelja i nastavnika, kroz interaktivnu nastavu, multidisciplinarne časove i upotrebu savremene edukativne tehnologije, kao i jedinstveni program za razvoj višestruke inteligencije, osnovci i gimnazijalci usvajaju vredna znanja i veštine, razvijaju raznovrsne talente i sa radošću otkrivaju nove svetove dok stiču veštine za samostalno celoživotno učenje.

Ono po čemu se Savremena takođe izdvaja od drugih jeste upotreba Distance Learning platforme za učenje na daljinu, koja ovu školu čini u potpunosti spremnom za izvođenje nastave u uslovima pandemije. Savremeni osnovci i gimnazijalci mogu redovno od kuće da prate časove koje im drže njihovi učitelji i nastavnici, da završavaju domaće zadatke, razmenjuju materijale za učenje i budu u stalnom kontaktu sa svojim učiteljima, nastavnicima i drugarima.

Savremena osnovna škola i gimnazija predstavljaju mesto na kome će vaše dete dobiti sve što mu je neophodno za uspešno učenje i pravilno odrastanje.

Savremeno obrazovanje za dobrobit vašeg deteta

Za budućnost vašeg deteta jedna od najvažnijih stvari je kvalitetno obrazovanje, pa je to ujedno i najbolji poklon koji mu kao roditelj možete darovati. Savremena je rešila da vam pomogne u tome tako što je povodom Svetskog dana deteta rešila da, pored popusta od 45%, vašem osnovcu pokloni školovanje na ITAcademy JUNIOR u vrednosti od 2.000 evra.

Ovo je vaša šansa da proslavite Svetski dan deteta tako što ćete svom mezimcu ili mezimici darovati poklon za čitav život. Obezbedite mesto na vreme u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji.

Promo tekst

Kurir