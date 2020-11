USLOV ZA KARIJERU U IT SEKTORU: Evo šta je potrebno za posao u najplaćenijoj oblasti

Informacione tehnologije spadaju među najperspektivnije oblasti današnjice. Iako ovo tržište nije zasićeno, da biste došli u priliku da radite u sektoru za IT, potrebno je steći odgovarajuće stručno obrazovanje, ali i posedovati osobine koje će vas izdvojiti iz velike konkurencije.

U nastavku teksta predstavljamo karakteristike koje će vam omogućiti da postanete vrstan stručnjak za IT i da izgradite uspešnu karijeru u ovoj oblasti.

1. Razvijte komunikacijske veštine

Iako je uvreženo mišljenje da posao prosečnog stručnjaka za IT zahteva isključivo višečasovno gledanje u računar bez potrebe za bilo kakvom komunkacijom sa kolegama, istina je zapravo potpuno suprotna.

foto: Promo

Razvijene komunikacijske veštine su nešto što će vam olakšati snalaženje u svakom okruženju, a posebno u kompaniji koja se bavi informacionim tehnologijama. Rad na izradi raznih softverskih rešenja i njihovom testiranju svakodnevno zahteva saradnju sa ostalim članovima tima, koji mogu dolaziti iz različitih kultura i profesija. Zato je u svetu IT-ja sposobnost da kompleksne informacije objasnite i prenesete svojim kolegama na pravi način poželjna karakteristika.

Poznato je da su, pored „tvrdih" veština, danas upravo „meke" veštine one koje prave razliku između kandidata sa sličnim iskustvom.

foto: Promo

2. Budite timski igrač

Iza svakog uspešnog projekta stoji uspešan tim ljudi koji odlično funkcionišu zajedno. Upravo zato velike kompanije prilikom zapošljavanja procenjuju da li ćete moći da se uklopite u njihov tim. Kada radite u grupi, za odlične rezultate nije potrebno samo znanje, već i strpljenje, kao i druge veštine, koje neće kočiti ostale koji rade sa vama na projektu.

Sposobnost da funkcionišete zajedno sa ostalim kolegama jeste jedna od najvažnijih karakteristika koje morate da posedujete za rad u velikim kompanijama. Ukoliko niste spremni da je razvijate, vaše veštine u oblasti IT-ja moći ćete da unovčite isključivo samostalnim radom na freelance projektima.

foto: Promo

3. Pozitivan stav otvoriće vam mnoga vrata

Stručnjaci za IT obično važe za nekomunikativne kolege, posebno za one iz drugih sektora. Činjenica da moraju često da objašnjavaju kompjuterske probleme onima koji se slabije razumeju u tu tematiku uglavnom nervira one koji su stručnjaci za IT. Međutim, pozitivan stav i spremnost da uvek izađete u susret svima u kompaniji vrlo brzo će vas izdvojiti od konkurencije i svrstati vas među osobe sa kojima svi žele da sarađuju. Na taj način ćete ostvariti važne kontakte, koji vam mogu pomoći u nastavku karijere.

4. Kreativnost i odgovornost uvek na ceni

Talenat da uvek predložite novo idejno rešenje za određeni problem jeste nešto na šta vaši nadređeni sigurno neće ostati ravnodušni. Pored toga, sposobnost da preuzmete odgovornost u ključnim situacijama takođe je osobina zbog koje ćete mnogo lakše i brže napredovati u karijeri.

foto: Promo

Iako ove veštine nije moguće naučiti tokom školovanja, usvajanjem drugih važnih znanja iz oblasti IT-ja steći ćete samopouzdanje i otvoriti nove vidike, koji će podstaći vašu kreativnost.

5. Obrazovanje kao preduslov za odlično plaćen posao

Pomenute karakteristike nije moguće savladati odjednom, ali možete svakodnevno raditi na njihovom poboljšanju i tako ih podići na nivo neophodan za rad u sektoru za IT. Međutim, da biste uopšte bili u situaciji da dokažete da posedujete sve pomenute poželjne karakteristike i da pronađete posao u najplaćenijoj oblasti, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje.

Učenjem po najsavremenijim programima potrebnim znanjima i veštinama možete ovladati već posle godine školovanja. Nakon toga, vaša uspešna karijera programera, softverskog inženjera, ili web dizajnera moći će da počne.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir