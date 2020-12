MENADŽMENT U IT INDUSTRIJI: Kako da postanete traženi menadžer IT projekata?

Oblast informacionih tehnologija jedna je od najperspektivnijih kako u regionu, tako i u celom svetu. Poslova ima napretek, a plate su velike. Iako programeri, softverski inženjeri i svi ostali stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija uživaju u mnogim dobrobitima, IT menadžment spada među najbolje plaćene i najtraženije pozicije u radu sa infomacionim tehnologijama.

Posao menadžera informacionih tehnologija podrazumeva rukovođenje projektima i održavanje efikasnosti celog sektora. Međutim, iako šefovanje deluje zabavno, da biste postali IT menadžer, potrebno vam je kvalitetno obrazovanje, kao i pridržavanje saveta koje vam predstavljamo u nastavku.

1. Planiranje je pola posla

Svaki minut koji provedete na planiranju projekata vredi deset puta više nego sat konkretnog rada na idejnom rešenju.

Vreme koje ste uložili u razmišljanje, planiranje, osmišljavanje skica i načina na koji će ceo sistem funkcionisati povećava vaše šanse da izbegnete potencijalne probleme sa kojima se možete susretati dok koordinišete rad svih na projektu.

2. Konsultujte se sa klijentom

Ono što klijent očekuje od IT menadžera jeste da mu željeni projekat bude isporučen u predviđenom vremenskom roku. Međutim, kako bi klijent bio zadovoljan onim što je poželeo pre nego što ste počeli da radite, moraćete redovno da se konsultujete sa njim.

Tokom ovih sastanaka trudite se da skupite što više informacija i detalja koji će vam olakšati rad i pomoći da krajnji proizvod bude što približniji ideji klijenata. Konsultacije, praćenje i nadgledanje procesa je od ključnog značaja za uspeh u IT svetu.

3. Radite korak po korak

Jedna od najčešćih grešaka prilikom izrade raznih softverskih rešenja jeste odstupanje od plana i improvizovanje tokom rada.

Sve što želite da promenite ili ste zaboravili da osmislite na početku – ostavite za kraj. U suprotnom ćete se zapetljati u dodavanju novih funkcija i doći do toga da ništa ne ide po planu.

4. Udvostručite vreme predviđeno za rad

Prilikom raspodele zaduženja i planiranja vremena potrebnog da se određeni zadaci izvrše uvek računajte da će vam trebati skoro dvaput više vremena nego što ste prvobitno predvideli.

Rad u timu obično traje duže nego što se može pretpostaviti, a pri tome razvoj softverskih rešenja je takav posao na kome često dolazi do nepredviđenih poteškoća tokom rada.

5. Postavite prioritete

Kao IT menadžer bićete prinuđeni da koordinišete kompletnim timom koji radi na vašem projektu. Jedna od najtežih ali i najvažnijih stavki sa kojom ćete se susresti jeste određivanje prioriteta po kojima će vaše kolege funkcionisati.

Na ovaj način programeri od kojih projekti najviše zavise, ali i svi ostali, imaće tačan plan po kome će rešavati svoja zaduženja, što će u velikoj meri ubrzati njihov rad.

6. Ne zaboravite vašu ulogu

Da biste postali uspešan IT menadžer, potrebno je da budete svesni svoje uloge u timu. Jedna od najčešćih grešaka stručnjaka koji rukovode projektima jeste mešanje u tuđa zaduženja. Na taj način niko iz vašeg tima neće moći da iskaže svoj pun potencijal, a praksa koja donosi rezultat je upravo suprotna. IT menadžer mora da podstakne sve IT stručnjake da postanu heroji i nametnu se kao lideri, jer je zdrava konkurencija u timu ono što garantuje uspeh.

Kako se postaje IT menadžer?

Školovanjem po specijalnom programu za IT menadžere neophodne veštine i znanja za bavljenje ovim poslom možete usvojiti već nakon 12 meseci. Uz obrazovanje koje steknete u ustanovi koja se bavi edukacijom menadžerskog IT kadra imaćete sve potrebne tehnike za rad u najbolje plaćenoj oblasti. Nakon toga preostaje vam samo da se pridržavate pomenutih saveta i nastavite da gradite još uspešniju karijeru.

