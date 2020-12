ISKORISTITE NOVOGODIŠNJI POPUST na Fakultetu društvenih nauka i uštedite 3575 evra

Fakultet društvenih nauka je počeo sa predupisom za školsku 2021/22.

Sada je pravo vreme da rezervišete svoje mesto i ostvarite neverovatan popust.

Najatraktivniji i najpopularniji studijski programi dostupni u Srbiji, a koje realizuje Fakultet društvenih nauka, na osnovnim akademskim studijama su: Digitalni mediji i komunikacije i Ekonomija. Takođe, postoje i master akademske studije na kojima se realizuju studijski programi: Ekonomija i Digitalni mediji i komunikacije.

Broj mesta je ograničen

Zbog velikog interesovanja za upis na Fakultet društvenih nauka pravo je vreme da sada rezervišete svoje mesto za upis.

foto: Kurir

ZA SVE KOJI SE PRIJAVE DO KRAJA DECEMBRA VAŽE PROMOTIVNE CENE

Plaćanje školarine na neverovatnih 59 rata

Ukoliko sad rezervišete svoje mesto na jednom od studijskih programa Fakulteta ostvarujete mogućnost da plaćate školarinu za osnovne studije na neverovatnih 59 mesečnih rata ili za master studije na 19 mesečnih rata.

Školarina za osnovne studije za četiri godine studija iznosi samo 4425 evra što je 1106,25 evra po godini. To nije sve, omogućeno je i plaćanje školarine na 59 rata, samo za one koji se prijave do kraja decembra.

Cena za osnovne studije

foto: Kurir

Cena za master studije

foto: Kurir

Iskoristite pogodnosti ranog prijavljivanja za školsku 2021/22 i ostvarite neverovatne popuste. Prijavljivanje je počelo već u novembru i oni koji su se tada prijavili ostvarili su najveći popust. Nije kasno da i vi iskoristite veliki popust. Decembar je mesec sa popustom od neverovatnih 3575 evra na iznos školarine. Vi iskoristite decembar jer iz meseca u mesec cena školarine raste.

Cena za osnovne studije

foto: Kurir

Cena za master studije

foto: Kurir

Kako biste rezervisali vaše mesto na vreme potrebno je da se prijavite putem elektronske prijave, da nas posetite ili kontaktirate putem telefona na broj 011/ 77 777 00.

Radno vreme Fakulteta društvenih nauka je od 9h do 18h. Akcija traje do kraja decembra.

Kurir