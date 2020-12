OBAVEZNI DEO MARKETINGA: Zbog ovih 5 nenadmašnih prednosti SEO je danas deo svake marketinške strategije

Optimizacija za pretraživače (SEO) je u proteklih deset godina postala deo svake online marketinške strategije, pa su stručnjaci iz ove oblasti postali veoma traženi na tržištu. U nastavku predstavljamo 5 karakteristika koje će vam pomoći da shvatite zašto je SEO toliko moćna strategija bez koje je svaki web sajt osuđen na propast.

1. SEO povećava saobraćaj na sajtu

Dobro pozicioniranje web stranice u rezultatima pretrage na Googleu, Bingu, ili nekom trećem pretraživaču osnovna je svrha SEO optimizacije. Statistički podaci, a i iskustvo pokazuje da ljudi širom sveta do većine sajtova dolaze uglavnom preko internet pretraživača.

foto: Promo

Optimizovani naslovi i metatagovi, kao i ključne reči sa sajta igraju bitnu ulogu u tome koje mesto će sajt zauzeti posle pretraživanja određenog pojma. To znači da oni sajtovi sa SEO optimizacijom koji se rangiraju na prvoj stranici u rezultatima prikupljaju znatno više posetilaca.

2. SEO vas uči o navikama posetilaca sajta

Bez obzira na to da li je u pitanju komercijalna ili nekomercijalna web stranica, njen cilj je da privuče što više posetilaca. Detaljni analitički podaci pružaju stručnjacima za SEO uvid i u demografske podatke i u druge pokazatelje koji otkrivaju ponašanje posetilaca na sajtu, na osnovu koga oni optimizuju sadržaj tako da se obrati pravoj ciljnoj grupi.

3. SEO košta manje, a daje više

Strategija optimizacije sajta spada među najisplativije marketinške alate iz jednostavnog razloga – nema mnogo gubitaka. Naime, ona cilja na one korisnike interneta koji su na mreži već tražili nešto slično vašim uslugama ili proizvodima. Veliku popularnost SEO je dostigao upravo zahvaljujući niskim cenama i odličnim rezultatima koje donosi.

foto: Promo

Poređenja radi, pogledajmo tradicionalne marketinške akcije koje se i dalje smatraju uspešnim. Primera radi, promocije putem telefonskih poziva skuplje su više od 60 odsto u odnosu na strategiju SEO. S obzirom na to da SEO na sajt dovodi uglavnom posetioce koji su već zainteresovani za uslugu i proizvode koje predstavljate, ovaj marketinški alat smatra se jednim od najefikasnijih u savremenom oglašavanju na internetu.

4. SEO povećava upotrebljivost sajta

Optimizacija sajta uz pomoć strategije SEO ne samo da privlači posetioce, već i poboljšava samu funkcionalnost sajta. Web stranice na kojima je urađena kvalitetna SEO optimizacija znatno su funkcionalnije i jednostavnije za upotrebu. Posetiocima je omogućeno da lakše i brže dođu do linkova i onih informacija koje su im važne.

5. SEO pomaže prilikom kreiranja brenda

Pored svih pomenutih prednosti, jedna od najvažnijih jeste to što SEO u velikoj meri utiče i na izgradnju brenda određenog sajta. Kada potencijalni posetioci ugledaju vaš web sajt na prvoj stranici Googlea u rezultatima pretrag, to će im uliti poverenje da je to što predstavljate kvalitetno i korisno. A takav kredibilitet nema cenu.

foto: Promo

Stručnjaci za SEO postaju sve traženiji

Za razliku od ostalih marketinških strategija, SEO je zbog svojih prednosti postao alat koji se podrazumeva prilikom planiranja online oglašavanja. Ovakav trend uticao je na veliku tražnju koja vlada za obučenim stručnjacima za optimizaciju sajta koji poseduju znanja i veštine potrebne za promociju web stranica. Oni koji su se školovali u ovoj oblasti ne samo da imaju priliku da lako pronađu posao, već su za svoj rad i odlično plaćeni, jer se u online marketing ulaže sve više novca. Danas je dovoljna godina učenja da se postane ekspert za SEO. Intenzivna obuka pod vođstvom mentora koja vodi do prestižnih i priznatih sertifikata najbolji je način da započnete karijeru u ovoj uzbudljivoj oblasti.

