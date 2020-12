USPEH U NOVOJ GODINI: Evo zašto 2021. treba da bude vaša godina

Ova godina je dokazala da je mnogo stvari koje nikako ne možete da kontrolišete. Zato se fokusirajte na ono čime možete da upravljate. Da započnete nov posao, na primer.

U uzburkanim vremenima nastala su i velika imena. Tokom recesije 1957. i 1958. otvoren je prvi hotel „Hajat”. Majkrosoft je osnovan u vreme naftne krize sedamdesetih godina 20. veka. Usred svetske ekonomske krize početkom 21. veka nastali su Uber i Er Bi-En-Bi (Airbnb). Ako razmišljate o pokretanju svoje firme – da, i sada je pravi trenutak.

Sve je onlajn

Danas se život odvija na mreži. Pandemija je sve prebacila u virtuelni svet: prijateljstva, zabavu, kupovinu i posao. Tu su i savetovanja, sport, učenje… Lista je beskrajna. Onlajn razmena (u svakom smislu) od marta 2020. skočila je za 40%.

Ono što je ključno jeste da su se navike potrošača već izmenile – svi traže samo ono što mogu da obave onlajn.

To znači da skoro svi poslovi mogu da se započnu i razvijaju i u ovim, promenjenim okolnostima. Samim tim, nema razloga da odlažete svoj posao iz snova, posebno ako ste istražili ponudu i tržište. Ako ste nešto tražili i to niste uspeli da nađete onlajn, budite sigurni da je i dovoljan broj drugih sa istim problemom. A vaš posao to može da reši.

Vi ste spremniji

„Novo normalno” je sve primoralo da se dodatno okrenu onome što zaista vole. Bilo je više vremena za razmišljanje i preispitivanje, pa je i vaša ideja imala vremena da sazri na pravi način.

Prvo, ako ste svojoj ideji poklonili toliko vremena, znači da vam je zaista važna. Dobro ste razmislili o razlozima zbog kojih ste spremni da se tome posvetite i koliko će vam zadovoljstva doneti.

Drugo, ono što je ranije bio samo okvirni plan, sada je promišljeno hiljadu puta i mnogi – na prvi pogled – neprimetni nedostaci su do sada otklonjeni. Ukratko, vaš biznis-plan je mnogo stabilniji i lakše ostvarljiv.

Nema razloga da čekate. Ovo je jedinstven trenutak: prilike su vas dovele do toga da se posvetite sebi. Sebi dugujete makar da pokušate.

Pravi saradnici

Pandemija je, nažalost, mnoge profesionalce ostavila bez posla. Dobra vest je da mnogi od njih mogu da se pridruže baš vama. Ne samo da ćete im pomoći u ključnom trenutku, već ćete stvoriti i tim odličnih saradnika koji će vaše poslovanje dovesti do vrha.

Isto tako, baš zbog neizvesne budućnosti, rado će vam se pridružiti i svi oni koji i dalje rade, ali im se vaša ideja dopada. Ljudi vole da u stvarima u koje veruju budu od početka i pomognu u ostvarivanju vašeg (a i njihovog) cilja.

Naučite sve što vam je potrebno

Naravno, biće vam potrebna pomoć, ali i znanje. Danas vrlo lako možete sva potrebna znanja – pa i praksu – da steknete onlajn, od proverenih, iskusnih stručnjaka, koji će vas uvesti u svet poslovanja informacionih tehnologija. IT Akademija godinama početnike pretvara u profesionalce, pa ne brinite o tome da li ste dobro uložili svoj novac.

Zato prestanite da tražite razloge da nešto započnete, jer ih je mnogo; zapitajte se: „Zašto da ne?” Iznenadićete se koliko malo odgovora imate.

