NAJBOLJI PROGRAMERSKI FORUMI U PROŠLOJ GODINI: U zavisnosti od programskog jezika koji koristite,ovo su mesta koja morate posetiti

Programerski forumu su druga kuća programera. To su mesta gde se okupljaju početnici i eksperti, istomišljenici i programeri suoprostavljenih stavova. Ako ste programer početnik, oni su pravo meste da testirate svoje znanje i dobijete odgovore na probleme koje imate.

Programerskih foruma je mnogo i ponekad je teško snaći se u obilju mogućnosti. Ipak, u prethodnoj godini neki su se izdvojili u odnosu na druge. U nastavku saznajte koji su forumipreporučeni u zavisnosti od programskog jezika za koji ste specijalizovani.

Java forumi

Poznato mesto gde se okuplja zajednica koja koristi univerzalni programski jezik Java je The Cafe. Tu su i početnici i eksperti. Pored foruma s pitanjima i odgovorima, ovde ćete pronaći blog i video lekcije.

Što se ovog programskog jezika tiče, Stack Overflow i Java Programming Forum su dve alternative, gde možete tražiti odgovore na pitanja koja imate.

Forumi za programski jezik C

Ukoliko tražite forum za C, preporuka je poznati C Programming forum. Ovde ćete pronaći korisne informacije za programski jezik C, ali isto tako i za C++. Tu su formui, tutorijali i besplatne knjige.

Sličan sadržaj možete pronaći i na forumu Go4Expert forum. Prednost ovog foruma je raznovrsnost diskusija. Na ovom forumu možete čitati ili učestovarti u razgovorima na teme programiranja video igara, razvoja za web, programiranja za operativne sisteme itd.

Forumi za programski jezik C++

Popularni formu za ovaj programski jezik sa aktuelnim informacijama je CPlusPlus. Sa nekoliko hiljada diskusija za početnike, za Windows i Linux programiranje, člancima i tutorijalima, ovaj forum predstavlja pravi izbor za svakog C++ programera.

S obzirom da je C++ jedan od najpoznatijih programskih jezika, odgovore na pitanja koja imate o ovom programskom jeziku možete lako pronaći i na drugim mestima gde se okuplja programerska zajednica.

Programiranje za Apple

Ukoliko tražite savete za programiranje u Apple okruženje, vaš prvi izbor bi trebalo da bude zvanični Apple Developer Forums.

Na oficijelnim Apple forumima ćete informacije naći grupisane po temama. Primera radi, tu su Xcode, Corse Os, APP Frameworks, itd.

Dodatne savete u vezi sa razvojem video igara za iOS, možete pronaći na podforumu platforme Unreal Engine.

Programiranje za Android

Andorid Forums se redovno ađuriraju najnovijim savetima za Android developere. Potrebno je da se ulogujete i potražite temu ili tražite pomoć od iskusnijih kolega. Drugo dobro mesto za učenje o razvoju u Android okruženju je blog App Futura.

Programiranje za Windows

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri programiranju za Windows, posetite Windows Forum.

Razne teme, od različitih verzija ovog operativnog sistema, do hardvera i tutorijala, pomoći će vam bilo da ste iskusni programer ili ambiciouni početnik. Ovaj forum je aktuelan i neprestano ažuriran najnovijim saznanjima.

Forumi za jezik Python

Ukoliko želite da prodiskujete različita ažuriranja ili svojstva ovog programskih jezika ili postavite pitanje, posetite Bytes. Njegova aktivna zajednica roji 400 hiljada članova. To u praksi znači da kada god da pristupite ovom forumu, neko će biti tu da vam pomogne.

Drugi poznati forum je jednostavnog imena Pyhton Forum. Ovaj forum okuplja eksperte specijalizovane za rešavanje problema iz oblasti kao što su umrežavanje, razvoj video igara ili grafičkog korisničkog interfejsa. Ako ste početnik u Pyhtonu, ne bi trebalo da se plašite ovog foruma, jer on ima posebnu sekciju za početnike duhovitog naziva Homework.

Forumi za programski jezik Ruby

Zajednica programera specijalizovanih za Ruby raste, pa nećete limati prblem da nađete posebne forume ili podforume posvećene ovog programskom jeziku. Tako, primera radi, možete posetiti već pomenuti Stack Overflow, Ruby Forum ili CodeRanch i pronaći odgovor na pitanja koja imate.

GitHub, možda najpopularniji programerski forum je dobar izbor.

Forumi za PHP programere

Opcije u PHP okruženju su novoosnovani PHP Forums ili podsekcije velikih zajednica kao što su CodeRanch ili HackForums.

Primera radi, HackForums ima posebnu sekciju za početnike. Tu ćete pronaći najrazličite teme u vezi sa PHP programiranjem, a možete i sami otvoriti novu temu ili postaviti pitanje.

S druge strane, CodeRanch originalnog dizajna (divlji zapad) u svojoj izvornoj svrsi je namenjen početnicima. Sekcije poput "najbolje ove godine" ili "najbolje ovog meseca" pomoi će vam da imate uvid u promene u temi.

Forumi za JavaScript

Pored navedenih velikih foruma, programeri koji rade s JavaScriptom mogu da posete BlackHatWorld, i prateći teme, pronađu rešenje za kompleksniji problem s kojim su suočeni. Ukoliko ne pronađu temu u vezi s izazovom sa kojim su suočeni, ovde takođe mogu i sami postaviti pitanje.

Iako forumi mogu pomoći programerima da reše probleme, steknu znanje i isprate trendove, oni ne mogu zameniti fokusirano školovanje. Tek nakon završenog obrazovnog programa, moći ćete da maksimalno iskoristite znanje dostupno na forumima, a i sami pomognete drugima. Sertifikovana jednogodišnja obuka za programiranje u nekom od pomenutih jezika pod vođstvom metnora zasnovana na realnim projektima je pravi izbor za 2021 godinu.

