OTKRIVAMO: Kako da postanete uspešan YouTuber

Da li ste znali da ćete, ako upitate nekog klinca šta želi da bude kada poraste, verovatno tri puta češće čuti odgovor YouTuber nego astronaut? Kosmos se nekada smatrao najpoželjnijim radnim mestom među decom, ali ga je sada potisnula mnogima omiljena platforma za deljenje i gledanje snimaka.

Ako i sami želite da se oprobate u YouTube vodama, morate imati u vidu konkurenciju od čak 37.000.000 drugih kanala. Svakog minuta doda se više od 500 časova video-zapisa. Otkrivamo vam nekoliko jednostavnih koraka da baš vaših manje-više petnaest minuta bude vredno nečijeg likea, sharea i subscribea koji će vam u budućnosti doneti slavu i zaradu.

Kreirajte Brand Account

Razmišljajte unapred. Iako tokom ukucavanja podataka za pravljenje YouTube kanala verovatno nećete razmišljati o cilju da se nađete među kanalima koji okupljaju više od milion pratilaca, Brand Account će vam značiti u budućnosti, kako se vaš biznis bude razvijao.

Zašto ne lični nalog? Pre svega zato što ćete u tom slučaju biti upisani pod svojim imenom i prezimenom i samo ćete vi moći da mu pristupite, dok Brand Account omogućava istovremeno logovanje više osoba, pa ćete u budućnosti moći da dodelite pristup i svojim saradnicima. Dodatni razlog je to što će vam mejlovi od gledalaca i potencijalnih klijenata stizati u privatno poštansko sanduče, koje verovatno niste namenili biznisu, te bitne poruke mogu da se zagube među informacijama o dostavi hrane i njuzleterima.

Zapitajte se ko je vaša ciljna grupa

U zavisnosti od toga kakav sadržaj planirate da prezentujete na svom kanalu, odredite ciljnu grupu i istražite njene navike. U slučaju da ste tinejdžer i da su vam snimci o tome kako zavitlavate svoje društvo, verovatno će vas pratiti vaši vršnjaci, te bi trebalo da imate u vidu da oni više vole kraće videe.

Zapitajte se ko je vaša konkurencija

Ne libite se da pogledate rad svojih konkurenata. Možda ste šopingholičarka – vaši videi bi to i pokazivali, ali ste se našli u čudu zbog devojke slične vama koja je od videa „Nećete verovati šta sam kupila ZA 2.000€ U ZARI/H&M-U/MANGU” prešla na video „Za 2.000 DINARA U SECOND HAND PRODAVNICI kupila sam 15 ARTIKALA”. Ovo je posledica toga što je poslednjih godina gledanje sadržaja fokusiranog na kupovinu i pronalaženje dobre polovne garderobe skočilo čak deset puta, a ona je to prepoznala.

Potrudite se da i sami ispratite modu.

NAJVAŽNIJA BIZNIS LEKCIJA YOUTUBERA – privucite pažnju gledalaca jakim naslovima i dobrom thumbnail sličicom (NOT A CLICKBAIT)

Tražeći video po svojoj meri, gledaoci najčešće letimično prelete naslove i thumbnail sličice. Da bi pokrenuli baš vaš klip, morate da ih zavedete na prvi pogled. Džabe ste izvodili najkomplikovanije trikove na skejtu ako u naslovu napišete „Vožnja skejta”, a kao thumbnail sličicu stavite mutan isečak iz snimka na kome se vide ostali skejteri kako sede na tribinama. Umesto toga predlažemo „NAJKOMPLIKOVANIJI trikovi na skejtu u TRI LAKA POTEZA”, koji ćete ilustrovati fotkom sebe u fascinantnom flipu, nekim pop-art vizuelnim elementima i natpisom „NISAM PAO”, koji možete da dodate u jednostavnom online programu Canva.

foto: Promo

Ključne reči i optimizacija bitne su i za naslovljavanje videa i takođe će doprineti većem broju klikova.

Izgradite prepoznatljiv identitet

Ukoliko ste već kreirali Brand Account, onda u skladu s tim posmatrajte sebe i svoj sadržaj kao brend. Zavijte se u prepoznatljivo ruho. Napišite opis kanala u sekciji „About” kako bi gledaoci znali šta da očekuju. Dodajte ikonicu visoke rezolucije. Za baner iskoristite ilustraciju kojom ćete poželeti dobrodošlicu posetiocima i informisati ih kojim danima i u koje vreme kačite nove videe. Na ovom mestu možete zakačiti i linkove ka svojim profilima na ostalim društvenim mrežama. Implementirajte jedinstveni trailer pre svakog videa. Ispišite informativne opise klipova u kojima ćete ispromovisati ostale načine na koje gledaoci mogu da stupe u kontakt s vama. Organizujte sadržaj u play liste sa adekvatnim nazivima. Linkujte stare povezane snimke ili svoj sajt u frameove. Pozovite publiku da se pretplati na vaš kanal.

Odrešite kesu da biste je napunili – reklamirajte se

YouTube oglašavanje predstavlja efikasan način da doprete do novih osoba. Targetirajte one za koje verujete da bi bili zainteresovani za vaš sadržaj.

Snimajte videe u saradnji s vama sličnim YouTuberima za svoj, ali i njihove kanale

Tim bolje ukoliko su oni već ostvareni i proslavljeni.

YouTuberi na tuđim kanalima obično gostuju pod krinkom druženja, ali zapravo i domaćini i gosti na taj način osvajaju „nova tržišta”. Verovatno ste primetili da se takvi videi obično snimaju u dva dela – prvi je, na primer, kod Nenada i tiče se toga kako se postavljaju solarni paneli, a drugi kod Miše i odnosi se na izbor pravog panela u 5 koraka. Tako se Nenadovi pratioci upoznaju s Mišom, a Mišini s Nenadom, i ako im se učine interesantnim, počnu da ih prate.

Analizirajte i prilagođavajte se

Kako vaš kanal bude kvalitativno i kvantitativno rastao, moći ćete da izmerite svoj uspeh na osnovu analitike. Zaključićete da li ste bili u pravu kada ste na početku pretpostavili ko će vas gledati, kao i kada su vaši gledaoci najaktivniji, s kojih uređaja vas prate i koji tip videa najbolje prolazi kod njih, što će vam biti značajno za osmišljavanje budućeg sadržaja. Uz brojke, osvrnite se i na komentare koje dobijate. Posmatrajte ih kao opisne ocene i konstruktivnu kritiku. Pored sopstvenih rezultata, trebalo bi da zavirite i u dešavanja na svetskoj YouTube sceni.

Integracijom sopstvenog napretka i planetarnih trendova, ali i eksperimentisanjem i izlaženjem iz tih okvira, oblikovaćete idealnu marketinšku strategiju za svoj kanal.

Jeste l’ čuli, kumo, verujte bez šale, postoji škola za YouTubere male (i velike)

Verovatno ste i sami do sada shvatili da, ma koliko nam nekada zanimanje YouTubera delovalo lako, to baš i nije istina i ne svodi se na snimanje koještarija bez kraja i konca.

Iako smo se u ovom tekstu dotakli osnova, ne postoji instant rešenje koje će vas lansirati među najveće zvezde drugog najposećenijeg sajta na svetu – YouTubea. Ovaj kompleksan posao, pored volje i kreativnosti, zahteva znanja i veštine iz nekoliko različitih oblasti: marketinga, online komunikacije, grafičkog dizajna, SEO, strateškog razmišljanja, PPC reklamiranja, statistike i menadžmenta.

U skladu sa željama za profesionalnim usmerenjem mlađih naraštaja, sve češće su i škole koje mogu da pohađaju oni koji žele da postanu profesionalni YouTuberi. Jedna od najpoznatijih i najkvalitetnijih na našim prostorima je InternetAcademy. Školovanje na ovoj obrazovnoj instituciji za digitalni marketing i biznis traje 12 meseci, a YouTube je samo jedan od predmeta koje ćete izučavati u okviru bogatog plana i programa.

Na vama je da li ćete stečeno obrazovanje usmeriti ka pretvaranju svog kanala u izvor prihoda ili ćete se pak odlučiti za neku drugu visokoplaćenu i traženu profesiju na internetu. Za početak bez ustručavanja napravite taj kanal, naravno kao Brand Account, a sve ostalo ćete usput usavršiti. Ukoliko se u međuvremenu predomislite i želja da budete YouTuber nestane, imaćete plan B.

Foto: Promo

Kurir