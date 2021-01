KARIJERA ADMINISTRATORA: Evo zašto bi trebalo da postanete administrator mreža

IT poslovi

Zanimanje administratora mreža nudi onima koji su se obrazovali za ovu poziciju brojne privilegije. Neke od njih su mogućnost angažovanja u bilo kojoj sferi poslovanja i prilika za ostvarenje velike zarade. Što se prve tačke tiče, administratori mreža neophodni su svakoj kompaniji kako bi obezbedili svim zaposlenima da ostanu povezani i spremni za obavljanje poslovnih zaduženja; što se tiče zarade, u pitanju je odgovoran posao od koga može zavisiti celokupno poslovanje, pa su kompanije spremne da plate velike plate da bi dobile dobru uslugu.

Ako niste sigurni da je posao administratora za vas, evo još nekoliko dobrih razloga da se obučite za ovaj posao.

1. Unapredićete svoje veštine

Prilikom opisa zanimanja administratora mrežnih sistema često se čuju fraze poput „upravljanje na visokom nivou", „procena hardvera" ili „konfiguracija mreža".

Iako ove karakteristike jesu vezane za pomenuti posao, ono što administratora mreža zapravo čeka na radnom mestu zavisi od kompanije u kojoj je zaposlen. Svaka kompanija ima svoje specifične mrežne procedure, koje će zahtevati različite pristupe, tako da administratori mreža moraju da se prilagode na svakom radnom mestu.

Drugim rečima, pored toga što će vam svaki sledeći posao doneti dragocena znanja, bićete u stalnom procesu rada na sebi. Upoznaćete razne korporativne kulture i naučićete kako da im se prilagodite.

foto: Promo

2. Tražnja za obrazovanim stručnjacima je u stalnom porastu

S obzirom na to da gotovo nijedna kompanija čije poslovanje je direktno povezano sa radom na računarima ne može da funkcioniše bez administratora mreža, jasno je zbog čega su ovi stručnjaci toliko traženi. Na tržištima širom sveta od 2010. godine masovno je počela tražnja za obrazovanim stručnjacima koji su obučeni za održavanje kompjuterskih mrežnih sistema, i takva tendencija će se nastaviti i u budućnosti. Portal Titanhq predviđa veliki porast potrebe za ovim kadrom tokom ove decenije.

3. Imaćete priliku da radite u svakoj oblasti i da se ne bojite za posao

Kao što je već bilo reči, mrežni sistemi su integrisani u poslovanje mnogih malih i velikih kompanija, bez obzira na delatnost njihovog rada. Zbog toga administratori mreža spadaju među retke stručnjake koji tokom karijere imaju priliku da rade u brojnim oblastima i ne boje se za posao. Ova profesija ostaje potpuno nezavisna, dok mnoge druge profesije istovremeno direktno zavise upravo od posla za koji su zaduženi administratori mreža.

foto: Promo

4. Iskustvo vam donosi mogućnosti za druge poslove u IT-ju

Iskustvo koje administratori mreža steknu tokom nekoliko godina rada u ovom poslu omogućava im da rade i na drugim visokoplaćenim pozicijama u IT-ju. Znanja i veštine koje su potrebne za administraciju mreža mogu se primeniti i na radnim zadacima koje obavljaju analitičari sistema, ili mrežni inženjeri. Sve ove pozicije odlikuju odlična primanja i privilegija da zbog svojih veština ne moraju da čekaju na posao.

Oblast informacionih tehnologija jedna je od retkih u kojoj obrazovan kadar brzo i lako pronalazi posao i odlično zarađuju bez obzira na to u kom delu sveta žive. Ipak, da biste zakoračili u IT industriju i uživali u ovim prednostima, potrebno je da prethodno steknete kvalitetno i temeljno znanje na proverenoj edukativnoj ustanovi. Školovanjem po specijalnom programu baziranom na mentorskom radu u realnom okruženju, veštine potrebne za rad na poziciji administratora mreža možete steći već posle godinu dana. Nakon toga vaša uspešna IT karijera može da počne.

Promo tekst

Kurir