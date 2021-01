SOFTVERSKI INŽENJERI: Šta rade i koliko zarađuju

POSLOVI U IT SEKTORU

Razvoj informacionih tehnologija i ogroman uticaj koji ova oblast ima na svakodnevni život ljudi širom sveta doprineli su tome da se softverski sistemi primenjuju u širokom opsegu. Za izradu i implementaciju softverskih rešenja zaduženi su softverski inženjeri. S obzirom na to da se u proteklih nekoliko godina carstvo kompjuteraša rapidno povećava, softversko inženjerstvo polako ali sigurno postaje profesija koja je privlačna za sve više ljudi.

Iako se nalazi na listi poslova koji će biti u porastu i posle pandemije, i dalje nije jasno šta se pod ovim poslom podrazumeva. U nastavku saznajte više o poslu softverskog inženjera.

Kako rade softverski inženjeri?

Softveri koji se primenjuju u najrazličitijim oblastima – od poslovanja do industrije video-igara – proizvodi su rada softverskih inženjera. Ovi stručnjaci u svom radu koriste ili grafički interfejs, ili su okrenuti tekstualnom pisanju kodova. Bez obzira na to za koji stil rada se odluče, za ovaj posao softverski inženjeri moraju da poznaju programske jezike kao što su C# i PHP.

Softverski inženjeri traženi su u svim delovima sveta

Istraživanja pokazuju da tražnja za obrazovanim softverskim inženjerima raste znatno brže od tražnje za stručnjacima drugih profesija. Važnost proizvoda koje kreiraju softverski inženjeri uticala je na to da je školovan kadar za ovaj posao potreban svim industrijama u svim delovima sveta.

Portal Salary.com svrstao je softversko inženjerstvo u top-10 profesija, ispred popularnih poslova lekara, marketinških menadžera i finansijskih savetnika.

Jedan od razloga za dobar plasman jeste finansijska sigurnost koju ovaj posao garantuje. Plata softverskih inženjera je ono što ih izdvaja u odnosu na ostale IT stručnjake, koji su takođe poznati po velikim primanjima. Kod nas mesečne plate inženjera na seniorskim pozicijama idu do preko dve hiljade evra.

Kako da postanete odlično plaćen softverski inženjer?

Analitičke sposobnosti i efikasnost prilikom rešavanja softverskih problema jesu karakteristike koje eksperti u softverskom inženjerstvu moraju da poseduju. Da biste došli u priliku da započnete uspešnu karijeru kao softverski inženjer, potrebno vam je kvalitetno i temeljno obrazovanje, bazirano na simulaciji realnih poslovnih zahteva, a stečeno na priznatoj edukativnoj ustanovi. Tehnike i znanja koje usvojite tokom školovanja obezbediće vam priliku da projektujete, razvijate i testirate različite softverske sisteme koji se koriste kako bi razne aplikacije efikasno funkcionisale. Kada kroz školovanje steknete sve preko potrebne veštine, do posla ćete doći veoma brzo, s obzirom na to da IT tržištu uvek nedostaju obučeni stručnjaci na ovoj poziciji.

