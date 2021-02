ŽELITE PROGRAMERSKU PLATU, ALI VAS NE PRIVLAČI PROGRAMIRANJE? ITAcademy ima novi smer koji je idealan za vas

ITAcademy je već dugo poznata kao edukativna ustanova koja pruža znanja i veštine za obavljanje veoma traženih i sjajno plaćenih IT poslova. Da je reč o zaista modernoj školi koja je u toku sa aktuelnim svetskim IT trendovima, potvrđuje i novost da će ovog proleća na ITAcademy početi nastava za jedno od najatraktivnijih IT zanimanja – Software Testing and QA.

Ovaj program je idealan za početnike u IT sferi, kao i za sve one koji žele programersku platu, ali ih ne privlači da previše kodiraju. Naime, karijeru softver testera je svetska zajednica developera, okupljena oko sajta Stack Overflow, proglasila za najperspektivniju u IT sektoru. Usled sve veće potražnje za stručnjacima ovog profila kod nas i u svetu, ITAcademy je pokrenula moderan i sveobuhvatan program koji će čak i apsolutnim početnicima doneti neophodna znanja za pronalaženje prvog posla u ovoj oblasti.

Obuka za softver testere odvija se u savremeno opremljenim učionicama ITAcademy u Beogradu, koje istovremeno obezbeđuju najviši komfor polaznika i potpuno poštovanje svih epidemioloških mera. Kroz vođstvo i podršku iskusnih predavača koji su istaknuti stručnjaci iz ove oblasti usvojićete potrebna teorijska znanja, steći praksu i dragoceno iskustvo kroz rad na realnim projektima i imati mogućnost da polažete za neki od međunarodno priznatih sertifikata.

Kako bi svakom pojedinačnom polazniku pružili najbolje uslove za rad i maksimalnu posvećenost predavača, iz ITAcademy ističu da je broj polaznika za ovaj veoma traženi kurs ograničen. Stoga, ukoliko i vi želite da steknete znanja za unosnu IT karijeru, prijavite se na vreme.

Softversko testiranje – veoma traženo i dobro plaćeno zanimanje

Software Testing and Quality Assurance predstavlja proces otkrivanja grešaka (bagova) u računarskim sistemima ili programima. Pomoću znanja i posebnih alata za testiranje (programiranje nije ključno za početak rada u ovoj oblasti) softver testeri traže greške u programima kako bi developeri mogli da ih isprave i omoguće krajnjim korisnicima savršen proizvod.

Upravo zato svi – od malih kompanija do najvećih – imaju potrebu za softver testerima. Oni su nezaobilazni prilikom svakog procesa kreiranja softvera jer štede novac, vreme i smanjuju greške na minimum. Sa porastom online poslovanja, napretkom tehnologije i povećanjem broja kompanija koje se bave proizvodnjom softvera, potražnja za njima još više raste.

Stoga, nije ni čudo što su softver testeri izuzetno plaćeni:

– U Srbiji i regionu softver testeri ostvaruju prihode od oko 1.300 evra mesečno, dok u inostranstvu zarađuju u proseku 45.000 evra na godišnjem nivou.

Alati za testiranje se lako uče

Testiranje softvera odvija se pomoću programa specijalno kreiranih za tu namenu, a odlikuje ih jednostavnost prilikom korišćenja, zbog čega čak i apsolutni početnici za rekordno vreme postaju spremni za samostalan rad.

Sa ITAcademy ističu da uz odgovarajući trud i posvećenost svaki polaznik brzo ovladava najčešće korišćenim alatima za proveru softvera i da se zbog toga glavni deo kursa sastoji u primenjivanju tih alata i znanja u radu na realnim projektima. Nakon školovanja, zahvaljujući znanju i iskustvu koje su stekli, polaznici će biti u stanju da samostalno testiraju različite vrste softvera i moći će da ponude svoje usluge različitim kompanijama – bilo kroz stalno zaposlenje ili kao freelanceri putem interneta.

Pored znanja za ovo zanimanje, na ITAcademy dobijate i moćne alate za razvoj svoje karijere

Interaktivna predavanja, realni projekti i najsavremeniji plan i program doneće vam vredna znanja za obavljanje ovog dinamičnog i atraktivnog zanimanja.

Međutim, ono što ITAcademy izdvaja od drugih jeste to što jedino u ovoj školi, pored kompletnih i naplativih IT znanja, dobijate i brojne druge veštine koje vam pomažu da u najkraćem roku unapredite svoju karijeru i dođete do dobro plaćenog posla.

Školovanjem na programu Software Testing and QA imate neograničenu podršku Centra za razvoj karijere, priliku za praksu u našim najuspešnijim IT kompanijama, pristup resursima za profesionalno usavršavanje kroz Program za profesionalni razvoj transverzalnih veština i mogućnost da ovladate stranim jezicima kroz fakultativne kurseve engleskog i nemačkog zahvaljujući kojima ćete moći da ponudite svoje usluge klijentima širom sveta. Osim toga, na ITAcademy vas očekuje još mnogo korisnih servisa i resursa koji će vam pomoći da veoma brzo pređete put od apsolutnog početnika do traženog IT stručnjaka.

Nastava počinje u martu, osigurajte svoje mesto na vreme

Nastava na programu Software Testing and QA na ITAcademy počinje u martu, a broj mesta je strogo ograničen na samo 30 polaznika. Stoga, ukoliko želite da obezbedite najkvalitetnije školovanje na jednom od najtraženijih programa, budite brzi i odlučni: prijavite se na vreme

