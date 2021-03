POSTAJETE PROGRAMER? Evo 5 dobrih razloga zbog kojih bi trebalo da naučite programski jezik Java

Učenje programskih jezika otvara razne mogućnosti za profesionalni razvoj i nudi brojne prednosti za karijeru. Međutim, prvi problem koji se javlja kod svakoga ko želi da postane programer jeste pitanje koji programski jezik treba izabrati.

Najvažnije što bi trebalo da znate pre nego što donesete ovu odluku jeste da programski jezici nisu konkurencija jedni drugima. Svaki od njih na svoj način doprinosi tehnološkoj evoluciji. Neki su univerzalniji od drugih. Tako se programski jezik Java izdvaja kao jedan od najpopularnijih na tržištu. Upravo zbog toga predstavljamo vam 5 razloga zbog kojih bi trebalo da se pozabavite učenjem najtraženijeg programskog jezika.

1. Sve što vas zanima objašnjeno je na internetu

S obzirom na to koliko dugo je već ovaj programski jezik aktuelan, na internetu možete pronaći sve što vas o njemu zanima do najsitnijih detalja. Tokom učenja često će vam se desiti da naiđete na određene nedoumice, ali kada je u pitanja Java, možete odahnuti, jer su velike šanse da je neko pre vas već postavio to pitanje na internetu i dobio odgovarajući odgovor koji i vama može biti koristan.

2. Sam jezik vam pomaže da ga naučite

Funkcije koje poseduje ovaj programski jezik u velikoj meri će vam olakšati učenje. Na mnogo načina Java je pametan jezik. Prilikom kodiranja u Javi ne samo da ćete odmah biti obavešteni ukoliko pogrešite u kodu, već ćete dobiti i obrazloženje za to na koji način bi se ta greška manifestovala, ali i sugestiju kako problem možete da rešite.

3. Vaše veštine moći ćete da primenite svuda

Java funkcioniše gde god poželite. Za razliku od mnogih drugih programskih jezika, ova znanja moći ćete da primenite za izradu najrazličitijih softvera, od jednostavnih poput mp3 plejera do naprednih korporativnih programa. Upravo zbog velike primene koju Java ima u svetu IT-ja, potreba za obrazovanim stručnjacima koji poznaju pomenuti programski jezik je ogromna. Primera radi, kada ovladate Javom, bićete osposobljeni da kreirate Android aplikacije, s obzirom na to da se one pišu u Javi.

4. Java je razumljiv programski jezik

Ukoliko spadate u grupu onih koji se prvi put susreću sa programiranjem, moguće je da će vas prvi kontakt sa Javom ispuniti strahom. Međutim, u pitanju je samo početni utisak. Nakon što savladate osnove, shvatićete da se radi o veoma razumljivom programskom jeziku. Nakon toga učenje postaje sve intuitivnije, a i interesantnije, pa ćete ubrzo osetiti potrebu da pređete na rešavanje naprednijih zadataka.

5. Plate Java programera su velike

U regionu se plate Java programera kreću od 600 do oko 2400 evra. U zemljama EU plata ovih profesionalaca je znatno viša. Primera radi, u Austriji Java programeri u proseku zarađuju oko 30 evra na sat.

Naučiti jezik poput Jave nije nemoguće, ali će vam na ovom putu biti potrebna stručna pomoć. Ovaj programski jezik je isuviše kompleksan da biste ga savladali na kratkom kursu. Potrebno je oko godinu dana da se spremite za zahteve profesionalnog okruženja. Sertifikovana obuka bazirana na realnim projektima u trajanju od godinu dana najbrži je način da steknete praktične veštine i dokaz o znanju.

