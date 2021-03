Za sve koji ipak NE ŽELE da postanu programeri: Ovo je idealno IT zanimanje za vas

Ako postoji zanimanje za koje je opštepoznato da sa sigurnošću donosi odličnu zaradu i mogućnost lakog pronalaska posla, onda je to programiranje. Međutim, u IT sektoru postoje i druge profesije koje su podjednako tražene i plaćene, ali nisu toliko poznate široj javnosti. Jedno od takvih zanimanja je IT administrator.

Tržištu konstantno nedostaju IT administratori, a ako se uzme u obzir i činjenica da školovanje za ovu poziciju traje svega godinu dana, onda je jasno zašto je u pitanju zanimanje koje u narednim godinama može da postane podjednako popularno kao programiranje.

Šta to rade IT administratori?

Koliko puta vam se desilo da u banci ili pošti čujete rečenicu: „Pao nam je sistem”? U tim trenucima vaše čekanje u redu zavisi isključivo od brzine kojom će network administrator rešiti problem. Jednostavno, zaduženja IT administratora su da održavaju i unapređuju računarske sisteme u bolnicama, obrazovnim ustanovama, bankama, velikim kompanijama i svim ostalim organizacijama čiji rad se zasniva na više umreženih računara.

Da bi sve funkcionisalo savršeno, pomenuti IT stručnjaci zaduženi su za instaliranje, održavanje i unapređivanje mrežnih i računarskih sistema. Osim toga, fokusirani su i na dijagnostikovanje i rešavanje potencijalnih softverskih i hardverskih problema. Drugim rečima, oni su stručnjaci koje zaposleni za računarom najčešće prve pozovu u pomoć.

Posao čeka na njih, a odlična zarada se ne dovodi u pitanje

Važna uloga koju imaju IT administratori učinila ih je nezamenjivim u skoro svakoj kompaniji. Bez njih bi svet koji danas poznajemo teško funkcionisao i zato su ovi stručnjaci među najtraženijim na tržištu. U svakom trenutku imaju priliku da pronađu posao, a odlična zarada je nešto što se podrazumeva na ovoj poziciji.

foto: Promo

IT administratori su u dodatno povlašćenoj poziciji i zbog toga što ne moraju da se orijentišu isključivo na angažovanje u oblasti informacionih tehnologija. Ovi stručnjaci posao mogu da pronađu u bilo kojoj oblasti koja direktno zavisi od modernih tehnologija.

Na ovom poslu vam nikad neće biti dosadno

Radni dan IT administratora nikad nije isti. Raznolika zaduženja, dinamično okruženje, rad sa najnovijim tehnologijama i saradnja sa članovima skoro svakog tima u okviru kompanije glavni su razlozi zbog kojih stručnjacima na ovoj poziciji nikad nije dosadno.

Za samo 12 meseci školovanja do posla IT administratora

Da biste započeli karijeru na ovoj perspektivnoj i odlično plaćenoj poziciji, neophodno je da odlično poznajete moderne tehnologije. Drugim rečima, potrebno je da izaberete školovanje po najsavremenijem programu za administratora mreža i sistema. Takvo školovanje u našem regionu omogućava vam ITAcademy, međunarodna škola za najtraženija IT zanimanja.

Uz ovakvo obrazovanje, za nešto manje od godinu dana specijalizovaćete znanja koja će vam doneti sigurnost u susretu sa raznim izazovima koji vas očekuju. Savladaćete napredne mrežne sisteme, postaćete ekspert za Windows OS i Windows servere, naučiti da dizajnirate SQL server baze podataka i radite sa MikroTik i Cisco ruterima i još mnogo toga.

Osim toga, školovanje na ovakvom programu omogućava vam da steknete i prestižne međunarodne sertifikate (Microsoft, CompTIA, Cisco, MikroTik) i otvorite sebi vrata najvećih kompanija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Tada vam preostaje samo da postepeno stičete iskustvo i sve više uživate u rezultatima odluke da se bavite baš ovim zanimanjem.

Promo tekst

Kurir