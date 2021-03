KVALITETAN INFO-GRAFIK: Kako kreirati kvalitetan info-grafik i koji su njegovi ključni elementi

Iako su pisanje i analiza izveštaja sastavni deo zaduženja na mnogim radnim mestima, retko ćete naći osobu koja voli da ih čita. Upravo se zbog toga pojavila vizuelizacija podataka kroz info-grafikone, pa je tako ljudima postalo zanimljivo da čitaju ono što im je ranije bilo suvoparno i nerazumljivo.

Zato je važno da znate i sami šta je to što definiše kvalitetan info-grafik i, ako nemate iskustva u dizajnu, kako možete sami napraviti brojni prikaz tako da ga ljudi shvate i da im se dopadne to što su pročitali. U nastavku saznajte šta čini dobar info-grafik.

Usklađenost sa brendom

Važno je da boje, elementi i stil kojim dizajnirate svoj info-grafik budu u skladu sa identitetom brenda i vizuelnim standardima koji su unapred postavljeni.

Estetska privlačnost

Dobar info-grafik mora da bude dopadljiv. To je jedini način da ljudima privuče pažnju i da ih zadrži dovoljno dugo da vide o čemu se radi.

Pruža informacije

Koliko god da je lep, info-grafik mora da daje određenu vrednost, jer u suprotnom neće izazvati reakciju kod publike. Zato sve informacije koje plasirate moraju biti smislene i korisne, ali i dobro organizovane.

Deljivost

Kada kreirate info-grafik, to radite sa namerom da ga negde objavite. A što više ljudi to podeli, to će veće šanse biti za dobre reakcije. Zato razmišljajte o elementima koji bi naveli ljude da proslede vizuelno rešenje dalje.

Kada savladate sve ove elemente, neophodno je da ovladate i alatima koji će vam biti potrebni za kreiranje info-grafika.

Ako želite da se na profesionalnom nivou bavite dizajnom info-grafikona, kratki kursevi nisu za vas. Jednogodišnja sertifikovana obuka za grafilkog dizajnera naučiće vas principima estetike, ali i alatima realizacije koji će vam pomoći da kreirate uzbudljive info-grafikone za vašeg sledećeg klijenta.

