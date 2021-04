POVEŽITE POSAO I ZABAVU: Evo zašto bi trebalo da postanete organizator događaja

Sve veća potreba ljudi za spektaklom i zabavom dovela je do organizacije ambicioznih i složenih događa, a samim tim i do porasta tražnje za kvalifikovanim organizatorima događaja ili kako ih češće zovemo – event managerima. Od poslovnih sastanaka do modnih revija; od lansiranja proizvoda do muzičkih festivala – svi danas žele da njihov događaj bude bolji od drugih, bilo da se dešava uživo ili na internetu. Pošto je organizacija događaja ozbiljan i težak poduhvat, na scenu stupa profesionalni planer događaja.

Uspešan event manager je samouveren, otvoren i ambiciozan. Ovo je posao koji zahteva obraćanje pažnje na detalje, mnogo kreativnosti i mašte i vizionarsku želju da se svakodnevno pomeraju granice mogućeg. Ako ste pedantni i uživate u društvenim okupljanjima, organizacija događaja je odličan posao za vas – a moguće ga je prilagoditi i radu od kuće, kao što je moguće organizovati i onlajn okupljanja.

foto: Promo

Šta rade organizatori događaja

Dnevne dužnosti koje event manager ima variraju u zavisnosti od klijenta za koga se radi i od konkretnog događaja na kojem se radi. Generalno, međutim, svi planeri događaja imaće sličan redosled zadataka. Navešćemo samo neke od tih zadataka.

Organizatori događaja će morati da u razgovoru sa klijentima tačno definišu njihove ciljeve i vizije. Klijenti često neće imati jasnu sliku o tome šta žele, pa je zadatak event managera i da im pomogne da dođu do tih definicija.

Zatim, on ili ona razmišljaju o potencijalnim temama i konceptima događaja, treba da naprave i sveobuhvatni plan događaja i da za svoj plan dobiju odobrenje od klijenta.

Potrebno je potom istražiti, proceniti i odabrati odgovarajuće mesto za održavanje događaja, a potom utvrditi raspored događaja, rezervisati ugostiteljske usluge i usluge zabave i animacije učesnika, kao i proizvode i usluge nezavisnih dobavljača (ovo može podrazumevati bukvalno bilo šta što klijent traži od vas, u zavisnosti od vrste i veličine događaja). Tu su i detalji poput organizovanja potrebnog prevoza za prisutne ili iznajmljivanja tehničke opreme za slučaj da se događaj odvija onlajn... Zapravo, spisak može da bude beskrajan.

Ne zaboravite da u opis posla event managera spada i kontinuirano rešavanje problema i upravljanje zdravljem i bezbednošću prisutnih.

foto: Promo

Kako se postaje organizator događaja?

Za početak, važno je da posedujete dobre komunikacione veštine i da ste dobri u uspostavljanju međuljudskih odnosa. Event manageri su spona koja povezuje sve kritične elemente projekta, što zahteva besprekornu organizaciju i komunikaciju. Takođe, trebalo bi da dobro upravljate vremenom i da za vas ne postoji reč „nemoguće“.

Na ovom poslu neograničeno radno vreme nije izuzetak, već svakodnevna norma. Bićete izloženi stresu zbog kratkih rokova, ograničenih budžeta i zahtevnih klijenata. Pre nego što uopšte počnete da razmišljate o ovoj karijeri, budite iskreni prema sebi i zapitajte se: da li ste dovoljno ambiciozni, profesionalni i spremni da mnogo i naporno radite?

Uspešni organizatori događaja u svakom trenutku moraju biti precizni i tačni. Potrebno je da budu odvažni i hrabri, sa snažno razvijenim samopouzdanjem kako bi bili sposobni za rad sa različitim tipovima ljudi, pre svega sa zahtevnim klijentima.

Event manager ne radi sam. On je u svakodnevnoj komunikaciji sa brojnim učesnicima, dobavljačima, ugostiteljima, a neretko uz sebe ima tim pomagača. Zato je potrebno da budete odličan komunikator i lider, sposoban ne samo da motiviše i inspiriše druge, već i da pametno i kvalitetno organizuje grupu i delegira poslove.

Osim što će biti potrebno da radite mimo uobičajenog radnog vremena, od vas će se očekivati i sposobnost brzog i efikasnog rešavanja problema. Problemi su sastavni deo radnog dana organizatora događaja. Često ćete morati da reagujete odmah, bez prilike da se mnogo dvoumite i detaljno sagledavate situaciju.

Zato je potrebno mnogo kreativnosti, oštroumnosti i dobre procene toga gde je granica između izvodljivog i besmislenog zadatka. Stabilna i smirena priroda je ono što vam može doneti mnogo koristi na ovom poslu, a ako niste takav tip ličnosti, biće vam potrebno da radite na sebi kako biste naučili da vladate situacijom u momentima krize.

foto: Promo

Profesionalne mogućnosti za event managera

Pozicije u planiranju i upravljanju događajima su brojne i raznolike, počevši od operativaca zaposlenih u agencijama za organizaciju događaja, preko iskusnih konsultanata, do direktora i izvršnih direktora. Ipak, na kojoj god da se poziciji nalazite, osetićete sve lepote ovog posla.

Organizacija događaja i upravljanje njima smatra se jednim od najdinamičnijih i najkreativnijih zanimanja na svetu. Zadovoljstvo koje dobijate kada započnete od nule a završite spektaklom, nema premca. To je karijera koja traži mnogo truda i odricanja, ali obećava neverovatne nagrade onima koji su spremni da joj se posvete.

Mnogi profesionalci iz sveta menadžmenta u odnosima s javnošću ili marketinga kažu da najviše uživaju kada se bave organizacijom događaja. Ipak, većina njih kaže da nikada zapravo nisu razmišljali o tome da se posvete samo tom segmentu posla.

Ako ste zainteresovani za event management, bilo da ste početnik ili ste već imali prilike za učestvovanje u organizaciji nekih većih događaja, moraćete da steknete dobro razumevanje ovog posla kako biste mogli profesionalno da ga obavljate. Dobra vest je da nije neophodno imati fakultetsku diplomu iz oblasti menadžmenta, PR-a ili marketinga, ali je činjenica da će vaš prvi korak ka profesionalnoj poziciji biti mnogo lakši sa zvaničnim kvalifikacijama planera događaja. Ovaj obrazovni program pružiće vam veštine liderstva, pravilnog odlučivanja i koordinacije, i vrlo brzo ćete moći da postanete osoba na koju će svi moći da se oslone kada se radi o organizovanju velikih korporativnih skupova, festivala, izložbi, konferencija za štampu, seminara i svih ostalih događaja koji podrazumevaju ozbiljnu i profesionalnu organizaciju.

foto: Promo

Promo tekst