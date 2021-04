BLOG POST NA VRHU PRETRAGE: 7 saveta kako da se vaš blog nađe na vrhu Google pretrage

Jedan od glavnih parametara koji određuju koliko visoko će se vaš sajt rangirati na Google pretraživaču jeste i to koliko je često ažuriran. Pitanje je koliko često objavljujete sveže informacije, priče i tekstove.

Za kredibilnost sajta, blog je od neprocenjivog značaja. Redovno objavljivanje na blogu će vas označiti kao relevantan izvor na koji će ljudi mnogo češće nailaziti. Naravno, nije dovoljno samo imati blog, već treba i pisati tekstove koji su dobro optimizovani i prepoznatljivi Googlu.

Da biste to znali, neophodno vam je osnovno poznavanje SEO tehnika. Za početak, u nastavku teksta pronađite nekoliko saveta koji će vam pomoći da usavršite tehniku pisanja optimizovanih tekstova za svoj blog.

Počnite od naslova

Google pretražuje i skenira sadržaje na vašem sajtu kao što bi to radio i prosečan čitalac. To znači da će krenuti od naslova i naslovne stranice vašeg bloga. Zato je neophodno da uložite napor kako biste dobro istražili ključne reči koje ćete koristiti, a potom ih plasirali tamo gde će ih ovaj pretraživač najpre pronaći.

Optimizujte za snippet

Sigurno vam se dešavalo da vam, dok na Googlu pretražujete neku frazu, kao odgovor, već tu, u samom pretraživaču, izađe kratka lista odgovora na vaše pitanje. Ta vrsta odgovora naziva se snipet.

Ako želite da se i vaš sajt nađe na tom mestu, onda morate ponuditi direktan i jasan odgovor na pitanje i dobro optimizovati svoj naslov – tako da bude što sličniji samom terminu. Dakle, primera radi, naslov bi trebalo da bude „Kako da napišem blog post?”, a odgovor bi bio numerisana lista koraka koje neko mora napraviti.

Pišite za ljude

Google algoritmi su izuzetno sofisticirani i mogu vrlo jednostavno prepoznati kada neko želi da ih privuče. Ono što morate imati na umu jeste da će ovi algoritmi prihvatiti samo one izvore koji su apsolutno okrenuti ciljnoj grupi i korisnicima.

Zato se nemojte truditi da pišete za pretraživače, ni pokušavati da se dodvorite računaru, već pišite za svoju ciljnu grupu i odgovorite im upravo na ono što ih zanima.

Dodajte metaopise

Kada pretražujete i vidite rezultat koji vam se dopada, on je sačinjen od linka koji stoji u naslovu i obojen je plavom bojom, i od opisa koji je napisan sivom bojom, koji je odmah ispod i sačinjen od jedne do tri rečenice.

To je nešto što bi bilo neophodno dodati svakom tekstu, jer u suprotnom, Google sistemski izvlači prve tri rečenice sa vašeg sajta, što nekada može izgledati prilično loše. Iskoristite i ovu mogućnost da se bolje pozicionirate.

Dodajte opise fotografijama

Optimizacija fotografija radi se tako što dodajete alt tag na svoje slike, odnosno pišete opise sačinjene od ključnih reči koje ste prethodno istražili. Kada to učinite, svi koji pretražuju nešto na Googlu dobiće među rezultatima i fotografije koje ih dalje mogu voditi do vašeg sajta. Često ljudi upravo na ovaj način dolaze do odgovora na pitanja koja imaju. Posebno ako je i slika u formi info-grafika.

Ne preterujte sa ključnim rečima

Poriv koji mnogi imaju kada pišu tekstove za blog jeste da upotrebe što više ključnih reči, kako bi ih Google što pre prepoznao. Pre svega, ovo je loša taktika, jer se kosi sa onim pravilom da morate pisati za ljude, a ne za pretraživače.

Takođe, ovo vas može staviti u nezgodnu poziciju, jer Google nekada kažnjava sajtove na kojima se zloupotrebljava relevantnost fraza, tako što će ih na neko vreme skloniti iz rezultata pretrage.

Linkujte ka jakim sajtovima

Važno je da u svojim tekstovima koristite izvore i da zapravo dokazujete to što pišete, ali ako su ti izvori nerelevantni ili dolaze sa nekih sajtova koji nisu dovoljno popularni, oni ne moraju značiti baš ništa.

Zato se trudite da svaki link koji dodate u svoju objavu na blogu bude povezan sa sajtom koji ima kredibilitet, odnosno sa sajtovima koji su već dobro pozicionirani na pretraživačima.

Naučite kako

Optimizacija sajta zahteva mnogo znanja i posvećenost koju ne pokazujete upisivanjem kratkih kurseva koji će vam skratiti period učenja. Da biste mogli da radite ovaj posao na pravi način, neophodni su vam mentori sa iskustvom i bar godinu dana usavršavanja, jer će vas to dovesti do posla koji želite.

