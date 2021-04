BOGATSTVO NE ISPUNJAVA KAO PROGRAMIRANJE: Pročitajte ispovest bogatog programera

Da li ste ikad razmišljali o tome kako biste potrošili novac da ste milioner? Koji automobil biste kupili, na kom biste kontinentu živeli? Da li biste istog trenutka otišli u penziju?

Dejvid Hajnemajer Henson je čovek koji je često razmišljao o ovome. Kada je uspeo da zaradi prvi milion, podelio je sa svetom utiske o iznenadnom bogatstvu i svim nedoumicama sa kojima se susretao.

Dejvid je uspešan programer iz Danske koji je zaradio bogatstvo tako što je osmislio programski jezik Ruby on Rails. On često opisuje kako se osećao kada je postigao ogroman uspeh u karijeri i kako mu se pogled na život promenio nakon toga.

Odrastao je na periferiji Kopenhagena, u porodici koja je pripadala nižem srednjem sloju, a normalno detinjstvo, kako kaže, imao je zahvaljujući socijalnom programu Danske i svojoj majci, koja je bila pravi mađioničar u sastavljanju kraja sa krajem.

Predstavljamo vam njegovu životnu priču u celosti.

„Sećam se kada sam sa bratom maštao o tome kako bismo potrošili svoj prvi milion. Bile su to fantazije unedogled, zamišljali smo kako kupujemo komodor 64 bez prethodne štednje, kako imamo novi automobil i svakog leta idemo na more. Svaka misao bi nam počinjala sa: ‘Čoveče, sve bi bilo idealno, samo kada bismo…’

Dok sam odrastao, često sam se sećao ovih maštanja, verovatno jer sam uvek imao želju da kupim nešto što ne mogu da priuštim. Bez obzira na to koliko sam imao, u životu sam uvek osećao da mi nedostaje još samo malo novca da bih konačno bio srećan. A onda sam 2006. godine zaradio svoj prvi milion zahvaljujući programskom jeziku Ruby on Rails.

Sećam se da sam nedeljama iščekivao dan kada će se suma na mom platnom računu drastično uvećati. Kada se to konačno i dogodilo, postao sam milioner. Odjednom sam mogao da kupim sve računare, kamere i automobil koji sam oduvek želeo.

Ranije, dok sam zamišljao sebe sa tim silnim novcem, po glavi mi se motala misao kako nikad više neću raditi ukoliko ostvarim taj cilj. Plan mi je bio da pametno uložim novac i da do kraja života budem u penziji.

Euforija me je držala nekoliko dana, ali nakon toga sam se zapitao da li je to stvarno sve. Prvih nedelja nisam potrošio mnogo novca, kupio sam novi televizor i još neke uređaje koje sam oduvek želeo. Tek posle više meseci počeo sam da trošim kao klasični milioneri.

Kupio sam lamborgini. Međutim, iako sam mogao da uživam u bogatstvu, nisam osećao da me to čini srećnim, jer ono što me je oduvek pokretalo jeste upravo programiranje i želja da postignem nešto više.

Odjednom sam počeo mnogo više da cenim stvari koje su me činile srećnim pre nego što sam došao do ogromnog novca, pa sam zbog toga nastojao da zaboravim na činjenicu da sam milioner. Želeo sam da se vratim tamo odakle sam krenuo, u svoj stari stan u Kopenhagenu, i da ponovo radim sve ono što me čini srećnim.

Sada je to smešno, ali sećam se, pre nego što sam postao milioner, bogati ljudi su mi govorili kako su proživljavali sve to. Međutim, tada sam ih gledao i mislio: ‘Lako je vama tako da pričate, kad imate milione’.

Ovo posebno ističem, jer znam da većina vas tako razmišlja dok čita ovaj tekst. Ipak, sada shvatam da mi ogromne svote na platnom računu ne mogu ispuniti snove, naprotiv, one su me plašile, jer su mi uvek govorile: ‘To je sve’. Ovim tekstom želim da se obratim milionima ljudi širom sveta koji vode borbu za osnovne potrebe i poručim im da će biti istinski zadovoljni samo ukoliko neprestano teže ka većim ciljevima.”

Programiranje je postalo jedno od retkih zanimanja koje vam čak i u Srbiji može omogućiti da dođete do velikog novca. Možda ne do miliona za kratko vreme, kao što je to bio slučaj sa Dejvidom, ali samo ukoliko počnete da se školujete za ovu profesiju, možete očekivati da jednog dana i vi budete na slatkim mukama kao i Dejvid.

