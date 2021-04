POSAO IZ SNOVA: Ovo je 10 dobrih razloga da postanete preduzetnik

Da li ste nekada sebe zamišljali kao uspešnog biznismena dok ste gledali holivudske filmove koji prikazuju put mladog preduzetnika do uspeha? Ukoliko jeste, znajte da niste jedini. Iako je preduzetništvo deo globalnog sna i uprkos činjenici da bi skoro svi želeli da steknu bogatstvo baveći se sopstvenim biznisom, mali je broj onih koji skupe hrabrost da zaista i postanu preduzetnici.

Predstavljamo vam 10 razloga zbog kojih je dobro biti preduzetnik:

1. Finansijska nezavisnost

Jedna od prednosti koju preduzetništvo nudi jeste finansijska nezavisnost. Za neke ljude to znači da imaju novca za kupovinu svega što žele, za druge to je prilika da uštede za penziju. U svakom slučaju, pozicija preduzetnika vam daje mogućnost da komandujete svojim novcem, umesto da on upravlja vama.

2. Sami birate radno vreme

Posao preduzetnika po definiciji sugeriše da sami planirate svoje radno vreme. Ako ste noćni tip, možete provesti noći praveći planove i pišući mejlove. S druge strane, oni koji su najproduktivniji ujutru mogu iskoristiti jutarnji nalet energije da sve završe za kraće vreme.

3. Napredak je jedini put

Osobe koje imaju osećaj da neće biti ispunjene dok ne ostvare zacrtani cilj, spremne su za pokretanje biznisa. Preduzetništvo je sfera koja će vas uvek terati da napredujete i krećete se ka višim ciljevima, bez obzira na to da li pokrećete biznis od nule ili već imate razvijen posao koji ste nasledili ili kupili.

4. Zaboravite strah od otkaza

Stah od otkaza učiniće vam svako radno mesto neprijatnim. S druge strane, ako se bavite preduzetništvom, posao nećete izgubiti, a visina primanja zavisiće od vaše umešnosti.

5. Radite od kuće

Rad od kuće je u poslednjoj godini postao standard. Mnogi zaposleni zbog pandemije imaju privilegiju da povremeno rade od kuće. Preduzetnici, sa druge strane, u tom luksuzu uživaju stalno.

6. Nikad vam neće biti dosadno

Preduzetništvo je posao koji će vas sigurno potpuno zaokupiti i doneti vam zadovoljstvo u radu. Za razliku od drugih zanimanja, karijera preduzetnika je uvek dinamična i gotovo da ne postoji šansa da se bavite ovim poslom bez strasti. Svaki preduzetnik je opsednut uspehom svog biznisa.

7. Postaćete lider

Pokretanje biznisa omogućiće vam da se ostvarite kao lider. Preduzetništvo je posao koji zahteva socijalnu inteligenciju, želju za promenom i iznad svega viziju, koja će u ostvarivanju ciljeva ujediniti ceo kolektiv.

8. Posao će pokrenuti vas

Preduzetnici donekle moraju biti upućeni u različite aspekte poslovanja, kao što su dizajn proizvoda, marketing, finansijska analiza i slično. Drugim rečima, pokretanjem biznisa pokrenućete i sebe, a uz to, imaćete odličnu priliku da steknete znanje iz oblasti koje se posredno ili neposredno tiču vašeg biznisa.

9. Unovčite stare ideje

Mnogi preduzetnici koji nisu imali ideju za pokretanje biznisa odlučili su da pokušaju da ožive stare ideje i uspeli u tome. Postoje dobre ideje koje su u nekom trenutku prestale da donose rezultate, zbog čega su nestale iz današnjeg poslovnog sveta. Međutim, njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji i dalje može biti put ka uspehu. Drugim rečima, ne morate imati briljantnu novu ideju da biste postali preduzetnik.

10. Živite život koji vam najviše odgovara

Preduzetnici imaju tu sreću da sami sebi mogu da kreiraju dan. Radno vreme sami biraju, a isto važi i za mesto sa koga će obavljati svoje radne obaveze. Drugim rečima, oni imaju punu slobodu da osmisle poslovni dan kako im najviše odgovara. Za razliku od drugih profesija, njihov svaki dan može biti potpuno drugačiji, jer mogu da biraju – drugo vreme, drugu lokaciju.

Ukoliko sebe vidite kao vođu i želite da postignete konkretan uspeh u materijalnom svetu, preduzetništvo je pravi izbor za vas. Do sigurnog posla, ličnog ostvarenja i finansijske dobiti možete doći nakon usmerene obuke za preduzetnika, bazirane na rešavanju realnih poslovnh problema, od poslovnog plana i apliciranja za sredstva, sve do proširivanja biznisa na strana tržišta.

