VELIKA PRVOMAJSKA AKCIJA NA ITACADEMY: Do 785€ popusta na školovanje za najplaćenije IT pozicije

Ove godine Praznik rada donosi vam mnogo više od prilike da se odmorite i uživate u hrani i piću. Donosi vam mogućnost da promenite život i izborite se za siguran posao!

Za to se postarala ITAcademy, koja je organizovala veliku prvomajsku akciju, koja vam omogućava da ostvarite do čak 785 evra popusta na jednogodišnje školovanje za najtraženije IT pozicije.

Postanite deo radničke IT klase i steknite znanja za najplaćenije poslove

Ovaj praznik rada većina radnika dočekuje tako što se bori da uopšte dođe do bilo kakvog radnog mesta, da na poslu ima platu koja obezbeđuje pristojan život i da radi u normalnim uslovima.

Ipak, postoji i radnička klasa koja ne mora da vodi borbu za svoja prava, čak ni u ovom trenutku kada zbog pandemije nastupa velika kriza koja odnosi brojna radna mesta. Oni koji su shvatili da je budućnost u informacionim tehnologijama i postali deo radničke IT klase ne samo da ne moraju da brinu za posao već mogu i da biraju gde će i za koju platu raditi.

IT sektor je jedna od retkih grana industrije na koju kriza ne utiče u velikoj meri, a broj radnih mesta i potraga za kvalitetnim kadrom se povećavaju. Zato sa ITAcademy poručuju: „Nek ovaj 1. maj ne protekne samo u znaku jela, pića i odmora. Iskoristite ga da promenite svoj život i karijeru!”

785 evra popusta za najsavremenije IT školovanje u regionu

Velika prvomajska akcija na ITAcademy traje od 1. do 7. maja i omogućava vam upis uz 785 evra popusta na jednogodišnje, najsavremenije IT školovanje. Na vama je samo da od 6 oblasti izaberete onu koja najviše odgovara vašim interesovanjima: programiranje, dizajn i multimedija, administracija, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili razvoj mobilnih aplikacija.

Pored IT veština koje vas pripremaju za profitabilnu karijeru, ITAcademy vam pruža i šansu da neophodno radno iskustvo steknete već tokom školovanja putem besplatnih edukativnih programa kao što su LINK Apprentice Program i IT Practice Center.

Uz to, imaćete priliku da stupite u kontakt sa najboljim poslodavcima preko Centra za razvoj karijere i da tako brzo pronađete odličan posao. A zahvaljujući partnerstvu ITAcademy sa IT hubovima, dobijate i 100 besplatnih sati u coworking prostorima, gde ćete u društvu rastuće IT zajednice moći da iskoristite stečena znanja i upoznate se sa ljudima sa kojima ćete moći da pokrenete zajedničke projekte i stvorite nove poslovne prilike.

Za uspešnu karijeru i mogućnost zaposlenja u inostranim kompanijama ITAcademy svojim polaznicima obezbeđuje i besplatno usavršavanje engleskog i nemačkog jezika. A ako u toku školovanja naiđete na bilo koji problem u učenju, na raspolaganju će vam biti i Savetnik za pomoć u učenju. Putem ITAcademy Android i iOS aplikacije moći ćete da učite gde god da se nalazite i da besplatno pristupite prvoj edukativnoj online televiziji u regionu – LINKeduTV-u.

Učenje iz učionice ili preko interneta

Do praktičnih znanja koja su vam neophodna da biste započeli IT karijeru možete doći na način koji vama najviše odgovara – školovanjem iz moderno opremljenih učionica ITAcademy ili online, putem Platforme za učenje na daljinu.

Ova platforma vam omogućava da preko interneta prelazite gradivo, pratite predavanja, komunicirate sa predavačima i kolegama i imate iste uslove školovanja kao i polaznici koji nastavu prate iz učionica, gde god da se nalazite. Oba modela školovanja donose vam jednaku stručnost i priliku da steknete neki od brojnih međunarodno priznatih IT sertifikata, kao što su Oracle, Zend, Autodesk, Adobe, Microsoft, Google i drugi. Ovi sertifikati predstavljaće zvaničnu potvrdu vaših stečenih znanja.

Broj mesta je ograničen. Prijavite se na vreme!

Prvomajska akcija na ITAcademy traje od 1. do 7. maja, a broj polaznika koji će moći da ostvare do 785 evra popusta prilikom upisa je ograničen. Sa ITAcademy ističu da će broj slobodnih mesta biti raspoređen prema redosledu pristiglih prijava i da svi zainteresovani treba da se prijave na vreme ukoliko žele da rezervišu svoje mesto.

Ako želite da započnete svoje IT školovanje na ITAcademy, koje će vam omogućiti da sledeće prvomajske praznike dočekate kao visoko plaćeni stručnjak, prijavite se preko ovog linka.

