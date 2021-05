POSTANITE DEO NAJPLAĆENIJE RADNIČKE KLASE: ITAcademy za Praznik rada daje do 785€ popusta

I ove godine Praznik rada većina radnika dočekala je tako što se bori da uopšte dođe do bilo kakvog radnog mesta, da na poslu ima platu koja će im omogućiti pristojan život i da radi u normalnim uslovima.

Ipak, postoji i radnička klasa koja ne mora da vodi borbu za svoja prava, čak ni u ovom trenutku kada je pandemija uticala na mnoge industrije i iz korena pomerila tržište rada. Oni koji su shvatili da sigurnost mogu da potraže u sektoru informacionih tehnologija i postali deo radničke IT klase ne samo da ne moraju da brinu za posao već mogu i da biraju gde će i za koju platu raditi.

Zato nek vam ovi slobodni dani ne proteknu samo u znaku odmora i uživanja. Iskoristite ih da donesete odluke koje će i vama pomoći da promenite svoj život. U tome vam može pomoći ITAcademy, koja je organizovala veliku prvomajsku akciju i do čak 785 evra popusta na školovanje za najtraženije IT pozicije.

foto: Promo

Poslovi u IT-ju su i dalje među najplaćenijim, a potraga za stručnim kadrom sve veća

Mnogi poslodavci su tokom proteklih godinu dana bili prinuđeni da uvedu rigorozne mere, prevashodno smanjenje plata i otkaze, te se i danas osećaju posledice nemogućnosti unapređenja položaja i povećavanja plata. Ono što dodatno utiče na ovu situaciju i nezadovoljstvo među radničkom klasom jeste upozorenje da u krizama poput ove stvari po radnike mogu biti još gore, te da „budemo zadovoljni ako uopšte i imamo posao”.

Međutim, ovakva upozorenja zapravo treba da vas podstaknu na razmišljanje gde da potražite siguran posao, a istovremeno i dobro plaćen?

Prošle godine prvo mesto po primanjima u Srbiji zauzeli su programeri sa prosečnom zaradom od 1.350 evra (158.492 dinara). I ne samo da su bili vodeći po visini već i po rastu zarada za godinu dana od čitavih 24,3%.

To znači da je IT industrija uspešno odolela izazovima pandemije koronavirusa i tako zadržala jedno od vodećih mesta po visini neto zarade, ali i broju otvorenih radnih mesta. Drugim rečima – ukoliko se sada odlučite da svoju karijeru preusmerite ka ovoj oblasti, imate mogućnost da za manje od godinu dana dostignete zaradu koja je i do nekoliko puta veća od prosečne plate u Srbiji.

Neophodna znanja možete steći za samo 12 meseci

Istina jeste da je kontinuirano prebacivanje poslovanja na internet znatno uticalo na rast IT poslova na globalnom nivou. Uz to, atraktivna zarada, fleksibilno radno vreme i činjenica da IT poslovi daju sigurnost samo su neke od pogodnosti zbog kojih sektor informacionih tehnologija iz dana u dan postaje sve traženiji.

Da biste postali deo ove napredne industrije i pridružili se mnogima koji su za kratko vreme svoju karijeru uzdigli do zavidnog nivoa, neophodno je da se opremite sistemskim znanjima i pripremite za buduće zanimanje. Na tom putu najefikasniji način jeste da izaberete proverenu IT školu čiji rad poslodavci cene i koja će vas za kratko vreme osposobiti za trzište rada.

Strukturisan program koji ne traje duže od 12 meseci, rad na realnim projektima i usvajanje praktičnih veština – neophodni su koraci na putu do posla u IT sektoru, a koje vam, za razliku od materijala dostupnih na internetu, može pružiti jedino kvalitetno školovanje. Pritom, ako izaberete pouzdan način za usvajanje IT veština, znajte da škole poput ITAcademy svojim polaznicima obezbeđuju mogućnost online pohađanja nastave preko najsavremenijih platformi za učenje na daljinu, što znači da do traženih veština lako možete doći i od kuće – iz bilo kog grada ili zemlje.

Uz to, šanse za uspeh su veće ako ih potražite u ovim IT oblastima: programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D dizajn & CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

foto: Promo

Za lakši put do posla – svetski priznati sertifikati

Sertifikati jakih IT centara, koji mogu predstavljati garanciju vaše stručnosti i znanja, kod poslodavaca su i te kako cenjeni. Za one koji ne znaju, ITAcademy je internacionalna IT škola na kojoj, zahvaljujući mnogobrojnim partnerstvima sa velikim međunarodnim IT firmama, imate priliku da nakon jednogodišnjeg školovanja dobijete priznate sertifikate kao što su Microsoft, Oracle, Zend, Adobe, Autodesk, ISTQB, Java, Cisco i dr.

Takođe, oni koji se školuju na ovoj ustanovi uče kroz rad na konkretnim projektima, u realnom okruženju i pod mentorstvom dokazanih IT stručnjaka, a završiti jednogodišnji obrazovni program na ovoj IT akademiji je kao da ste tu godinu radili u IT firmi na juniorskoj poziciji… Otuda je veliki procenat polaznika sa ove institucije koji su potvrdili činjenicu da je do dobrog i sigurnog posla moguće doći i za manje od 12 meseci.

Uz relevantna znanja, ono što će vam pomoći da budete uspešniji i pronađete sebe u novoj industriji jesu dodatne poslovne veštine, kao i primena tih znanja u praksi, što takođe možete dobiti kvalitetnim školovanjem.

Na primer, polaznici ITAcademy u Beogradu uz kompletno jednogodišnje školovanje dobijaju i mogućnost obavljanja tromesečne prakse, besplatan boravak u IT hubovima, mogućnost zaposlenja u preko 300 jakih regionalnih kompanija, usavršavanje stranih jezika za rad u inostranstvu, podršku u učenju dostupnu 24/7, aplikacije za mobilno učenje, kao i druge brojne besplatne edukativne servise za sticanje neophodnih veština.

Prijavite se do 7. maja i iskoristite do 785 evra popusta za najsavremenije IT školovanje u regionu

Dakle, što se pre preusmerite ka sektoru informacionih tehnologija, pre ćete početi da zarađujete više. Jedino stalno usavršavanje i rad na sebi će nam pomoći da ostanemo relevantni u trenutku kada nastupa kriza.

Da započnete uspešnu karijeru u ovoj sferi, potrebno je samo da budete odlučni:

Zato već danas donesite odluku koja će vam omogućiti da sledeće prvomajske praznike dočekate kao visoko plaćeni stručnjak. Prvomajska akcija na ITAcademy traje do 7. maja, a broj polaznika koji će moći da ostvare do 785 evra popusta prilikom upisa je strogo ograničen.

Prijavite se na vreme preko ove stranice.