KARIJERA PROGRAMERA: 4 pitanja koja sebi morate postaviti pre nego što počnete da učite programiranje

IT SEKTOR

Prekvalifikacija za posao programera postala je ključna odluka u životima mnogih profesionalaca svih struka. Ukoliko ste i sami među onima koji maštaju o karijeri programera, preporučujemo da najpre odgovorite na sledeća pitanja:

Šta želim da postignem kao programer?

Programerski posao može podrazumevati razne puteve u karijeri. Kao programer možete raditi na dizajnu softvera, izradi mobilnih i web aplikacija ili obezbeđivanju kompjuterskih sistema.

Tek kada znate kakva vrsta programiranja vas privlači, možete sebi postaviti sledeće pitanje.

Koji programski jezik treba prvo da naučim?

Za većinu poslova trebaće vam jedan ili više programskih jezika. Kada znate šta želite da radite, imaćete i predstavu o tome šta vam je potrebno kako biste mogli da krenete u željenom smeru. Primera radi, za web programiranje – naučićete PHP. S druge strane, za mobilne aplikacije trebaće vam znanje programskog jezika jezika Java. Ako je rad u Windows okruženju vaš izbor, počnite s jezikom C#. Identifikacija interesovanja je ključni zadatak, a savladavanje programskog jezika prvi korak ka profesiji programera.

Koja škola mi daje znanja i zvanje?

Ima mnogo izvora za učenje programiranja. Od klipova na YouTubeu do udžbenika, dostupni su vam najrazličitiji obrazovni materijali. Ipak, sertifikovana obuka za programera, bazirana na jeziku koji vas zanima, jeste najlakši način da otpočnete programersko putovanje. Prvi razlog je to što vam je na početku karijere pre svega potreban mentor, koji će vas provesti kroz sve faze procesa na realnom projektu. Drugi je to što, za razliku od samostalnog učenja, za samo godinu možete steći univerzalni dokaz svoje stručnosti u vidu priznatog sertifikata.

Koja znanja mi nedostaju?

Svet programiranja se stalno razvija. Zato je važno da budete u mogućnosti da stalno nadograđujete svoje veštine. Škole koje nude programe celoživotnog obrazovanja i mogućnost stalnog brušenja veština predstavljaju dobar izbor za buduće programere. Učenje programera nikada ne prestaje. Svakom mladom profesionalcu u ovoj oblasti potreban je lako dostupan izvor sistematizovanog znanja, kome se može obratiti u raznim fazama svoje karijere.

Ovo su 4 osnovna pitanja koja će vas dovesti do koraka neophodnih da biste postali i ostali vrlo tražen programer. Najteži korak, koji nije naveden, jeste vaša odluka da napustite trenutno zanimanje i počnete da se bavite ovim poslom. Kada jednom donesete ovu odluku, sve drugo će ići lakše.