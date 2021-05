NAJBRŽE RASTUĆI IT POSLOVI: Ovih 10 profesionalnih profila u ovoj deceniji ne moraju da brinu za posao

TRŽIŠTE IT POSLOVA

Oblast informacionih tehnologija je u stalnom porastu, ali nisu uvek isti poslovi u središtu pažnje. Nekada vlada jagma za dizajnerima 3D modela, a nekada za programerima. Prediviđanje razvoja tržišta poslova je od ključnog značaja za planiranje karijere u sektoru informacionih tehnologija.

Portal UTCareerFinder je sastavio poređenje najtraženjih poslova u ovoj deceniji. Ako tek planirate da se obučite za IT ili tražite smislenu prekvalifikaciju, u nastavku pogledajte listu 10 poslova u oblasti informacionih tehnologija za kojima će do 2028. rasti tražnja, poboljšavaće se prilike za napredovanje, kao i za povećanje plate.

Lista je nastala ukrštanjem više izvora za različite parametre.

1. Razvoj mobilnih aplikacija: developer

Ogroman jaz između broja novih korisnika i nedostatka aplikacija i dalje nije popunjen. Potreba za developerima sistema Android i iOS će u ovoj deceniji porasti za 26%.

2. Softverski inženjer

Porast korišćenja cloud tehnologija, stalni razvoj kompjuterskih sistema i povećanje broja pametnih uređaja učinili su da u ovoj deceniji postoji 21% više potrebe za softverskim inženjerima.

3. Dizajner video-igara

Vrednost industrije video-igara danas je triput veća od vrednosti te industrije na početku dvehiljaditih. Zato ne čudi da je stopa rasta potrebe za dizajnerima identična onoj za developere mobilnih aplikacija.

4. Ekspert za bezbednost IT sistema

Sa 32% porasta, IT bezbednjaci predstavljaju vodeći profesionalni profil u IT industriji. Sertifikovani profesionalci koji se razumeju u sigurnost mobilnih uređaja i upravljanje rizikom, koji se bave bezbednošću informacija, kao i sigurnošću i stabilnošću mreža i cloud sistema, definitivno ne moraju da brinu za budućnost.

5. Analitičar kompjuterskih sistema

Kako se organizacije sve više oslanjaju na tehnologiju, analitičari kompjuterskih sistema koji su u stanju da nadograđuju postojeće i razvijaju nove sisteme bće sve traženiji. Stopa rasta iznosi 9%. Ovo je idealna pozicija za frilensere, jer firme koje rade konsultantske usluge neće imati dovoljno zaposlenih, pa će tržište stalno morati da snage upotpunjuje slobodnjacima da bi odgovorilo na zahteve industrije.

6. Web razvoj: web programeri i web dizajneri

Sve više preduzeća svoje usluge i proizvode nudi preko interneta. Kako njihov broj raste, web programeri i web dizajneri nastavljaju da trljaju ruke. Eksperti za odzivni dizajn, korisnički interfejs, i korisničko iskustvo dočekali su svojih 5 minuta, jer tražnja za njima beleži rast od 13%.

7. Tehničar na poslovima informisanja u vezi sa zdravstvom

Predviđeni rast za ovu poziciju pre pandemije bio je 11%. Koliko će se tražnja povećati zbog ovogodišnje zdravstvene krize možemo samo da nagađamo. Nije nerealno očekivanje da će potreba za svima koji u IT-ju obavljaju poslove u vezi sa zdravstvenim sektorom eksplodirati. Vrlo je realno da će države vršiti veliki pritisak, ali i stimulisati i javni i privatni zdravstveni sektor da centralizuje sisteme vođenja podataka i kreiraju inovacije u ovoj oblasti.

8. IT menadžer

Što je više privatnih i državnih IT inicijativa i što se više poslova obavlja preko interneta, to je veća potreba za onima koji su u stanju da ih vode. Zato ne čudi porast od 11% za poslove u menadžmentu IT projekata svih vrsta.

9. Administrator baza podataka

Količine digitalnih informacija koje upotrebljavaju preduzeća svih veličina postale su ogromne. S njihovim uvećanjem raste potreba za stručnim i sertifikovanim kadrom za skladištenje, organizaciju, analizu i zaštitu podataka. S prelaskom na cloud tehnologije, bezbednost podataka postaje veća briga. Nije slučajno da u takvom razvoju rast potrebe za administratorima baza podataka, a pogotovu za ekspertima za bezbednost, o čemu je već bilo reči, raste po stopi od 9%.

10. Mrežni administrator

Potreba da se parira konkurenciji i poveća produktivnost naterala je organizacije da ulažu u nove kompjuterske sisteme i mrežne tehnologije. Potreba da se sa umreženim uređajima pređe na cloud i slične sisteme učinila je da tražnja za administratorima mreža koji su obučeni da izvedu takvu tranziciju u ovoj deceniji poraste za 5%.

Šta se može zaključiti iz ove liste? Kojim god segmentom IT sveta da se bavite, nećete morati da strahujete za posao. Ukoliko želite da se kvalifikujete za bilo koje od navedenih traženih zanimanja, jednogodišnja sertifikovana obuka za posao u IT sektoru je pravi izbor za vas. Na vama je samo da izaberete posao i odvojite vreme. Ako želite da u sledeću deceniju uđete u lagodnoj poziciji, otpočnite još danas da stičete znanje za poslove budućnosti.

