KAKO DOBITI POSAO DIZAJNERA: Ovo je 7 pitanja na razgovoru za posao, koja će svaki dizajner dobiti

Dizajneri su uglavnom introvertne ličnosti (čast izuzecima), koje cene samoću. Oni i one rade daleko bolje kada imaju svoj mir, jer im to omogućava da svoju kreativnost usmeravaju kroz različite kanale, na razne načine.

Uprkos ovoj sklonosti, dizajneri će najčešće raditi u timu u firmi, a svemu tome će prethoditi razgovor za posao, koji za ove kreativce može biti stresan. Menadžeri ljudskih resursa su uglavnom toga svesni i nisu previše oštri, pa ipak postoje nezgodna pitanja koja se u ovakvoj prilici uvek postavljaju.

Zato je za dizajnere priprema ključna. Ako unapred osmislite šta biste odgovorili na neka od ovih pitanja, imaćete manju tremu i neće vam biti potrebno previše vremena za razmišljanje na narednom intervjuu. Evo šta možete da očekujete.

„Šta vas je inspirisalo da se bavite dizajnom?”

Ono što će svaki poslodavac želeti da prepozna kada postavi ovo pitanje jeste strast u sagovorniku. Pred vama je tada zadatak da im pokažete da je dizajn zaista posao kojim želite da se bavite dugoročno i koji u vama budi ono najbolje.

Zato je sada idealan trenutak da podelite neku anegdotu ili priču iz detinjstva o događaju za koji smatrate da vas je usmerio ka karijeri kojom se danas bavite.

„Zašto želite da radite ovde?”

Ovo pitanje je relevantno za gotovo sve industrije, ali u zavisnosti od posla koji je u pitanju, prirodno je da će se odgovori razlikovati.

Pre intervjua obavezno sprovedite istraživanje o poslodavcu kod koga ćete ići na razgovor i za sebe pripremite odgovor, jer je neophodno da i sami verujete u ono što govorite. Ono što se očekuje od vas jeste da se prepoznate u njihovim vrednostima, projektima i da vam posao izgleda inspirativno.

„Kako izgleda vaš proces rada?”

Važno je da ispričate kako zaista funkcioniše vaš rad od početka do kraja, jer će tako i poslodavac moći da utvrdi da li ste dobar izbor za postojeći tim. Takođe, na ovaj način ćete pokazati da već imate razrađen sistem koga se držite i koji vam je važan za vaše napredovanje i zadovoljstvo rezultatima koje donosite.

„Da li volite da radite u timu?”

Potpuno je legitimno da kažete da ne volite timski rad. U današnjim uslovima veliki broj kompanija se opredelio za hibridni model rada, pa je tako deo tima kod kuće, a deo u kancelariji. U skladu sa vašim odgovorom, može se desiti i da dobijete priliku da se opredelite za opciju koja vam odgovara.

Međutim, ako volite rad u timu, to će u većini firmi biti velika prednost, jer kada je kreativa u pitanju, interakcija sa kolegama koji učestvuju u radnom procesu često je ključna za uspeh.

„Šta predviđate kao budućnost dizajna?”

Ne postoji tačan ili netačan odgovor na ovo pitanje, jer se od vas ne očekuje da budete vidoviti.

Smisao ovog pitanja jeste da poslodavac vidi vašu analitičku stranu, jer ćete mu detaljno objasniti kako ste došli do svog odgovora i na osnovu čega zaključujete da će upravo trend koji ste naveli biti nadogradnja postojećih tendencija.

„Kako unapređujete svoje veštine?”

Svaki dizajner ima svoj način unapređivanja veština i sposobnosti. Neki se jednostavno oslone na prirodne tokove i puštaju inspiraciju da ih vodi napred, dok se drugi okreću čitanju, literaturi, dodatnim obukama, tutorijalima ili praćenju poznatih svetskih dizajnera.

Objasnite svoj proces usavršavanja i naglasite šta je to što vi činite svakodnevno da postanete bolji u svom poslu i da li vam se to do sada pokazalo kao uspešno.

„Gde pronalazite inspiraciju?”

Neke od najvećih boljki svih dizajnera jesu povremene kreativne blokade i nedostatak inspiracije. Postoji veliki broj načina da to prevaziđete, ali na vama je da opišete koji je vaš način i kako ga sprovodite u praksi.

Neki će reći da inspiraciju pronalaze u prirodi, okruženju, radnom prostoru, drugi će ukazati na portfolio drugih dizajnera, a treći na knjige. Ovde je najvažnije da pokažete da ne odustajete kada naletite na prepreku.

Naučite kako

Svako od ovih pitanja podrazumeva da vi zapravo znate da dizajnirate i da je ovaj posao ono čime ste oduvek želeli da se bavite. Dizajner ne možete postati na kratkom kursu koji ćete završiti pre razgovora i nadati se najboljem. Svaki poslodavac će znati kako da prepozna vašu stručnost i posvećenost, a da biste ostavili utisak profesionalca, posvetite bar godinu dana usavršavanju i sticanju novih znanja.

