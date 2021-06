DIZAJN KOJI DOMINIRA: Prateći ovih 7 dizajnerskih trendova ove godine ne možete pogrešiti

Dizajneri traže inspiraciju svuda oko sebe. Neki od njih će zavirivati u portfolija svojih kolega, neki će listati izvore i sajtove na kojima se kreću ostali dizajneri i gde ostavljaju svoje kreativne tragove koje mogu da slede, a neki će potražiti pomoć u literaturi.

Šta god da je vaš omiljeni način, važno je da pratite relevantne izvore koji će vam dati, ne samo inspiraciju, već i jasno usmerenje kako da pratite aktuelne trendove u svom dizajnu.

To, naravno, ne znači da se uvek slepo morate držati trendova, već da je neophodno da znate šta je to što trenutno najviše privlači pažnju ciljne grupe i kako da to iskoristite. Evo stilova koji su aktuelni ove godine. Ako ih budete koristili, sigurno nećete pogrešiti.

foto: Promo

Neuromorfizam

Donedavno je takozvani „flat”, ravan dizajn bio svuda oko nas. Moderne platforme poput Instagrama utkale su taj trend u naše živote i učinile da se naviknemo na dve dimenzije aplikacija koje koristimo.

Međutim, sve češće u poslednje vreme se javljaju novi proizvodi koji se vode drugačijim principima. Jedna od novih tendencija jeste i neuromorfizam. U pitanju je stil koji unosi i trodimenzionalnost u oblike. On uključuje senke i nijanse u određenim segmentima. Tako se dešava da nam dugmići sada izgledaju gotovo opipljivo i da sva vizuelna rešenja koja gledamo imaju određenu dubinu, kao u realnosti.

foto: Promo

Kontrasti i jarke boje

Vreme pastela polako ostaje iza nas. Sve češće viđamo dizajn koji naglašava jarke boje, ističe kontraste i ostavlja utisak potpuno novog stila koji privlači pažnju i budi bolje raspoloženje.

Brendovi se moraju odvažiti da isprobaju ovakvu estetiku, jer ljude počinje da odbija jednostavnost i izbledele nijanse koje su donedavno dominirale vizuelnim rešenjima. Estetika postaje hrabrija, pa samim tim moraju takvi biti i dizajneri.

foto: Promo

Nekonvencionalnost

U skladu sa pobunjenošću boja idu i fontovi i uopšte tipografija koja se koristi u vizualizaciji. Drugim rečima, sve ono što do sada zvanično niste smeli da radite, sada ste ohrabreni da pokušate i da isprobate na svojim brendovima.

Ne postoji neko generalno pravilo nekonvencionalnosti, i u tome zapravo i jeste suština. Ono što je opšta vodilja jeste: što pogrešnije izgleda, veća je verovatnoća da je zapravo ispravno.

foto: Promo

Organski osećaj

Briga o ekologiji je konačno došla do nivoa da ostavlja utisak da je pozitivna promena moguća. Zato se ona odražava i na dizajn i sve više se primećuju boje i stilovi koji imaju takozvani organski efekat.

Boje zemlje, blagi zeleni tonovi i boje mleka jesu nešto što sve češće možemo videti kako u enterijeru, tako i na vizuelnim rešenjima koja se rade za različite brendove.

foto: Promo

Maksimalizam

Poklonici minimalizma ne bi trebalo da brinu, jer ovaj stil nikada neće izaći iz mode. Međutim, maksimalizam kao direktna suprotnost takođe može ostaviti jak pečat i utisak na posmatrače.

Ovaj pravac se može definisati kao sudar boja, fontova i stilova koji imaju za cilj da kreiraju potpuno nov vizuelni pravac koji može da donese promene u identitetu brenda.

Kolaži

Kreativni kolaži će verovatno zauvek biti u trendu, samo morate biti vrlo oprezni kada birate šta kombinujete sa čime, koje boje sklapate i kojim je principom sve to povezano. Slojevi će vam pomoći da stvorite dubinu, a nemojte se plašiti ni da preklapate elemente i koristite ih u kombinaciji u jednom istom prostoru, kako biste stvorili sasvim novi smisao.

foto: Promo

Ilustracija

Zaboravite na ilustracije i ikonice koje preuzimate sa interneta. Vreme je da iskoristite sav svoj talenat i da svetu pokažete svoje dizajnerske veštine. Ilustracija koja je namenjena konkretnom projektu, zadatku ili brendu postaje sve cenjenija.

Na vama je da izaberete platno, a važno je samo da u krajnjem rešenju bude definisan iskorak i upečatljivost vizuelnog identiteta brenda.

