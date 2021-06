Galerija FSU domaćin još jedne odbrane doktorskog umetničkog projekta

Galerija Fakulteta savremenih umetnosti biće u petak, 18. juna, od 12 časova domaćin još jedne odbrane doktorskog umetničkog projekta. Doktorand je Dino Karailo, čiji umetnički projekat nosi naziv: „Socijalni konstrukcionizam i savremena umjetnost”. Mentor na ovom radu bio je dekan Fakulteta savremenih umetnosti Saša Filipović.

Reč mentora: Inovativni rad Dina Karaila

Doktorski umetnički projekat „Socijalni konstrukcionizam i savremena umjetnost” kandidata Dina S. Karaila je u potpunosti inovativan. Na osnovu poznavanja savremenih komunikacija i veoma detaljne analize vremena u kojem živi i stvara, kandidat je pronašao način da sva ta znanja iskoristi za realizaciju sopstvene umetnosti. Insistirajući na savremenim sredstvima ljudske komunikacije, on u njih ugrađuje na subverzivan način univerzalne ljudske etičke poruke. Bez cinizma, koji je karakterističan za postmodernu, on pravi iskorak ka shvatanju da je neophodno savršeno dobro poznavati svoje vreme da bismo bili u mogućnosti da ga menjamo, tačnije kreiramo njegovim sredstvima.

U okviru doktorskog umetničkog projekta realizovani radovi čine kompaktnu konceptualnu celinu.

Radovi „Estetika?” (2007), „WE THRUST” (2014), =?(equal?) (2014), „SEE YOU IN LONDON” (2016), „Podsvijest” (2020) i „Guslarski diskursi” (2020) nose zajednički konceptualni imenitelj subverzivnog vajanja svesti savremenog čoveka putem jezika novih medija. Oni nisu agresivni. Potpuno poštuju sve norme i ton savremene komunikacije, ali, kao virus, u sve to ubacuju zapitanost nad modelom realnosti koji danas ljudi žive i koji su bez ikakvog pitanja i pogovora prihvatili.

Takođe, te subverzivne poruke u svakodnevni život emituju ljudskost i podsećanje na osnove svih velikih učenja, koja pozivaju na bratstvo i ljubav čovečanstva, a koje su se vremenom, zahvaljujući stvaranju socijalnog konstrukcionizma, zloupotrebile i stavile u službu volje za moć lokalnih ili globalnih oligarha. Radovi komuniciraju putem svih kanala savremenih medija jedan potpuno novi, neagresivni ton, koji navodi savremenog čoveka na duboko preispitivanje svih modela realnosti koje je prihvatio.

Na prvom mestu to je konzumeristički način života, ali tu je i odnos prema religijskim dogmama, polu, drugim nacijama... Jezik savremenih medija je savladan. Nije to jezik samo umetničkih medija već je to univerzalni jezik komunikacije današnjeg čoveka. Njega ovaj koncept legitimno koristi zarad onoga što je umetnost, u biti, uvek i bila, sredstvo sa kojim se vaja sociološka svest ljudi. Potka umetnosti je uvek bila etika, koja je sredstvima svog vremena uvek stvarala specifičnu savremenu estetiku.

Fakultet savremenih umetnosti – obrazovanje za umetnike budućnosti

Pored doktorskih studija vizuelnih umetnosti, na Fakultetu savremenih umetnosti postoje doktorske studije dramskih umetnosti i dizajna, ali i akreditovane master studije i, naravno, osnovne studije.

foto: Promo

Studenti mogu da se opredele za neki od 12 programa: Slikarstvo, Vajarstvo, Grafiku, Multimedije, Dramske umetnosti – Glumu, Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Dizajn kostima, Game Art, Multimedijalnu produkciju, Muzičke komunikacije ili Primenjene medije i kreiranje sadržaja.

Fakultet savremenih umetnosti ima tradiciju dugu 20 godina. Do danas je formirao veliki broj uspešnih i priznatih umetnika koji su poznati ne samo na ovim prostorima već i u najznačajnijim svetskim umetničkim centrima.

Nastavni program kreiran je tako da uspešno povezuje tradicionalne umetničke metode sa najsavremenijim dostignućima u tehnologiji, pa studenti stvaraju dela koja idu u korak sa vremenom i tako postaju konkurentni na tržištu rada. Ljubav i talenat prema umetnosti pretvaraju u profitabilna zanimanja.

To je koncept umetničkog obrazovanja jedinstven na ovim prostorima, koji stvara umetnike koji su spremni da odgovore na sve izazove modernog doba.

Promo tekst