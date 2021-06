VELIKA ROĐENDANSKA AKCIJA NA ITACADEMY: 40% popusta + BONUS paket za besplatno doživotno školovanje

Za rođendan obično slavljenici dobijaju poklone, ali ITAcademy za svoj rođendan organizuje nešto drugačiju proslavu. U rođendanskoj nedelji ITAcademy poklanja čak 40% popusta na cenu upisa, a svi koji se prijave do 20. juna dobijaju i bonus paket koji vam omogućava da nakon završetka jednogodišnjeg programa besplatno nastavite sa usavršavanjem kad god se za tim ukaže potreba.

Broj upisanih po rođendanskim uslovima je ograničen, zato požurite i što pre rezervišite svoje mesto. Posetite ovu stranicu i saznajte kako da preuzmete poklon od ITAcademy.

Najbrži put za dobijanje odlično plaćenog posla u IT sektoru

Školovanje na ITAcademy namenjeno je svima koji žele da ostvare uspeh i steknu praktična znanja i veštine koji će im osigurati visokoprofitabilnu IT karijeru. Polaznici ITAcademy mogu da izaberu neki od šest programa i za godinu dana, bez obzira na nivo prethodnog znanja, postanu stručnjaci iz oblasti programiranja, administracije mreža, dizajna, IT poslovanja, 3D dizajna i CAD-a i razvoja mobilnih aplikacija.

Program ITAcademy ovlašćen je od strane Odeljenja za međunarodne ispite prestižnog Univerziteta u Kembridžu, a nakon školovanja polaznici stiču sertifikate koji im obezbeđuju zaposlenje na nekim od najplaćenijih pozicija današnjice. U zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika, nastava se odvija na dva načina: tradicionalno – učenjem u učionici, i online, putem interneta – učenjem na daljinu, pa je tako usavršavanje za IT zanimanja dostupno i onima koji zbog obaveza nemaju vremena da redovno pohađaju nastavu.

Nekadašnji polaznici ITAcademy već uveliko rade najperspektivnije poslove i zarađuju visoke i sigurne plate. Za samo 12 meseci to možete i vi, a sve što je potrebno da uradite jeste da započnete školovanje na ITAcademy već danas.

Školovanje kakvo ne pruža nijedna druga ustanova

Ono što školovanje na ITAcademy čini jedinstvenim jesu brojni edukativni servisi koji vam pomažu da ostvarite uspešnu karijeru. Na taj način neophodno radno iskustvo potrebno za brži pronalazak posla možete steći već tokom školovanja putem besplatnih programa kao što su IT Practice Center i LINK Apprentice Program.

Zahvaljujući saradnji ITAcademy sa Novom Iskrom i drugim regionalnim IT HUBovima, polaznici nastave u Beogradu dobijaju besplatno 100 radnih sati u ovim coworking prostorima za razvoj freelance karijere i startup biznisa. Uz to, na ITAcademy dobijate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite svoje znanje engleskog i nemačkog jezika, što vam može omogućiti da sarađujete sa stranim klijentima i radite svuda u svetu.

Nakon završenog jednogodišnjeg školovanja, ITAcademy polaznici imaju i mogućnost da obavljaju stručnu praksu u nekim od najprestižnijih IT kompanija na tržištu, jer kroz Centar za razvoj karijere (CCD) ITAcademy na različite načine poslovno sarađuje sa preko 300 uspešnih regionalnih kompanija. Pritom, ovo su samo neke od dodatnih beneficija koje školovanjem na ITAcademy dobijate potpuno besplatno.

Preuzmite svoj poklon za sigurnu budućnost

Podsećamo, rođendanska akcija ITAcademy traje do 20. juna. Ako i vi želite da sledeće godine zarađujete na najplaćenijim IT poslovima, sada je pravi trenutak da načinite prvi korak. Iskoristite fantastičan popust od 40% na cenu upisa i po najpovoljnijim uslovima postanite vrhunski IT stručnjak.

Broj mesta za upis po rođendanskim uslovima je ograničen, zato ne čekajte – odmah se prijavite i osigurajte sebi uspešnu budućnost.

