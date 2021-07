ITHS OTVARA NOVO ODELJENJE: Prilika za upis najtraženije IT srednje škole

I ove godine Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS u Beogradu je među najtraženijim IT školama u regionu. Roditelji i učenici su prepoznali ITHS kao pravi izbor za kvalitetno obrazovanje budućih IT lidera, pa je zbog velikog interesovanja otvoreno novo IT odeljenje.

Evo zašto je veliki broj učenika i roditelja izabrao baš ITHS za svoje srednjoškolsko školovanje.

Mali maturanti su se prijavili u velikom broju

Predstavnici škole ističu da su roditelji u Srednjoj školi za informacione tehnologije – ITHS prepoznali kvalitet programa i sa kakvim znanjem učenici odlaze nakon četvorogodišnjeg školovanja.

„Naravno, ne pričamo samo o teorijskim znanjima, koja su zastupljena u većini drugih škola, već o praktičnim znanjima i konkretnom osposobljavanju za rad u najtraženijoj IT oblasti. Učenicima se pruža mogućnost da naučeno znanje odmah primene u praksi i realizuju svoje ideje.

Ovakvi temelji su veoma važni kako bi učenici bili spremni za dalje usavršavanje, ali i buduću uspešnu IT karijeru”, ističe direktorka ITHS-a Aleksandra Prokopijević.

„Zaista, i ove godine vlada veliko interesovanje, usled čega smo primorani da otvorimo novo IT odeljenje. Veoma sam ponosna na uspehe naših učenika, ali i na profesore, koji iz godine u godinu opravdavaju poverenje koje su nam roditelji poklonili kada su prepoznali kvalitet školovanja u ITHS-u. Ipak, uspesi najbolje govore o tome. Zaista izrastaju u sjajne mlade ljude i vrhunske IT profesionalce, a to je glavni cilj svake obrazovne ustanove.”

Učenje kroz praksu i rad na realnim projektima

Dugo se već polemiše da je glavni problem obrazovnog sistema nedostatak prakse u nastavi i usmeravanja ka sticanju konkretnih, upotrebljivih znanja. Deca završavaju škole, pa tek nakon toga počinju da stiču veštine za rad.

Zbog toga ne iznenađuje interesovanje za Srednju školu za IT, koja šalje jedinstvenu sliku o srednjoškolskom obrazovanju.

Naime, učenicima ITHS-a pruža se mogućnost da rade na pravim projektima, koji im pomažu da lakše i praktičnije uče, ali ih i konstantno motivišu na inovativne projekte.

Prethodne generacije učenika napravile su brojne projekte poput drona koji meri kvalitet vazduha posebnim senzorima i projekta „Zuki”, koji podrazumeva kreiranje pametnih solarnih panela, koji daju 35% više energije, jer su u njih ugrađeni automatizovani sistemi koji im omogućavaju da prate kako se Sunce kreće. Učenici su zajedno sa studentima ITS-a kreirali i sajt Društva matematičara Srbije – to je bio čitav proces od same ideje do realizacije celog sajta.

foto: Promo

Pored toga, učenici ITHS-a su na još jedan način pokazali ne samo koliko su naučili tokom školovanja već i koliko je važno biti human i pomoći drugome. Napravili su aplikaciju koja pomaže deci sa posebnim potrebama da se lakše izražavaju, kao i da lakše uče i komuniciraju. Takođe, ona pomaže u socijalizaciji dece sa autizmom. Time su, pored znanja, pokazali i svoje zalaganje kada je u pitanju pomoć drugima.

Kroz učešće u Erasmus+ internacionalnim projektima učenici su zajedno sa nastavnicima realizovali nekoliko inovativnih projekata – kreirali su „pametnu kuću” (smart home) koristeći platforme „Arduino” i „Tinkercad”, napravili potpuno funkcionalan sajt koji prezentuje školu, grad i državu, kao i sajt u okviru projekta „SpeakER”, čiji je cilj podsticanje višejezičnosti i raznolikosti u Evropskoj uniji kroz „Escape Room” kurseve jezika.

Diploma ITHS-a otvara vrata svih fakulteta u zemlji i inostranstvu, a naročito su vredni znanje i iskustvo koje učenici sa sobom nose. Većina učenika bira pogodnost da nastavi školovanje na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, obrazovnoj instituciji koja je osnivač ove srednje škole.

Srednja škola po meri novih generacija

Učenici ITHS-a dolaze iz svih delova Beograda, a njihov svakodnevni boravak u školi umnogome se razlikuje od prosečnog dana njihovih vršnjaka u drugim školama.

Misija škole je da obrazuje učenike za uspešnu budućnost u IT industriji, ali da im istovremeno pruži i sve uslove za najkvalitetnije opšte obrazovanje. Kako bi to bilo ostvarivo, u ITHS-u prednjači moderna, efikasna i, pre svega, interaktivna nastava, koja podrazumeva tablet računare umesto svezaka, interaktivne školske table, aplikacije i igrice u nastavi, ali i vannastavne aktivnosti, pa budući IT lideri imaju tokom školovanja razne kreativne sekcije, glumačke aktivnosti, školski bend, brojne humanitarne aktivnosti, po kojima su već postali poznati itd.

ITHS se nalazi u okviru Tehnološkog centra kompanije Comtrade, najvećeg IT tehnološkog centra u regionu. Na samo pedesetak metara od školskih učionica nalaze se vrhunski inženjeri Comtradea, koji svakodnevno primenjuju baš ona znanja koja se prenose na časovima i stvaraju softverske i hardverske proizvode koji se koriste širom sveta. Učenici tako imaju priliku da iz prve ruke svedoče o primenjivosti svega što nauče i da svoja znanja lako isprobaju i u praksi. Saznajte sve o upisu u novo odeljenje za buduće programere, IT administratore i dizajnere.

