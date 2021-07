PRVI POSAO U DIZAJNU: Evo kako da dobijete posao dizajnera s punim radnim vremenom

Kako do dizajnerskog posla

Konkurencija u svetu dizajna je velika i mnoge firme se odlučuju da po potrebi angažuju frilensere. Kako da dobijete posao dizajnera sa punim radnim vremenom? Odgovor je – kombinacijom najmanje tri elementa. To su portfolio, kreativnost i stručna znanja. Ono što pomaže jeste da znate kakva pitanja će vas verovatno sačekati na razgovoru za posao.

Ako želite stalan posao, predstavljamo vam savete profesionalaca koji će vam pomoći da dođete do željenog ishoda.

1. Stažiranje

Kada završite obrazovanje i imate briljantan portfolio, prirodno je da smatrate da ste stekli svoje pravo na plaćen posao. Međutim, stvarnost može biti drugačija. Čest je slučaj da je stažiranje (ili niz stažiranja) put ka poziciji sa punim radnim vremenom. Mnogi poslodavci ističu da radije primaju one koji su neko vreme proveli kao stažisti nego potpune početnike. Kao pripravnik, prošli ste kroz proces sastanka sa iskusnim dizajnerima i imate iskustva u predstavljanju rada i načinima na koje se komunicira sa klijentima.

Kao stažista ne treba samo da odsedite radne sate, budete ljubazni i slušate nadređene. Potrebno je da sami postavite ciljeve i pokušate da uradite više nego što se traži. Ako ima smisla, pokušajte da ostanete i duže, po potrebi. Dajte svoje mišljenje i predlažite ideje, jer je važno da pokažete da ste zainteresovani za posao i da se trudite da naučite što više možete.

Dejvid Njuton, osnivač i kreativni direktor agencije „Manchester“, kaže: „Praksa – bilo da je u potpunosti plaćena, delimično plaćena ili neplaćena – odličan je način da dođete do posla sa punim radnim vremenom. Praksa je vaša prilika da se pokažete. Na koji način ćete to uraditi zavisi od agencije i njihovih specifičnih potreba, ali ako postoji zadatak koji možete da ispunite dosledno, primera radi nešto važno, za šta drugi nemaju vremena, to je vaša prilika.“

S druge strane, prirodno je da se osećate nelagodno kada ste okruženi starijim kolegama i da se plašite da predložite nešto previše kontroverzno. Ali ako se držite po strani, podjednako rizikujete, kaže Mark Kamp, vlasnik agencije za dizajn „Forty Two Studio“. „Šef mi je jednom rekao da ne treba da se plašim da preuzmem preveliku odgovornost i da će mi uvek reći ako sam preterao. Zato pripravnike upućujem na starije članove tima i kažem im da je njihov posao ovde da dobiju posao. Zato moraju da budu prisutni, pokažu da žele da se uključe i upoznaju sa klijentima“, kaže Kamp.

2. Prijavite se za pravi posao

Stažiranje nije jedini način da dođete do mesta sa punim radnim vremenom. Moguće je i prijaviti se direktno za ulogu u kompaniji sa kojom prethodno niste imali kontakta. S obzirom na to da je konkurencija jaka, uložite svu svoju energiju i maštu da se istaknete. „Postavite se u poziciju potencijalnog poslodavca tako što ćete biti strpljivi, ali i sa jasnim ciljem", savetuje Li Hodi, kreativni partner u kompaniji „Conran Design Group“. „Nemojte da šaljete tipiziran portfolio. Kreirajte nešto što može da bude i izmišljen proizvod. Ne stavljajte rad kojim niste potpuno zadovoljni. Pretvorite svoj CV u priču, prodajte i sebe, a ne samo svoj rad. Pokušajte da napišete svoj profil u 140 znakova, a ostatak neka bude samo dodatak. Razmislite o strukturisanju vašeg rada, šta su vaša interesovanja, šta je motivacija. Shvatite portfolio kao Pinterest", predlaže Li.

Umesto što biste konkurisali za svaki posao, odlučite se za koga stvarno želite da radite i prilagodite svoj pristup u skladu s tom svešću. Preko društvenih medija mnogo je lakše stupiti u kontakt sa zaposlenima u agencijama sa kojima želite da razgovarate. Ali šta je najbolji pristup? Njuton kaže da su konferencije idealno mesto za upoznavanje. Krajnja opcija je odlazak do same agencije.

3. Otvorite intervju

Ako ste pozvani na razgovor za posao, ne smete de se opuštate. Dobro razmislite o tome kako ćete da ispričate svoju priču, savetuje Dejvid Džonston, saosnivač u dizajnerskoj agenciji „London Accept & Proceed“. „Tražimo ljude koji mogu da artikulišu svoj kreativni proces, opišu izazove sa kojima su se susreli i objasne svoje kreativne odluke", kaže on. Da zaista dobro prođete na intervjuu, trebalo bi da uradite istraživanje „Pokažite zanimanje za agenciju tako što ćete iščitati njihov blog i redovno posećivati web stranicu, razumeti kulturu kompanije i postavljati prava pitanje", naglašava Hodi. „Trebalo bi da imate svoju tačku gledišta i kažete šta vam se dopada u agenciji, a šta vam ne godi. Takva praksa tokom intervjua pokazuje zanimljiv način razmišljanja, daje vam dosta tema za razgovor“, dodaje on. Trudite se da ne budete ni previše pohvalno nastrojeni, da ne biste delovali izveštačeno, ali ni previše kritični.

4. Konstantno radite na projektima

Prošli su meseci, aplicirali ste na mnoga mesta, ali i dalje ne uspevate da dobijete svoj prvi posao i razmišljate o vraćanju u školu. „Praksa je mnogo bolji način učenja, tako da što se tiče poboljšanja mogućnosti za zapošljavanje, vraćanje na teoriju nema mnogo logike.“ Naravno, ova činjenica važi samo ako ste već prošli odgovarajuću edukaciju. Njuton je saglasan sa ovom idejom i ističe da je bolje da svoje vreme posvetite popunjavanju portfolija novim radovima, koji mogu da budu i izmišljeni, ili da realizujete što više projekata kao frilenser, što će vam doneti praktično iskustvo i obezbediti preporuke.

Najbolje rešenje su edukativni programi koji vas još tokom edukacije upoznaju sa potencijalnim poslodavcima i daju vam mogućnost da se angažujete na stvarnim projektima. Primera radi, na beogradskoj ITAcademy je tako pokrenut Design Studio, koji polaznicima omogućuje rad na stvarnim projektima, uz neprestanu superviziju mentora.

