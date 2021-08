SAMO ZA MATURANTE: ITAcademy vam poklanja besplatan kurs web designa!

Važne vesti stižu sa ITAcademy za sve učenike koji su nedavno završili srednju školu i koji su zainteresovani da steknu veštine za neke od najplaćenijih poslova današnjice.

Zbog sve veće ambicije mladih da svoju karijeru započnu u perspektivnom IT sektoru, ITAcademy je odlučila da im u tome pomogne i pokloni im besplatan kurs web designa.

Ovaj kurs je prilagođen i apsolutnim početnicima, a jedini uslov da ga pohađate jeste da ste nedavno završili srednju školu! Broj mesta je ograničen, zato požurite i prijavite se što pre. Kurs počinje 16. avgusta i traje do 1. septembra, a održavaće se u najmodernije opremljenim računarskim laboratorijama na ITAcademy u Beogradu.

Prvi korak do kreativnog i dobro plaćenog posla

Ako ste talentovani, kreativni i zainteresovani za moderne trendove i tehnologije, onda je web design ono što prvo treba da naučite da biste zakoračili u IT svet i započeli put ka veoma traženoj i odlično plaćenoj profesiji. Pored web design tehnika, naučićete i osnove kodiranja, te ovo može biti odlična potpora ako želite dalje da napredujete.

Veštine po kojima se web dizajneri razlikuju od drugih IT stručnjaka svrstavaju ih među najtraženije na tržištu. Uostalom, danas su primamljivi sajtovi potrebni gotovo svima, pa ako odlučite da se bavite ovim atraktivnim zanimanjem, ne morate da brinete da li ćete pronaći svoje radno mesto.

Mogućnost brze zarade, fleksibilno radno vreme, saradnja sa klijentima širom sveta i plata koja u proseku iznosi i preko 1.000 evra mesečno – samo su neke od pogodnosti koje ćete imati na poziciji web dizajnera. Zbog svih pomenutih benefita sada je pravo vreme da iskoristite ovu priliku i prijavite se za kurs koji poklanja ITAcademy!

ITAcademy – najbolje mesto da započnete profitabilnu IT karijeru

Najtraženije veštine današnjice na ovoj međunarodnoj školi za IT edukaciju, ITAcademy, godinama su sticali brojni uspešni IT stručnjaci.

Jednogodišnji program ITAcademy priprema polaznike za profitabilnu karijeru u oblasti programiranja, dizajna i multimedije, administracije, IT poslovanja, 3D dizajna i CAD-a ili kreiranja mobilnih aplikacija. Svaki program školovanja sačinjen je od najkvalitetnijih IT kurseva koji vas obučavaju za novo zanimanje. Nastava se organizuje u tradicionalnoj i online varijanti – putem napredne platforme za učenje na daljinu.

Inače, ITAcademy je poznata kao ustanova koja ne samo da svojim polaznicima donosi četvorogodišnje veštine za manje od 12 meseci školovanja već im pruža i čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima oni u rekordnom roku dolaze do posla. Tako vas tokom školovanja na ITAcademy očekuju prakse u najuglednijim IT kompanijama, 100 besplatnih sati u IT hubovima, fakultativni kursevi engleskog i nemačkog za one koji žele da rade u inostranstvu, program za razvoj ličnih i profesionalnih veština, pomoć u učenju i zapošljavanju i još mnogo toga…

Na kraju školovanja siguran dokaz vaše stručnosti i veliku prednost prilikom zapošljavanja predstavljaće međunarodno priznati sertifikati, kao što su Cambridge, Oracle, Zend, Microsoft, Autodesk, Adobe i drugi, koje možete da steknete besplatno!

Zašto je IT idealna oblast za vas i kako da postanete deo nje?

Bez sumnje, IT predstavlja jedan od najplaćenijih i najrazvijenijih sektora. Ne zaboravite na činjenicu da je ovo industrija koja se sa napretkom tehnologije konstantno razvija i otvara nova radna mesta, pa oni koji se opredele za karijeru u ovoj oblasti na posao ne čekaju dugo. Čak i ako ste početnik, sasvim je sigurno da ćete sa platom IT stručnjaka biti veoma zadovoljni.

Ono po čemu se IT industrija posebno izdvaja od drugih jeste mogućnost brzog i sigurnog napretka, tako da samo od vašeg zalaganja zavisi kada ćete doći na mesto seniora i zarađivati nekoliko prosečnih plata mesečno.

Uz to, IT je prisutan u svim strukturama poslovanja i svakoj organizaciji omogućava kvalitetan rad i siguran rast. Na vama je samo da se opredelite da li ćete svoje veštine iskoristiti za poslovanje u timu ili ćete biti samostalan igrač. Ono što je najbolje od svega jeste da znanja za rad u IT sektoru možete usvojiti i za manje od 12 meseci, što dokazuju i polaznici ITAcademy, koji grade uspešne karijere svuda u svetu.

Prijavite se što pre! Broj mesta je ograničen

Ovo je jedinstvena prilika da potpuno besplatno uplovite u IT svet. Broj mesta na besplatnom kursu Web Design je ograničen, zato brzo posetite ovu stranicu i prijavite se.

Podsećamo vas da vam za pohađanje nije potrebno nikakvo predznanje, već samo vaša rešenost da se bavite ovim perspektivnim zanimanjem. Do traženih znanja na ovom kursu vodiće vas cenjeni predavač ITAcademy Vuk Ninić, koji je i sam tvorac više kurseva iz oblasti dizajna i frontend razvoja i više od jedne decenije omiljeni predavač u tim oblastima.

Zato, ne propustite šansu da učite od stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, prisustvujete sjajnoj atmosferi na predavanjima i napravite prvi korak ka IT-ju! Pošaljite svoju prijavu!

