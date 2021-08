ZAPOSLENJE U SEKTORU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA: Kako da nakon obuke dobijete posao u najbrže rastućoj industriji

IT poslovi

Kako piše portal Startit, plate u IT sektoru u Srbiji idu do više hiljada evra. Tržište raste i nove pozicije se otvaraju. Ranije smo se bavili veštinama koje su potrebne da se kvalifikujete za razne poslove u ovoj privrednog grani, a u ovom tekstu predstavljamo korake uz pomoć kojih ćete nakon obuke stići do posla.

Ažurirajte svoj rezime

Pre nego što počnete da pretražujete berze poslova, ažurirajte svoj CV. Svaki put kada se svojoj radnoj biografiji vratite sa svežim očima, uvidećete greške i unaprediti je. To će vam pomoći ne samo da se bolje predstavite, nego i da shvatite koja je pozicija prava za vas. Dodajte nove veštine i sertifikate koje ste stekli školovanjem, ažurirajte adresu i načine uspostavljanja kontakta, izbacite nerelevantne podatke i reference koje zastarevaju.

Imajte u vidu da svaki put kada aplicirate za posao morate iznova podesiti CV tako da korespondira s propozicijama za radno mesto iz oglasa.

Počnite da tražite posao, ali dobro razmislite kakav posao želite

Kada ste unapredili rezime, spremni ste za potragu. Vaš cilj je da pronađete posao za koji ste kvalifikovani, a koji ispunjava vaše potrebe. Ovo deluje kao nešto što se podrazumeva, ali zapravo nije tako. Mnogi stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija apliciraju za prvi posao na koj naiđu ne razmišljajući o mnogobrojnim detaljima. Visina plate, blizina radnog mesta, mogućnost fleksibilnog radnog vremena i rada od kuće, broj radnih sati, uslovi na radnom mestu, vizija i vrednosti kompanije, kompanijska kultura i način upravljanja – sve su to elementi koje bi trebalo da uzmete u obzir kada birate radno mesti.

Ako posao iz vaših snova ne postoji na berzama poslova, pokušajte da pronađete kompaniju koja ispunjava uslove koje ste zacrtali. Pogledajte njihovu internu stranicu sa poslovima i ako otvorenih pozicija trenutno nema, obratite im se direktno da izrazite interesovanje i pokažete zašto bi trebalo da vas uzmu u obzir. Može se desiti da ih zaintrigirate toliko da dobijete priliku za probni ili pripravnički rad.

Spremite se za razgovor za posao

Ukoliko dobijete intervju, vaš cilj je da ostavite maksimalno dobar utisak. Da biste na razgovor došli potpuno spremni, primenite neke od saveta u nastavku: za početak pitajte HR menadžera s kojim ste u kontaktu o svemu što vas zanima; istovremeno, temeljno istražite organizaciju. Na osnovu onoga što saznate, sastavite pitanja koja ćete postaviti direktno nadređenom menadžeru. Da biste prihvatili neku poziciju, morate znati sve detalje kako biste eliminisali neprijatna iznenađenja.

Takođe odaberite garderobu koju ćete nositi dan ranije kako ne biste došli u situaciju da panično birate šta ćete obući na sam dan intervjua. Tada morate biti opušteni, ali zato obavezno unapred isplanirajte kako da na lokaciju stignete barem 15 minuta ranije.

Pregovarajte o uslovima

Kao što je pomenuto, novac je samo jedan od elemenata vašeg radnog mesta. Vi, naravno, morate znati šta je tržišni standard za nivo pozicije za koju ste se prijavili, ali postoji još mnogo važnih aspekata o kojima se može pregovarati. U zavisnosti od vašeg iskustva, uvek možete tražiti više novca. S druge strane, ako ste početnik, od kompanije možete tražiti da uloži u vaše obrazovanje i pošalje vas na dodatne obuke.

U oblasti IT-ja poslovi u protekloj deceniji rastu stopom koja premašuje 20%. Ako razmatrate karijeru u ovoj sferi, jednogodišnja sertifikovana obuka pod vođstvom mentora je najkraći način da se kvalifikujete za ovaj posao.

