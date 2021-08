TRŽIŠTE IT POSLOVA BUDUĆNOSTI: Ove veštine će biti na ceni u narednom periodu

IT poslovi budućnosti

Svake ili svake druge godine dolazi do promena na tržištu rada. Tako se dešava da se ili javljaju nove pozicije ili ponovo pojavljuju neke zaboravljene, za koje odjednom tržište zahteva nove stručnjake.

Kao što je i očekivano, veštine koje će biti na ceni u narednom periodu uglavnom spadaju u informacione tehnologije. Evo najvažnijih oblasti u kojima se uveliko traže veštine rada na platformama za zapošljavanje.

IT podrška

Ukoliko razmišljate o tome da testirate svoje veštine u okruženju informacionih tehnologija, podrška može biti odlična polazna osnova. Na nekoj od ovih pozicija se možete relativno lako zaposliti na najnižem nivou i tako saznati kako funkcioniše ceo sistem podrške za korisnike.

Danas, kada se sve više ljudi okreće digitalnim kanalima i online modelima kupovine i korišćenja različitih proizvoda, svima je potrebna osoba koja pokazuje razumevanje i pomaže im da reše problem na koji su naišli.

Veštačka inteligencija

Donedavno je ovo zvučalo kao daleka budućnost, a danas uveliko koristimo različite principe veštačke inteligencije, počevši od pametnih asistenata na našim telefonima, pa sve do sistema u našim kućama koji nas podsećaju da isključimo peglu ili zatvorimo vrata.

Ceo koncept povezan je sa mašinskim učenjem i zahteva visok nivo poznavanja programerskih alata i jezika. Dobro je pozicionirati se u ovom segmentu od početka učenja, jer sve veći broj kompanija angažuje timove koji rade samo na razvoju takvih sistema.

Sajberbezbednost

Baš zato što je sve veći broj ljudi online, određena stopa kriminala se takođe seli na ove kanale. Hakeri svakodnevno pokušavaju da preuzmu poverljive informacija i probiju sigurnosne sisteme koji čuvaju pristupne podatke banaka ili određenih softvera.

Zato su sve više na ceni stručnjaci koji znaju kako funkcionišu principi hakovanja, koja znanja hakeri uopšte imaju i koje metode koriste. Poznavanje zaštite, odnosno načina da se spreči upad i da se prepoznaju potencijalno rizični kontakti jeste ključna kvalifikacija za posao u oblasti kibernetičke bezbednosti. Za ovu programersku nišu potrebno je poznavanje logike i matematičko znanje.

Upravljanje projektima

Svaki od prethodno navedenih poslova čini deo velikih projekata koji se vode, bilo u komercijalnim kompanijama, bilo u IT firmama koje nude usluge svima kojima su potrebna softverska rešenja.

Kada u tim stavite 10 programera sa odličnim tehničkim veštinama, a nemate lidera koji će znati tačno na koji način treba da ih motiviše kako bi završili posao, dolazite u izazovnu situaciju. Projektni menadžer.je taj koji nastoji sve da uskladi kako bi posao išao nesmetano i svačiji potencijal doprinosio rešenju, On ili ona na sebe preuzima odgovornost za projekat i drži sve konce u rukama, kao i kompletnu organizaciju i isporuku proizvoda do krajnjeg naručioca. Obuka za menadžment IT projekata, bazirana na realizaciji realnih menadžerskih zadataka pravi je put za sve koji žele da idu u ovom pravcu.

Nauka o podacima

Naredni period će od vas zahtevati da pomalo budete i naučnik. To znači da ćete iskoristiti svoja tehnička znanja da doprete do srži određenih problema i izazova, da upravljate velikim paketima podataka (engleski, data), da ih pravilno čitate i da u njima prepoznajete šablone i pravilnosti.

Ljudi koji se bave ovim pozivom danas su na ceni i svakom timu je potreban po jedan naučnik stručan za podatke, kako bi im pomogao da usmere svoje poslovanje i na najbolji način iskoriste podatke koje imaju, te do pozitivnih poslovnih rezultata stignu brzo i efikasno.

Naučite veštine koje će vam obezbediti budućnost

Gotovo svaka od ovih veština ima programersku poziciju ili bi bar zahtevala osnovna programerska znanja kako bi mogla dalje da se razvija. Ali od osnova nemate ništa ako niste spremni da radite dalje na tome i da se usavršavate. Ne bacajte vreme i novac na kratke kurseve od nekoliko meseci koji ne daju gotovo nikakve rezultate. Ovo je poduhvat koji morate sprovesti i u njega uložiti barem godinu dana da biste postali profesionalac kakvog ste i sami zamislili. Zato upišite obuku za razvoj softvera i donesite najbolju odluku za svoju buduću karijeru.

