ODNOSI S JAVNOŠĆU ILI MARKETING? Evo zašto je PR bolji od oglašavanja

Sa ekspanzijom interneta i društvenih mreža, granica između ove dve oblasti se sve više zamagljuje i nije uvek lako prepoznatljiva čak ni profesionalcima. Ipak, neke stvari ostaju nepromenjene – marketing se najčešće percipira kao plaćeno oglašavanje, a PR kao besplatna promocija.

Kada želite da putem medija plasirate priču o nekom proizvodu, nameće se pitanje: šta će biti efikasnije, marketing ili PR? Često će se kompanije odlučiti za to da ih koriste istovremeno, ili da oglašavanje plasiraju nakon što putem PR tehnika ispitaju sve mogućnosti medijskog izveštavanja i procene početni kredibilitet proizvoda.

Ali postoje primeri mnogih kompanija – poput Fejsbuka, Starbaksa i Pandore – koje su se etablirale bez ikakvog oglašavanja. Pomislite na Donalda Trampa i na to kako se on proslavio – dobrim PR-om ili oglašavanjem? Bez obzira na to da li se radi o maloj firmi, multinacionalnoj kompaniji ili o pojedincima, ovi slučajevi pokazuju da su kvalitetno vođeni odnosi s javnošću zlata vredni.

Za preduzeća koja pokušavaju da odluče na šta bi trebalo da usmere novac za promociju u ovim teškim vremenima – na oglašavanje ili na odnose s javnošću – evo nekoliko razloga zašto mnogi smatraju PR efikasnijim od marketinga:

1. PR je jeftiniji od oglašavanja

Postavljanje oglasa u novinama, časopisima ili na TV-u vrlo je skupo. Oglašavanje putem interneta zahteva manji budžet, ali manji budžet uglavnom znači i manje uticaja. Ljudi čitaju novine i portale zbog dobrih priča, a ne zbog oglasa. Stoga će priče koje plasira služba za odnose s javnošću predstavljati ekonomski isplativije rešenje za kompaniju.

Plaćanje reklamnih ili PR tekstova u časopisima ili na internetu jeste dobra ideja, ako za to imate budžet. Međutim, ako novac koji odvajate za promociju nije neograničen, prijateljstva na pravim mestima mogu vam doneti slične rezultate. PR menadžer će znati kako da dođe do novinara, do uticajnih ljudi i promotera – naći će način da plasira željenu poruku tako da bude zanimljiva i da ljudi od ugleda sami požele da je podele sa svojim okruženjem.

2. PR je verodostojniji od oglašavanja

Svi gledaju i čitaju vesti da bi bili informisani, obrazovani ili jednostavno da bi se zabavili onim što se dešava u svetu. Zbog toga je veća verovatnoća da će, kada u medijima naiđu na dobro napisano saopštenje ili priču, ljudi pre poverovati toj verziji nego onoj spakovanoj u formu oglasa.

Zašto plaćati da se vaša poruka plasira kroz oglašavanje ili promotivne tekstove (ovo spada u oblast marketinga) kada je možete integrisati u vesti (što je posao PR-a)?

Zadatak PR menadžera je da kroz zanimljivu priču dovede do povećanja svesti o vašem proizvodu ili usluzi. Ako želite da zaista uđete u svest klijenata kao kvalitetan ponuđač, potrebno vam je da izgradite kredibilitet. To ćete postići najlakše ako se potrudite da neko neutralan ispriča drugima o tome koliko ste vi dobri.

Posao PR-a je i da pronađe načine da vaši klijenti pohvale o vama čuju od drugih ljudi, a ne od vas samih (ili da veruju da su ih čuli od drugih).

Kvalitetnim PR-om ojačaćete i svoju poziciju u branši. Uz dobar PR, mogli biste da postanete prva i najverodostojnija osoba kojoj će se novinari obraćati kada im je potreban stručni komentar ili kada imaju neko pitanje u vezi sa vašom oblašću rada.

3. PR ima veći domet od oglašavanja

Ako stavite oglas u štampani časopis sa 4.000 pretplatnika, dobićete 4.000 prikaza, a ne zaboravite da će mnogi koji kupe časopis potpuno zanemariti vaš oglas. Potrošači su izuzetno pasivni prema oglašavanju. Uz današnje mogućnosti, većina gledalaca premotava reklame na TV-u, preskače oglase u časopisima i novinama i zatvara onlajn oglase pre nego što ih uopšte pogleda.

Sa druge strane, ako je dobro napisano, jedno saopštenje može biti poslato različitim medijima, i to ciljano – novinama, časopisima, radio i TV stanicama, mrežama i emisijama, sajtovima i blogovima.

4. PR je ličniji od oglašavanja

Oglašavanje je oblik jednosmerne komunikacije. Svrha reklame je predstavljanje proizvoda ili usluge. Iako reklama može izazvati direktnu reakciju potencijalnog kupca, ona ne stvara dvosmernu komunikaciju i vezu između klijenta i kompanije.

Odnosi sa javnošću vam mogu i te kako pomoći da steknete simpatije klijenata. Želećete da budete dragi svojim potrošačima i partnerima, da se na neki način emotivno vežu za vas. Da biste ostvarili snažnu vezu sa svojim klijentima i mušterijama, morate uvek biti prisutni u njihovoj svesti, ne samo dok su u vašoj radnji, već i kada su kod kuće, na poslu ili na internetu.

PR će vam pomoći da to postignete, držaće vas uvek u središtu pažnje, jačaće vaše odnose sa lokalnom zajednicom. Ako postanete aktivan član zajednice, bilo da se radi o vašem komšiluku, gradu ili čitavoj državi, bićete deo svakodnevice svojih potrošača i zadobićete njihovu iskrenu naklonost.

Zato je bitno da u svemu što radi vaša firma iskazujete svoju poruku i da neprestano radite na tome da vas ljudi zapamte. To je još jedan od poslova PR-a – da osmisli, formuliše, plasira i implementira vašu poruku tako da uvek i svuda bude vidljiva.

5. PR će vas bolje povezati sa predstavnicima medija nego oglašavanje

Cilj vam je da jednog dana izrastete u poznati brend, makar samo u svom gradu ili zemlji. Kako doći do toga? Bez dobrih odnosa sa medijima – teško. Marketing vas povezuje sa medijima na strogo poslovnom nivou, ali bez razvijanja ličnih odnosa.

Stručnjak za odnose s javnošću će kreirati vaš identitet ne samo kod potrošača, već i kod predstavnika medija, a to je izuzetno važno – posebno onda kada se budete našli u (manjim ili većim) kriznim situacijama. U takvim trenucima medijske veze koje PR ostvaruje mogu vam pomoći da umanjite ili uklonite štetu putem saopštenja za štampu, dogovorenih intervjua ili PR tekstova.

Čak i ako vam se napori u domenu odnosa sa javnošću trenutno čine previše komplikovanim i verujete da je ipak jednostavnije plaćenim oglasima i reklamama doći do budućih klijenata, budite uvereni da nijedna firma koja se posveti PR aktivnostima neće izgubiti ni vreme ni novac. Naprotiv, svaka kompanija koja želi da uspe mora razumeti da će se to teško desiti ako ne uloži u svoj PR.

Odnosi sa javnošću su nauka kao i svaka druga. Koliko god talenta za pričanje priča da imate, koliko god da ste dobri u komunikaciji, ubedljiv govornik i pažljiv slušalac, potrebno je da naučite još mnogo toga kako biste postali uspešan menadžer u odnosima s javnošću. Zato – naučite PR kroz rad na realnim projektima! Uloženi trud će se višestruko vratiti, jer ćete dobiti sertifikat, znanje, veštine i kontakte u industriji preko svojih mentora.

