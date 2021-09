JOŠ SAMO DANAS: Postanite programer uz preko 600€ popusta na ITAcademy

Programeri širom sveta danas ponosno slave svoj dan, 256. dan u godini. Tim povodom ITAcademy je organizovala veliko slavlje, koje traje još samo danas i omogućava vam da uz uštedu od preko 600 evra i vi postanete jedan od najplaćenijih stručnjaka današnjice.

Dan programera obeležava se 256. dana u godini jer broj 256 (dva na osmi – 28) označava ukupan broj vrednosti koje se mogu predstaviti osmobitnim bajtovima – broj koji je veoma dobro poznat svim programerima.

Ako želite i vi da saznate zašto je ovaj broj veoma važan, ako želite odličnu zaradu, mogućnost da u svakom trenutku pronađete posao, da radite od kuće ili uživate u brojnim drugim benefitima kao i programeri – pridružite im se putem ovog linka.

Postanite programer za manje od 12 meseci

Programiranje je postalo jedno od najpopularnijih zanimanja 21. veka. Pre svega, jer je upravo zahvaljujući programerima sve na samo nekoliko klikova od nas. Njihove aplikacije kao što su Facebook, YouTube i Instagram postale su neizostavan deo naših života, njihovi programi pojednostavili su našu svakodnevicu kroz elektronsko bankarstvo i navigaciju, dok su njihove igrice postale najpopularnija zabava u savremenom svetu.

Uz to, ovo zanimanje nudi sigurnost za sve one koji krenu putem programerskog koda – sigurnost da će imati kreativan posao, visoku platu i samostalnost u radu.

Dobra vest za one koji žele da postanu programeri jeste da potrebna znanja možete usvojiti za nešto manje od godinu dana uz savremeno i intenzivno školovanje kakvo je ono na ITAcademy. U tom periodu steći ćete sve neophodne praktične veštine uz koje ćete i vi moći da zakoračite u uzbudljivi svet programiranja.

Izaberite oblast koja vas najviše zanima i steknite međunarodni sertifikat

Na ITAcademy možete izabrati neki od 13 programerskih smerova: Software Testing and QA Program, Python Development, Frontend JavaScript Development, PHP Web Development, Java Development, Software Development, Software Engineering, Microsoft Development, Microsoft Web Apps Development, Microsoft Desktop Apps Development, Android Mobile Development, iOS Development i Microsoft Mobile Apps Development.

Na svim ovim programima možete se opredeliti za nastavu u najsavremenijim učionicama ili za online školovanje uz razvijenu platformu za učenje na daljinu. U zavisnosti od toga u kojoj oblasti odlučite da se usavršavate, po završetku školovanja možete steći neki od internacionalnih sertifikata. Uz zvanične Zend, Oracle, Microsoft i mnoge druge cenjene sertifikate postaćete jedan od najtraženijih programera, koji ne čekaju na posao.

I ne samo to! Školovanjem na ITAcademy dobijate čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla. Praksa i mogućnost zaposlenja u najuglednijim IT kompanijama, mogućnost besplatnog doživotnog usavršavanja, fakultativni kursevi engleskog i nemačkog za one koji žele da rade u inostranstvu, program za razvoj ličnih i profesionalnih veština samo su neki od benefita koji vas očekuju u toku i nakon jednogodišnjeg školovanja!

Uštedite 600€ za prijavu samo još danas – broj slobodnih mesta je ograničen

Akcija povodom Dana programera na ITAcademy traje samo još danas i omogućava vam da upišete neki od smerova na odseku Programming i Mobile Department uz popust od preko 600€.

Izaberite školovanje koje će vas pripremiti za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice i sledeće godine u ovo vreme proslavite svoj dan na odlično plaćenom radnom mestu. Postanite programer koji ne brine za svoju karijeru, jer ima znanja koja mu garantuju sigurnu budućnost.

