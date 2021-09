PET SAVETA ZA ODRŽAVANJE VAŠEG GMAILA: Evo kako da bez programerskog znanja brzo oslobodite prostor na svom Google nalogu

Google i njegovi servisi su među najkorišćenijim u svetu, pa samim tim imaju veliku popularnost kod korisnika. Koliko su popularni na polju mejlova, toliko su korišćeni i na polju Google diska (Drive), opcije u koju se smeštaju dokumenti i čuvaju podaci.

Činjenica je da što se ovi servisi duže koriste, to se više smanjuje dostupan prostor. Kada sanduče i disk budu prepuni, kako biste mogli nastaviti da primate elektronsku poštu, potrebno je dokupiti prostor.

Zato je važno da počnete čišćenje svog sandučeta za poštu i da poruke i dokumente koji već dugo stoje tu polako počnete da brišete. Evo nekoliko saveta koji će vam biti od pomoći u tome da vam Gmail uvek bude čist i da ne brinete o raspoloživom prostoru.

Obrišite velike mejlove

Veliki broj korisnika šalje dodatne dokumente preko linka, koristeći neki eksterni servis za deljenje sadržaja i razmenu podataka.

foto: Promo

Međutim, i dalje se dešava da vam neko pošalje kroz mejl veliki dodatak, prilog (atačment), koji zauzme ozbiljan prostor i samim tim vam napravi problem. Problem je u tome što Gmail ne pokazuje koliko koji imejl zauzima prostora.

Kako da skenirate sanduče za velike mejlove? To možete jednostavno učiniti upisivanjem komande size:5M u polje za pretragu, što će vam prikazati sve poruke koje imaju 5 ili više megabajta.

Filtrirajte velike mejlove i procenite koji su vam neophodni, a koje možete ukloniti.

Obrišite stare mejlove

Problem sa prostorom najpre će se desiti ljudima koji već dugo koriste Gmail i koji u svom sandučetu imaju poštu od pre deset godina. Iako će nam nekada neki od tih mejlova biti potrebni, tu sigurno ima poruka koje bi trebalo ukloniti, jer nemaju više značaj, istekao im je rok važenja ili su jednostavno nepotrebne za buduće poslove.

foto: Promo

Slično kao i kod filtriranja na osnovu veličine, stare mejlove ćete pronaći tako što ćete ukucati u polje pretrage older_than:5y, što će vam izlistati sve poruke koje su starije od 5 godina. Vi naravno možete ukucati i bilo koju drugu vremensku odrednicu.

Obrišite mejlove koji su istekli

Ako imate naloge na velikom broju digitalnih servisa, to znači da su mnogi od njih povezani sa vašim mejlom. To mogu biti i društvene mreže, banke, magazini ili ste se jednostavno prijavili za dobijanje kataloga, biltena, ili za neki njuzleter koji vam zvuči zanimljivo.

Sve ovakve poruke najčešće dolaze sa adrese koja je naslovljena kao noreply, što znači da na nju ne možete odgovoriti. Možete pokušati da pretražite mejlove kucajući upravo to u polje pretrage, a možete pretraživati i po nazivu brenda, njuzletera, banke ili društvene mreže koja vam šalje notifikacije koje zaista ne morate da čuvate.

foto: Promo

Očistite Google Disc

Google mejl i drajv koriste isti smeštajni kapacitet, pa vam se tako može desiti da vas jedan onemogući da koristite drugi. Primera radi, ako vaši nagomilani dokumenti na disku zauzimaju previše prostora, a ni ne koristite ih, može doći do blokade sandučeta.

Klikom na ovaj link, ako ste ulogovani na svoj Google nalog, otvoriće vam se drajv i izlistati sve najveće fajlove koje trenutno imate u svom online skladištu. Krenite redom i procenite koji od njih vam je neophodan, a koji možete sačuvati. Kada ih sve obrišete, ne zaboravite da ispraznite i kantu, jer i ona takođe zauzima isti prostor.

Otvorite novi drajv

Ukoliko vam nije prvi put da čistite svoje skladište i da pokušavate da svedete sanduče samo na najpotrebnije mejlove, a i dalje imate problem sa prostorom, onda je možda dobra ideja da otvorite novi nalog na Gmailu.

foto: Promo

Takođe, postoje i drugi skladišni prostori na internetu, kao što je DropBox, u koji možete preseliti određene segmente svog naloga, kada shvatite kako više nemate prostora na kome biste mogli da držite sve podatke. Trudite se da uvek budete uredni i brišete nepotrebne datoteke, jer ćete tako olakšati sebi i rad i korišćenje informacija koje ste prikupili.

Naučite kako da unapredite svoj mejl

Naravno, postoje i mnogi drugi načini koji vam mogu pomoći da automatski filtrirate mejlove prilikom njihovog pristizanja u vaše sanduče. Programeri često pišu skripte koje im pomažu da im sanduče bude čisto i uredno. To je samo jedna od prednosti njihovog posla i znanja koje imaju. Kako biste došli do nivoa na kome možete da koristite svoje znanje za to da automatizujete procese u svom životu, nemojte gubiti vreme na kratkim kursevima, već se posvetite učenju i radu. Potrebna vam je barem jedna godina kako biste mogli da se pohvalite ovakvim veštinama.

