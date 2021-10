OTKRIVAMO TAJNU: Koliko je zaista teško postati programer?

Brojne prednosti u kojima uživaju programeri, kao što su odlična zarada, prilika za rad od kuće ili mogućnost da uvek pronađu novi posao, predstavljaju nešto zbog čega im mnogi zavide. Ipak, i pored toga, većina ljudi koja mašta o pomenutim benefitima često ima nedoumicu da li da se upusti u avanturu zvanu programiranje.

Osnovni razlog za takvu neodlučnost krije se, pre svega, u stereotipu da je učenje programskih jezika teško i da u ovoj oblasti ne mogu svi da rade. Međutim, realna slika o programiranju je potpuno drugačija.

Programiranjem mogu da se bave SVI

Vremena u kojima je bilo neophodno da odlično znate matematiku da biste se bavili programiranjem su davno iza nas. Savremeni programski jezici danas su znatno dostupniji i jednostavniji za učenje i rad.

Internet i softver za učenje na daljinu dodatno su olakšali čitav proces usvajanja programerskih znanja, tako da početnici sada imaju priliku da savladaju programski jezik sa bilo kog mesta sa internet konekcijom. Ipak, i pored toga, učenje uz nadzor vrhunskih stručnjaka koji imaju iskustva u prenošenju znanja i dalje je jedan od najefikasnijih načina za započinjanje uspešnog puta ka IT vrhu.

Korak po korak do prvog programskog koda

foto: Promo

Prvi susret početnika sa programskim kodom može delovati pomalo obeshrabrujuće, međutim, već posle nekoliko nedelja učenja po najsavremenijim IT programima, situacija će biti potpuno drugačija. U tom periodu steći ćete osnovno znanje koje će vam pomoći da razumete kako funkcionišu kodovi i bićete spremni da čak i samostalno kreirate neke od njihovih najjednostavnijih verzija.

Kako vreme vašeg usavršavanja bude odmicalo, sve više ćete razvijati postojeće veštine i usvajati novo znanje, koje će vam omogućiti da razmišljate kao računar, a upravo to je prvi znak da ste već prešli polovinu puta ka svom cilju.

Izaberite programski jezik koji najviše odgovara vašim interesovanjima

Jednostavnost i lakoća sa kojom ćete postati uspešan programer zavise, pre svega, od vaše odluke koji programski jezik ćete učiti. Učenje PHP-a je najjednostavniji način da steknete potrebno znanje koje će vam omogućiti da se bavite web programiranjem, ali i da već na početku karijere zarađujete oko 685 evra, koliko iznosi prosečna plata za početnike.

Pisanje programa u C# jeziku takođe je prilično jednostavno. Ovaj programski jezik je objektno orijentisan, i u njemu ćete moći da programirate za web, radite na razvoju igara i Microsoft programa. Prosečna zarada za C# početnike iznosi oko 740 evra.

S druge strane, ako maštate o tome da kreirate igrice, aplikacije za desktop ili Android uređaje, programski jezik Java omogućiće vam da ostvarite svoje snove. S obzirom na to da je Java već nekoliko godina najtraženiji programski jezik na IT tržištu, ne samo da nećete čekati na posao već ćete imati priliku da svoj rad i odlično naplatite. Java junior programeri u proseku zarađuju 671 evro, a već posle nekoliko godina iskustva, ovu cifru možete znatno uvećati.

Koliko vremena vam je potrebno za učenje?

foto: Promo

Bez obzira na to koji programski jezik želite da savladate, uz školovanje po adekvatnom programu to možete ostvariti već nakon godinu dana. Znanje koje usvojite u tom periodu otvoriće vam brojne mogućnosti za profesionalni uspeh u IT svetu. Ono što je najvažnije, uz poznavanje jednog programskog jezika, usavršavanje svakog sledećeg biće vam sve lakše. Svaki novi jezik koji naučite u velikoj meri će uticati na vaš status i zaradu u digitalnom svetu. Na vama je samo da uradite ono što su mnogi uspešni programeri već učinili – započnete sa učenjem željenog programskog jezika.

