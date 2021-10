NAPRAVITE MOBILNU APLIKACIJU: Ovo je 6 ključnih koraka u kreiranju mobilne aplikacije

Kreiranje i lansiranje aplikacije za prenosive uređaje podrazumeva veliki broj koraka koji obuhvataju i faze procesa pre same izrade programa.

Iako ćete mnoge od faza procesa prilagođavati konkretnom proizvodu, ipak veliki broj koraka morate sprovesti bez obzira na to šta će vaše finalno rešenje ponuditi korisnicima. Poznavanje procesa je odgovornost menadžmenta, ali je važno i za programere koji se bave razvojem sistema, da bi znali kada počinje njihov posao i ka čemu vodi.

Da bismo vam olakšali, izdvojili smo najbitnije faze koje ćete sigurno proći, bez obzira na to kakvu aplikaciju pravite.

Evaluacija ideje

Došli ste na ideju za novu aplikaciju za koju smatrate da može doneti korist kako vama, tako i drugim korisnicima. Međutim, vaše mišljenje nije dovoljno. Evaluacija je neophodna pre nego što se upustite u bilo kakvu realizaciju. Zato razgovarajte sa relevantnim grupama kako biste videli da li vaša aplikacija ima perspektivu ili bi trebalo da razmislite o drugom pristupu.

Kreirajte biznis plan

Plan razvoja aplikacije se donekle razlikuje od standardnih poslovnih planova, ali iskustvo u njihovom kreiranju će vam pomoći. Formirajte jasan plan koraka kako biste znali ka kom cilju idete i kojim putem. Takođe, odredite budžet i rasporedite sredstva tako da svaki segment procesa bude pokriven da ne biste došli u situaciju u kojoj morate zaustaviti razvoj.

Sprovedite istraživanje

Imate li konkurenciju? Da li se još neko setio slične ideje kao i vi? Po čemu se ta ideja razlikuje od vaše? Šta vas izdvaja?

Neophodno je da detaljno pretresete tržište, kako biste došli do svih informacija koje će vam pomoći da kvalitetnije oblikujete svoj sistem i da ga smestite u okvir koji zadovoljava potrebe tržišta i može biti održiv na duge staze. Posvetite vreme ovom procesu, jer će, čak i kada mislite da ste pokrili sve, uvek postojati još relevantnih podataka koji se mogu izvući.

Kreirajte mapu uma

Mind map, odnosno mapa uma, predstavlja grafički prikaz logike koja stoji iza vaše aplikacije.

Mapom bi trebalo da pokrijete različite scenarije i da obuhvatite sve potrebe koje će vaša aplikacija imati. To podrazumeva i tehničke performanse, opremu, ljudstvo i servise koji bi trebalo da podrže ceo razvoj, pa i sam sistem kada jednom bude postavljen i objavljen.

Počnite od logičnih funkcionalnosti i njihovog odnosa u programu i beležite šta svaka od njih zahteva od pratećih elemenata.

Odredite ciljnu grupu

Znate li sa kim komunicirate? Da biste imali jasno određenu ličnost kojoj upućujete svoju aplikaciju, morate dobro istražiti problematiku koju rešava vaša aplikacija, a potom pronaći osobe koje imaju upravo te potrebe, odnosno suočavati se sa sličnim izazovima. To će vas usmeriti ka idealnom avataru za analizu, odnosno ka razumevanju osobenosti ciljne grupe prema kojoj ćete u budućnosti organizovati komunikaciju na svojim servisima i predstaviti sam proizvod u vidu aplikacije.

Mapirajte put korisnika

Korisničko iskustvo je od ključnog značaja za uspeh vaše aplikacije. Ako dizajn nije dobro odrađen od početka do kraja, možete trpeti velike gubitke u vidu manje prodaje ili propuštenih šansi.

Zato uvek imajte u vidu šta je to što dovodi korisnika do vas, šta ga zadržava i šta ga navodi da klikne na dugme „kupi”. Mapiranje njegovog putovanja će vas dovesti direktno do vašeg cilja.

Naučite kako da iskoristite smernice

Naredni korak je konkretno programiranje, a u tome vam ne može pomoći ni edukativni tekst, ali ni kratak kurs od nekoliko meseci. Kompleksnost programiranja mobilnih aplikacija nekada nadmaši klasično web ili programiranje softvera za računare. Zato je važno da posvetite vreme i trud i da uložite bar godinu dana u svoje usavršavanje i učenje. U tom procesu će vam od ključnog značaja biti mentor sa relevantnim iskustvom.

Upišite sertifikovanu obuku za razvoj mobilnih aplikacija zasnovanu na realnim projektima i napravite prvi korak ka svojoj prvoj aplikaciji.

