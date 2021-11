KVALITETAN KOD: Evo šta su principi čistog kodiranja

U IT industriji se sve više govori o kvalitetu koda koji se proizvodi. Mnogi smatraju da on zavisi od edukacije koju je programer prošao, a sa druge strane, programeri smatraju da je problem u tesnim rokovima, koji ne dozvoljavaju posvećivanje naknadnom prečišćavanju kodova.

Dobar i kvalitetno napisan kôd može vas kao programera učiniti konkurentnim, može unaprediti kvalitet softvera koji kreirate, a posledično i uvećati vaš profit.

foto: Promo

U nastavku teksta pokušaćemo da objasnimo šta to programerski kôd čini kvalitetnim.

Koje su odlike dobro napisanog koda?

Integrisanje svih komponenata

Smatra se da je za kvalitetan kôd izuzetno važno da sadrži sve komponente, kako ne bi ni u jednom trenutku zavisio od eksternih faktora ili promena. To znači da, kada se naiđe na neki problem, programeri će tada gubiti daleko manje vremena za rešavanje, jer će mnogo lakše moći da identifikuju mesto na kome je došlo do zastoja i da ga otklone interno, bez potrebe da vreme troše na traženje uzroka u uticajima drugih sistema i aplikacija koje nisu deo koda.

Korišćenje punih dometa programskog jezika

foto: Promo

Programski jezici koji se danas koriste za programiranje najčešće imaju integrisane sintakse i metodologije koje programeri često zaobilaze. Oni neretko počinju rad ispočetka, što otežava posao svima koji kasnije nastavljaju rad na kodu. Pomenute komponente jezika daleko su razumljivije i jasnije sročene od onih koje programer napravi za sopstvene potrebe. Pored toga, korišćenje svih funkcionalnosti jezika štedi i vreme prilikom čitanja i održavanja koda, jer ga čini mnogo pristupačnijim.

Jasni nazivi

Sve varijable koje se dodaju prilikom kodiranja moraju imati određena imena, a za njihovo imenovanje je po pravilu zadužen onaj ko ih programira. Međutim, kada se nekoj metodi dodeli ime X, sledeći član tima koji preuzme rad na ovom kodu imaće daleko teži izazov pred sobom, jer neće znati šta se na šta odnosi. Zato je važno da se na nivou tima ustanove parametri nazivanja elemenata u kodu, kako bi se jasno znalo na šta se koji naziv odnosi.

Manja ciklična kompleksnost

foto: Promo

Kada računar mora da izvrši određenu komandu, on to čini u okviru određenog niza pravila. To uglavnom znači da postoji uslov pod kojim će se kôd izvršiti ili ponoviti, a ukoliko se uslov ne ispuni, komanda će biti preskočena. Takozvana ciklična kompleksnost se odnosi na broj ponavljanja različitih odluka u procesu. Što je niz odlučivanja duži, to je rad sistema sporiji, jer je ceo proces kompleksniji.

Ako želite da steknete praksu u pisanju čistog koda, upišite jednogodišnju obuku za razvoj softvera i trenirajte kroz realizaciju realnih softverskih zahteva pod nadzorom mentora

