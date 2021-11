BIOGRAFIJA NA FEJSBUKU: Ovo su 3 razloga zašto je ova sekcija važna za svaki biznis

Profesionalci koji se bave marketingom na društvenim medijima razmišljaju o kreiranju postova, brendiranju, povezivanju raznih platformi, haštagovima i slikama. Ovaj posao zahteva svakodnevnu posvećenost ogromnom broju detalja, koji dolaze sa mnogobrojnim zadacima. U takvoj situaciji često se previdi jedan ključni aspekt – biografija na profilu.

Biografije na profilima su važne za sve platforme, ali se ovo posebno odnosi na Fejsbuk. Ova društvena mreža daje mnogo prostora za deljenje važnih informacija. Pored toga, Fejsbuk je platforma koja u velikoj meri može uticati na sveukupan uspeh na društvenim medijima.

Pre nego što se pozabavimo pitanjem zašto je biografija na profilu na Fejsbuku važna, treba utvrditi na šta se zapravo misli.

foto: Promo

Šta je biografija na profilu na Fejsbuku

Biografija na profilu je informacija koja se deli na statičkim stranicama Fejsbukove stranice. Ona prenosi ključne informacije koje bi korisnici morali da znaju. To je pre svega sekcija „O nama/meni" (engleski, About), koja se prikazuje na prvoj slici, ali može biti i sekcija „Naša priča" (Our Story), koja je na drugoj slici.

foto: Promo

Zašto je biografija na profilu na Fejsbuku važna

Biografija na profilu na Fejsbuku je važna iz mnogo razloga.

Prvi razlog je to što se preko nje dele ključne informacije o biznisu. To su radni sati i dani, lokacija, misija, vizija, jedinstvena prodaja pozicija, a u slučaju pojedinih tipova preduzeća (kao što su, primera radi, ugostiteljski objekti) i cenovni okvir. Dakle, sve relevantne informacije.

foto: Promo

Drugi razlog jeste što je ovo prvo mesto susreta ciljne publike sa vašim profilom. Stoga biografija nosi šansu da predstavite biznis tako da napravite sjajan prvi utisak.

Treći razlog ima veze sa optimizacijom za pretraživače i vidljivošću vaše stranice. Biografija na profilu na Fejsbuku vam daje mogućnost da optimizujete celu stranicu tako da se bolje kotirate na pretraživačima. Tako se, primera radi, vaša sekcija „O meni" može u rezultatima pretrage pojaviti ispod vašeg brenda. Takođe može uticati i na rezultate pretrage. Zato bi, kao što optimizujete web sajt izborom ključnih reči, isto trebalo uraditi i za profil na Fejsbuku.

foto: Promo

S obzirom na to da vaša biografija na Fejsbuku utiče na vaš uspeh na društvenim medijima, u jednom od sledećih tekstova ćemo se pozabaviti strategijom kreiranja savršene biografije na stranici na Fejsbuku. S druge strane, ukoliko vas zanima vođenje društvenih medija na profesionalnom nivou, sertifikovana obuka za komjuniti menadžera je dobar način da za godinu dana intenzivnog treninga pod vođstvom mentora steknete znanje i veštine koje će vas kvalifikovati za to da preuzmete vođenje stranice nekog velikog brenda na Fejsbuku.

Promo tekst