TREBA VAM DODATNI PRIHOD: Ovo je 6 načina da brzo zaradite sa strane

Mnogi ljudi sanjaju o tome da osnuju svoju firmu i upravljaju njom na način koji oni vide kao najbolji mogući. Međutim, strah je uvek prisutan pri procesu odlučivanja. Kako sigurnost ne postoji, nije jednostavno odustati od stabilnog stalnog posla.

Srećom, postoji i srednja varijanta. Ona vam može pomoći da testirate svoje veštine, ali i kapacitete, kako biste otkrili da li ste već spremni za preusmeravanje na preduzetništvo ili još nije idealan trenutak za to.

Ideja je da pronađete posao posle posla, koji vam neće oduzimati previše vremena, a biće vezan za dve kategorije: oblast u kojoj ste stručni ili oblast koja vas zanima. Ukoliko nemate ideju kakvi poslovi dolaze u obzir, pročitajte sledeće predloge i pronađite inspiraciju.

Konsultant

Do sada ste sigurno bili u situaciji da vas saradnici ili prijatelji pitaju za savet u vezi sa nečim za šta ste stručni. Verovatno to niste želeli da naplatite. Ali zamislite da proširite mrežu kontakata i da vas ljudi koji vam nisu toliko bliski pitaju isto. Konsultantske usluge se mogu sjajno naplatiti i to može biti odličan posao sa strane, koji ne oduzima previše vremena i koji možete raditi u bilo kom trenutku u toku dana.

Počnite tako što ćete napaviti profil na portalima za frilenserske poslove. Oglasite svoju ekspertizu i počnite da nudite usluge konsultanta.

Elektronske knjige

Možda ste malo introvertnija ličnost ili ne želite da se eksponirate previše, pa vam stalni kontakt sa ljudima nije željena opcija. Razmislite o tome da svoje stručno mišljenje pretočite u reči i da objavite elektronsku knjigu na vašem sajtu. Uz povremeno ulaganje u promociju ili održavanje procesa komunikacije sa klijentima putem digitalnih kanala, pisanje može biti pasivni prihod od koga možete zarađivati pored posla.

Prodaja kreativnih radova

Za dizajnere, pisce i sve kreatore koji imaju opipljive ili konkretne radove koji su drugim ljudima zanimljivi odličan način dodatne zarade jeste i prodaja proizvoda koje su do sada kreirali. I ovde se radi o malim ulaganjima. Radove možete prodavati putem platformi kao što je Etsy, ili koristiti neku od velikog broja domaćih opcija. Razmislite samo i o pravnoj regulativi i osigurajte se da sve što radite bude legalno.

Radovi po narudžbini

Danas se dizajn može štampati na gotovo svakom materijalu. Jedni žele šolje sa omiljenim motivom, drugi tekstil sa nekom ilustracijom ili album radova kao poklon. Ako imate talenat za dizajn, možete po narudžbini raditi ilustracije ili dizajn koji bi se kasnije štampao.

Kursevi

Još jedan način da zaradite od svog znanja jeste da ga podelite sa ljudima koji to žele da plate. Uvek postoje potencijalni polaznici kojima je potrebno usavršavanje i unapređenje veština koje poseduju, kako bi ostvarili bolje rezultate na poslu. Kreirajte kurs, koji ne mora biti izvođen uživo, već može biti i nasnimljen. Kao takav, s vremenom će i sam početi da generiše pasivan prihod. Odredite temu, ispišite plan predavanja i počnite.

Potkasti

Publika potkasta postaje sve veća iz dana u dan. Ljudima koji su u pokretu odgovara da dok nešto rade ili putuju ka poslu ili sa posla mogu da slušaju stručnjake kako pričaju o relevantnim temama i tako šire svoja znanja. Ako investirate u pristojnu opremu i napravite plan gostiju, potkast može postati vaš posao sa strane a s vremenom možda i stalni angažman ukoliko uspete da popularizujete temu na kojoj radite.

Svaka od navedenih ideja ima svoj potencijal razvoja u zavisnosti od toga šta želite da postignete. Međutim, ako vi sami nemate kapacitet i spremnost da tu ideju odvedete korak dalje, ne možete očekivati velike rezultate. Za to vam je potrebno znanje, kako o administraciji, tako i o prodaji, promociji i komunikaciji sa klijentima, jer su to sve aspekti poslovanja koji su vam važni. Zato upišite obuku za preduzetništvo i naučite sve što je neophodno kako biste na najbolji način i u najkraćem roku pretvorili svoj posao sa strane u stalan posao.