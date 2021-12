PRAZNIČNA KAMPANJA: Kako kreirati prazničnu kampanju u 6 jednostavnih koraka

Praznici su sve bliže i veliki broj kompanija je uveliko pokrenuo svoje praznične kampanje kako bi inspirisao ljude na kupovinu poklona, praznično sređivanje, dekoraciju, opremanje doma ili neku sličnu aktivnost. Ako ste preduzetnik, još nije kasno da osmislite i plasirate kvalitetnu kampanju. Između Nove godine i Božića po pravilu veliki broj brendova sa tržišta Zapadne Evrope zataji, pa tako za lokalne firme ostaje mnogo prostora.

Kako biste mogli da kreirate plan komunikacije i znali odakle treba da počnete, važno je da imate ideju o tome šta želite postići. Pridržavajte se sledećih koraka i vrlo brzo možete očekivati rezultate.

Odredite cilj kampanje

To što je tema praznična nikako ne znači da ćete plasirati kampanju samo zato da bi je drugi ljudi videli i kako biste zauzeli prostor u medijima. Neophodno je tačno znati šta želite da postignete i sa time uskladiti i svoje sledeće korake.

Kako biste mogli da dođete do željenih rezultata, postavite konkretne indikatore koje ćete pratiti. Drugim rečima, potrudite se da svaki cilj koji zacrtate bude dobro opisan, merljiv i vremenski definisan.

Definišite ciljnu grupu

Čak i ukoliko već imate definisane profile koje koristite kao ciljnu grupu prilikom kreiranja kampanja, važno je da za prazničnu sezonu osmislite dodatne avatare, Tako ćete odgovoriti na različite naklonosti pojedinaca prema dekoraciji, ukrasima, poklonima, prazničnim filmovima i sličnim usmerenjima i, gađajući u srž njihovih interesovanja, doći do potencijalnih klijenata.

Kreirajte jasnu ponudu

Šta je to što nudite potrošačima? Vaša praznična ponuda mora biti drugačija od svih ostalih koje ste do sada imali. To može biti neka specifična akcija, popust ili posebna linija proizvoda koja je kreirana isključivo za taj povod. Dobro razmislite o tome šta bi zainteresovalo vaše potrošače i na koji način možete da privučete i zadržite njihovu pažnju.

Napravite sletnu stranicu

Svaki oglas koji budete kreirali mora voditi na takozvanu lending stranicu na kojoj će biti jasno objašnjena vaša ponuda. Tu će ljudi moći da saznaju više o proizvodu, istraže koje pogodnosti nudite i da, najzad, i kupe vaše proizvode ili usluge. Kada kliknu na link, na vašem sajtu mora da ih dočeka upečatljiv naslov koji će im privući pažnju, jasna vrednost koju dobijaju vašim proizvodom, ali i dokaz da ništa ne krijete od njih i da već imate zadovoljne klijente koji vam se redovno vraćaju.

Napravite plan promocije

Spomenuti oglasi moraju da imaju plasman na nekoj od platformi koju koristite. Budući da ste već u prvim koracima kreirali posebne avatare i jasne profile svoje ciljne grupe, neophodno je da utvrdite gde se vaši potrošači kreću, koje društvene mreže koriste, koje medije prate i koji kanal komunikacije je najbolji za privlačenje njihove pažnje. Kada to saznate, kreirajte jasan plan promocije, u kome će se tačno znati kada počinjete, koje inicijative sprovodite i koje aktivnosti su pred vama.

Pokrenite kampanju i merite uspeh

Pretočite svoje planove u dela i na vreme počnite da sprovodite zadatke koje ste zacrtali. Važno je da, nakon što razvijete ceo scenario korisničkog putovanja, zapravo napravite prvi korak i počnete promociju slanjem komunikacionih poruka koje ste isplanirali. Nakon otpočinjanja promotivne kampanje, pustite da prođe kraće vreme i odmah pređite na merenje i na praćenje rezultata kako biste mogli pravovremeno da reagujete i prilagodite neka od vizuelnih rešenja ili inicijativa koje ste sproveli.

Naučite kako da sprovedete plan u delo

Kada posmatrate sa strane, čini se da nije preterano teško isplanirati kampanju. Međutim, kada dođe do realizacije, shvatate da vam je potrebna pomoć bar još troje ljudi koji će biti zaduženi za oglašavanje, kreiranje vizuelnih rešenja i pisanje promotivnih poruka. Međutim, uz pravu edukaciju, sve ove aspekte možete i sami sprovesti u delo. Stoga ne gubite vreme na kratkim kursevima na kojima ćete dobiti samo parcijalno znanje. Važno je da se edukujete na pravi način i da posvetite barem jednu godinu svom usavršavanju kako biste došli do potrebnih teorijskih i praktičnih znanja o svim aspektima digitalnog marketinga.

Zato upišite obuku za internet marketing i zakoračite u svet novih prilika za građenje karijere.

