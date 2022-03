KORISNIČKO ISKUSTVO: Opčinite korisnike vaše aplikacije pri prvom susretu

Moć prvog kontakta je u poslovanju odavno prepoznata. Svako je ovo u privatnom životu iskusio sa hranom. Od vode koja kreće na usta svaki put kada pomislite na jelo nakon prvog zalogaja, do osećaja mučnine koji se javlja na samo spominjanje odbojne vrste hrane. Isti je slučaj sa školskim predmetima. Prvi kontakt sa nastavnikom, u zavisnosti od njegovih veština, učenika može da za ceo život zainteresuje za predmet koji mu se činio nezanimljivim, ili pak da učini da mu predmet koji ga je interesovao postane zauvek odbojan. Slično je sa dizajnom aplikacija za mobilne uređaje. U većini slučajeva, ukoliko ste dobro planirali prvi kontakt, to vodi do uspeha.

foto: Tim Edukacija

Kada je reč o prvom susretu, postoje tri glavna cilja uspostavljanja kontakta s korisnikom: pozdravljanje, obaveštavanje i angažovanje korisnika. U nastavku pronađite nekoliko saveta za ostvarivanje uspešnog kontakta sa prvim korisnicima vaše aplikacije u skladu sa njima.

Pozdrav

Uvodni ekran je prvi kontakt između korisnika i aplikacije. U pitanju je vrsta uvoda u odnos koji je analogan susretu u realnom svetu. Gotovo svaku komunikaciju otpočinjemo pozdravom. Shodno tome, jedan od direktnih načina da se započne razgovor jeste da u aplikaciji koristite karakter koji bi oponašao realnu konverzaciju. Za koje god rešenje se odlučili, pozdrav bi morao da bude koncizan kako biste izbegli kontraefekat pri kome korisnik ne bi ni bio spreman da isproba aplikaciju.

foto: Tim Edukacija

Informacije

Drugi deo uvođenja u aplikaciju jeste informisanje korisnika o prednostima korišćenja vašeg digitalnog proizvoda i objašnjenje osnovnih operacija koje mogu da obave pomoću aplikacije. Za ovaj korak je ključno poznavanje ciljne grupe i precizno definisana jedinstvena prodajna ponuda konkretnog proizvoda. Jedinstvena prodajna ponuda identifikuje ono što bi korisnika trebalo da navede na kupovinu, u slučaju aplikacija na njeno korišćenje.

Angažovanje

foto: Tim Edukacija

Osmišljeni uvodni vodič bi trebalo ne samo da pomogne korisnicima da se snađu, već i da ih podstakne da odmah požele da isprobaju razne funkcije aplikacije. S druge strane, ti prvi ekrani s kojima se oni sreću daju uvid u vizuelni stil aplikacije. Ukoliko ste temeljnije uradili analizu svoje ciljne publike, utoliko ćete bolje znati kako da ih zainteresujete. Ovde treba imati u vidu da se velika većina korisnika u korišćenju aplikacija vodi vizuelnim i estetskim podsticajima. Tako su ljudi skloni da se zainteresuju za sadržaje koji su upakovani tako da korespondiraju s njihovim poimanjem lepote i harmonije, kažu istraživači psihologije korišćenja aplikacija. Zato dizajn onog prvog ekrana koji posetioci ugledaju kada prvi put otvore vašu aplikaciju može pozitivno ili negativno uticati na njihov doživljaj i odluku o korišćenju.

foto: Tim Edukacija

Ako želite da se bavite kreiranjem uzbudljivog interfejsa, završite obuku za dizajnera u trajanju od godinu dana i na realnim projektima vežbajte kako da pospešite iskustvo korišćenja aplikacija.

Tim Edukacija