NAJTRAŽENIJI POSLOVI U NAJRAZVIJENIJIM ZEMLJAMA EVROPE: Ovo su pozicije za koje nema zime

Portal za poslovno umrežavanje sastavio je listu poslova koji su u poslednje vreme bili najtraženiji u razvijenim zemljama, prevashodno iz zone Evropske unije. Ako razmatrate odlazak u inostranstvo na rad ili planirate prekvalifikaciju, ova lista će vam pomoći da donesete odluku.

Najtraženiji poslovi u Ujedinjenom Kraljevstvu:

foto: Tim Edukacija

1. asistent u prodaji (za rad s klijentima),

2. vozač (kurir),

3. lični obavljač kupovine,

4. softverski inženjer,

5. specijalista za korisnički servis,

6. projektni menadžer,

7. asistent za korisnički servis,

8. menadžer razvoja biznisa,

9. asistent u sektoru nege,

10. menadžer proizvoda.

Najtraženiji poslovi u Francuskoj:

foto: Tim Edukacija

1. projektni menadžer,

2. razvojni inženjer,

3. prodavac,

4. pomoćnik na poljoprivrednom dobru,

5. tehničko lice za informatičke sisteme,

6. izvršilac poslova zadužen za klijente,

7. softverski inženjer,

8. vozač,

9. konobar

10. asistent za podršku u učenju.

Najtraženiji poslovi u Nemačkoj:

foto: Tim Edukacija

1. prodavac,

2. softverski inženjer,

3. Javascript developer,

4. projektni menadžer,

5. inženjer za cloud sisteme,

6. činovnik,

7. arhitekta digitalnih rešenja za biznise,

8. menadžer proizvoda,

9. razvojni inženjer za Ruby on Rails,

10. kontrolni menadžer projekata.

Najtraženiji poslovi u zemljama Beneluksa (Belgija, Holandija i Luksemburg):

1. softverski inženjer,

2. projektni menadžer,

3. akaunt menadžer,

4. mehaničar,

5. poslovni analitičar,

6. prodavac,

7. inženjer za DevOps,

8. inženjer za cloud tehnologije,

9. ekspert za proizvode u SKRAM sistemu poslovanja,

10. Full Stack inženjer.

S obzirom na to da je u pitanju najbrže rastuća niša, ne iznenađuje činjenica da poslovi iz IT sektora preovlađuju na listi. Ako planirate da odete u inostranstvo radi nalaženja posla, prekvalifikacija za najtraženije IT poslove u trajanju od godinu dana pomoći će vam da postanete konkurentni na međunarodnom tržištu rada.

Tim Edukacija