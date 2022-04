KAKO DA ZA SEBE IZABERETE PRAVU KARIJERU? Odgovorite na ovih 10 pitanja i saznaćete koji je pravi put za vas

Izbor karijere ima ogroman uticaj na vašu budućnost. On će uticati na vaš identitet, zadovoljstvo, životni stil, prihod, ali i na život vaše porodice, kao i na vaše zdravlje i budućnost.

Bilo da tek razmatrate buduću karijeru ili želite da promenite postojeću, razmotrite ovih 10 pitanja.

foto: Tim Edukacija

1. Koja su moja interesovanja?

Aktivnosti u kojima uživate u slobodno vreme mogu da vam pruže važne uvide u potencijalne poslove koji bi za vas bili zabavni, a ispunjavali vaše želje. Da biste bolje profilisali potencijalne šanse, postavite sebi sledeća pitanja. U kojim hobijima uživam? Da li više volim da vreme provodim u zatvorenom prostoru ili na otvorenom? Da li uživam u radu s ljudima, sa podacima ili s knjigama? Koje aktivnosti mi najviše nedostaju?

2. Koje veštine imam?

Iako toga možda niste svesni, vi već posedujete veštine koje će vam pomoći da uspete u budućnosti. Razmislite o tvrdim i mekim veštinama kojima već vladate.

Tvrde veštine su one koje ste stekli kroz obrazovanje. Primera radi, to može biti širok dijapazon konkretnih veština, od kuvanja do programiranja. Meke veštine su veštine koje ste stekli kroz životno i poslovno iskustvo, takve su na primer veština rada u timu ili upravljanje vremenom.

3. Gde leže moji talenti i snage?

Od malih nogu pokazujemo talente koji nas čine jedinstvenim. Ove urođene sklonosti će vam pomoći da uspete u karijeri. Ako niste sigurni gde leže vaše snage, napravite listu svega u čemu ste dobri. Zamolite prijatelje, profesore, porodicu i mentore da vam pomognu u ovome, jer ponekad drugi bolje od nas samih umeju da prepoznaju talenat.

4. Kakva sam ličnost?

Vaša ličnost se ogleda u načinu na koji mislite, u onome što osećate i u tome kako se ponašate. Tip ličnosti je važan za odluku o vašoj budućoj karijeri. Zato razmotrite sledeće aspekte svoje ličnosti kada razmišljate o budućnosti.

Da li vodite ili pratite? Da li više volite da radite sami ili u grupi? Da li vam je draža saradnja ili ste takmičarskog duha? Da li radije pomažete drugima ili ih osnažujete da sami postignu svoje ciljeve? Da li živite u svetu ideja ili ste od akcije? Da li ste umetnički nastrojeni kreativac koji uživa u haosu ili najbolje funkcionišete u svetu rutine i strukture?

5. Koje su moje vrednosti?

Svako od nas različite stvari smatra vrednim. Nekome je važna finansijska sigurnost, drugima pravda, a trećima sklad između života i posla. Ove vrednosti će vam pomoći da se odlučite za tip karijere koji želite da gradite.

6. Kakvo obrazovanje ili vrsta obuke su mi potrebni?

Određene karijere zahtevaju visoko obrazovanje ili ulaganje vremena. Razmislite o tome da li vam se isplati da provedete deceniju u sticanju kvalifikacija ili je za karijeru kakvu želite dovoljna jedna godina intenzivne obuke.

7. Da li u oblasti kojom bih se bavio ima dovoljno otvorenih radnih mesta?

Odluka da se bavite umetnošću, gde je vrlo malo radnih mesta, u odnosu na izbor karijere u sektoru informacionih tehnologija, gde se svakodnevno otvaraju na desetine dobro plaćenih radnih mesta, svakako nema istu težinu.

8. Koliko novca želim da zarađujem?

Različite karijere donose različite prihode. Čak iako visina zarade nije ključni faktor u izboru karijere, vaš prihod će umnogome usloviti kvalitet vašeg života i životni stil. Razmotrite visinu zarade kada sužavate opcije za izbor karijere. Ako vam je mesto gde živite važan faktor, pažljivo planirajte izbor karijere.

9. Gde želim da živim?

Neki poslovi vam daju geografsku fleksibilnost, dok je druge moguće obavljati samo sa određene lokacije. Ako želite da radite u finansijskom sektoru u firmi u kojoj se u kancelariji radi od 9 do 5, život na selu verovatno nije najidealniji izbor. Ako vam je mesto gde živite važan faktor, pažljivo planirajte izbor karijere.

10. Zašto želim da radim ovaj posao?

Pri odlučivanju o karijeri uvek se zapitajte zašto mislite da bi trebalo izabrati karijeru u određenoj oblasti. Ne dozvolite da mišljenja i očekivanja drugih utiču na vaš izbor. On mora biti samo vaš.

