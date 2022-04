DIZAJN KOJI BUDI OSEĆANJA: Evo kako da kod posetilaca vašeb web sajta izazovete emociju

Kao profesionalac u domenu komunikacija, vrlo je verovatno da ćete za internet kreirati obilje materijala koristeći slike i tekst. Ako želite da kreirate dizajn koji podstiče emocije, tvrdi Šanel Malin, ekspertkinja za marketing u kompaniji Šopifaj (Shopify), morate povesti računa o tri ključna elementa. Više o njima saznajte u nastavku ovog teksta.

Fontovi

Različiti stilovi fontova podsvesno izazivaju različite emocije. O fontovima možete misliti kao o digitalnom govoru tela, a poznato je da se oko 50 odsto emocionalne komunikacije dešava kroz govor tela.

Jasan i čitljiv font čitaoci smatraju kredibilnim. Iznenadili biste se pred podacima koji pokazuju koliko dobar font i elegantan prelom stranice mogu da promene utisak o tekstu i sposobnosti čitaoca da ga razume. U onlajn svetu je način na koji komunicirate važan koliko i ono što imate da kažete. Iako sami možda ne mislite da budite emociju kroz izbor fontova, jer vam to nije namera, znajte da je realnost zapravo drugačija. Nema neutralnih fontova, pa pri kreiranju sledećeg teksta obratite pažnju na izbor fonta i razmislite o osećanjima koja on može izazvati kod publike.

Boja

Boja vrši izuzetno jak uticaj na ljude. Istraživanja su pokazala da čak 85% korisnika kaže da je boja najvažniji razlog za kupovinu pojedinih proizvoda. Ljudi donose sud o proizvodu u roku od minut i po od kada ga ugledaju, pri čemu je između 60 i 90 odsto elemenata prosuđivanja zasnovano na doživljaju boje. Kada je boja u pitanju, moć podsvesnog u proceni brendova je svakako veća od svesnog uticaja.

Iako je psihologija boja važan faktor, boje ipak ne funkcionišu izolovano od ostalih varijabli. Primera radi, oslanjanje na tople boje neće automatski učiniti posmatrača srećnijim ili pozitivnijim. Boju je neophodno kombinovati sa ostalim elementima radi kreiranja celokupnog emocionalnog efekta.

Izaberite dve ili tri boje koje će kreirati ili održati vašu emociju potrebnu za izbor. Zapamtite da sama boja nije dovoljna da izazove željenu emociju. Morate je podržati drugim elementima, poput tipografije i slika.

Kada ih jednom izaberete, s druge strane, boje morate dosledno koristiti u brendiranju. Važno je da boje budu usko povezane s vašim brendom.

Slike

Ljude privlače dopadljiva vizuelna rešenja. Slike dopiru do svesti hiljadu puta brže nego tekst. Baš zbog toga je grafički dizajn važan faktor u marketingu. Ovo je takođe jedan od razloga zašto televizija i video-zapis kao mediji imaju jak uticaj na ponašanje potrošača. Izazivanje emocionalnog odgovora na proizvode i usluge kroz upetačljive slike povećava pažnju koju one zavređuju. Stoga analizirajte slike koje koristite. Zapitajte se koja osećanja one bude. Ukoliko ne mislite da je rezultat pravi, promenite ih.

Razmišljajte o detaljima – izrazima lica vaših aktera, veličini, boji, jeziku tela i sličnom. Svi ovi faktori utiču na emocije koje vaše slike izazivaju u gledaocima.

Boja, fontovi i slike jesu važni aspekti svakog dizajnerskog rešenja. Ipak, da biste kreirali upečatljiva dizajnerska rešenja, potrebno je otići korak dalje i razmišljati o celini. Ako želite da ovladate svim tehnikama efektnog dizajna, morate se pozabaviti i praksom, ali i teorijiom i istorijom dizajna. Sveobuhvatna obuka za dizajnera koja traje godinu dana kroz rigiorozan rad spremiće vas za profesionalne izazove za koje vam kratki kursevi ne pružaju odgovarajući trening. Posvetite vreme praksi kroz realne projekte i kreiraćete rešenja koja se pamte.

Tim Edukacija