ŠTA VAS ČINI IDEALNIM KANDIDATOM? Otkrijte 3 načina da odgovorite na najteže pitanje na razgovoru za posao

U jednom od prethodnih tekstova bavili smo se strategijama za odgovaranje na teška pitanja na razgovoru na posao.

U nastavku pronađite nekoliko primera koji su provereni u praksi, kada je u pitanju nezgodno pitanje: „Šta vas čini idealnim kandidatom?”

„Dobro komuniciram sa ljudima i jednostavno mi je da se povežem sa drugima.”

Jedan od dobrih primera lične osobine važne za timski rad je i komunikativnost. Ukoliko pozicija za koju se prijavljujete iziskuje rad sa ljudima, ne propustite priliku da ukažete na to kako vam dobro ide povezivanje sa timom i koliko iskustva imate u upravljanju međuljudskim odnosima ili rešavanju konfliktnih situacija. Uvek navedite primere.

„Volim da učim i istražujem, to je deo moje dnevne rutine.”

Priča o učenju može zvučati uopšteno, ali ukoliko date konkretne primere onoga što ste do sada naučili i što planirate da učite u narednom periodu, to ne mora biti slučaj. Konkretni primeri će dokazati da vam je lični rast važan, da ste i sami u potrazi za poslodavcem koji će to prepoznati i dozvoliti vam da se razvijate i na taj način podsticajno delujete na ceo tim.

„Prethodno iskustvo mi je dalo konkretne veštine koje su jasno primenljive na ovoj poziciji.”

U slučaju da ste prethodno radili u okruženju koje vam je pomoglo da se razvijate na određeni način, jasno objasnite koji je način u pitanju i zašto je to iskustvo relevantno za napredak vas kao pojedinca, ali i celog tima. Ukažite na liniju koja povezuje vaše iskustvo, stečene veštine i konkretne izazove koje biste mogli da rešite ukoliko vam se pruži prilika.

Ukoliko imate iskustvo koje korespondira sa predloženim, u pitanju su provereni odgovori koji će vas učiniti atraktivnijim kandidatom. Ukoliko se sa druge strane, tek na početku, pripremite za karijeru, najbolje je pronaći obrazovnu ustanovu u kojoj ćete steći neku vrstu radnog iskustva. Sertifikovane obuke bazirane na realnim projektima uz mogućnost prakse daće vam osnovu potrebnu da izgradite meke i tvrde veštine za rad u željenoj industriji. Tada na pitanja regruta šta vas čini idealnim kandidatom mirne duše možete iskoristiti bilo koji od tri navedena odgovora.

