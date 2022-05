BRZO ZAPOSLENJE ZA MLADE SA SUBOTIČKOG EKONOMSKOG FAKULTETA: Poslovna informatika – isplativo zanimanje

Prema poslednjem istraživanju najvećeg sajta za zapošljavanje Poslovi Infostud, poredak najtraženijih zanimanja se nije menjao nekoliko godina, a na njegovom vrhu dominiraju zanimanja iz oblasti informacionih tehnologija. No, kako je i to veoma široka oblast u sve većoj digitalizaciji poslovanja, poslednjih godina se iznedrilo izuzetno perspektivno zanimanje u okviru te struke – ERP konsultant.

ERP konsultant ima tehničke veštine i znanje iz programiranja i baza podataka, dok sa druge strane poznaje biznis, procese u organizaciji, ali i određene „soft“ veštine kao što je komunikacija sa korisnicima. Ekonomski fakultet u Subotici je jedan od retkih kod nas koji u okviru smera Poslovna informatika obrazuje mlade za zvanje ERP konsultanta po međunarodnim standardima.

Bojan Babić je primer uspešnog diplomca subotičkog Ekonomskog fakulteta koji je nakon diplomiranja uporavo na smeru Poslovna informatika brzo našao posao u kompaniji M&I Systems u Novom Sadu, prvo kao junior, a sada senior konsultant sa preko 10 uspešno implementiranih ERP rešenja u domaćim kompanijama raznih delatnosti.

Šta je ERP konsultant?

Ovo zanimanje je odličan spoj informatičkih zvanja, ekonomije i menadžmenta organizacije što ga čini daleko konkurentnijim na sve širem IT tržištu. ERP stručnjaci poznaju specifičnosti poslovnog procesa koji se pokriva ERP rešenjem, kao i mogućnosti i načine korišćenja. Oni znaju kako treba da izgledaju idealni tokovi poslovnih procesa i kroz saradnju sa zaposlenima na optimalan način vrše prilagođavanje procesa i ERP rešenja.

„Nakon završene srednje ekonomske škole logičan put bio je da nastavim da studiram ekonomiju, a opet sa druge strane želeo sam da zakoračim i u IT branšu koja je u to vreme doživljavala ekspanziju. Smer poslovna informatika mi je to pružio, mogućnost da znanja iz ekonomije primenim u digitalnom svetu“, kaže Bojan Babić.

ERP stručnjaci su dragoceni u kompanijama jer: utvrđuju postojeće stanje u organizaciji kroz analizu poslovnih procesa, identifikuju mogućnosti postojećih informacionih sistema, primenjuju ERP rešenja i integrišu sa postojećim informacionim sistemima u organizaciji, vrše konverziju podataka iz starih informacionih sistema, obučavaju korisnike za upotrebu ERP rešenja, usklađuju poslovne procese sa standardima, propisima i zakonskim ograničenjima, ali i pružaju kontinuiranu podršku korisnicima u svakodnevnom radu.

Poslovna informatika – dobar miks znanja iz IT-ja, menadžmenta i ekonomije

Smer Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu u Subotici dobra je osnova za sticanje i proširivanje znanja koje studentima omogućava da odmah posle diplome počnu da rade. Najpoželjniji radni kadar dolazi upravo sa smera Poslovna informatika i ovi kandidati imaju najbolje rezultate pri selekciji kadrova u kompanijama.

„Studije na Ekonomskom fakultetu su mi omogućile da s jedne strane razumem klijenta i njegove poslovne procese i potrebe, a sa druge strane da na te potrebe tehnički odgovorim kroz informacioni sistem što predstavlja idealnu kombinaciju i širok spektar znanja koje se neprestano širi sa svakim novim projektom,“ kaže Bojan.

Ovaj fakultet je pionir u oblasti poslovne informatike, još od 1973. Aktuelni program Poslovna informatika je potpuno inoviran i zasnovan na standardima i preporukama profesionalnih udruženja ACM, IЕЕЕ и AIS. Danas njegovi studenti osim dobrih uslova u pogledu, domova, menze, zdravstvene zaštite i stipendija imaju mogućnosti za stručnu praksu i volontiranje u uspešnim softverskim kompanijama u zemlji, studijski boravak u inostranstvu i sticanje kompetencija za rad sa proizvodima svetskih kompanija, kao što su SAP, Microsoft i IBM.

Zbog članstva fakulteta u SAP University Aliances, studenti imaju mogućnost sticanja sertfikata za SAP konsultante preko platforme za učenje na daljinu Univerziteta u Brandenburgu, što je odlična osnova za dalji napredak u kompanijama.

