IMEJL MARKETING ZA POČETNIKE: 6 osnovnih koraka za kreiranje efektnog biltena

Bilten (newsletter) je pravi način da svoje aktuelne klijente, kao i sve ljude koji su pristali na to da dobijaju novosti o vašoj kompaniji držite na radaru. Pomoću elektronskog biltena imate mogućnost da se redovno pojavljujete pred njihovim očima sa vrednim informacijama.

U odlučivanju o redovnosti slanja biltena morate naći meru. Važno je da ne preterate, ali i da ne zapostavite svoje korisnike. Tako iza kampanja kreiranja i slanja biltena stoji čitava filozofija, koju morate dobro znati kako bi vaš trud doneo rezultate.

Ako nemate iskustva, krenite od sledećih nekoliko saveta, koji će vam sigurno biti od pomoći.

Razmislite da li vam je bilten potreban

Pre nego što počnete da kreirate bilten, razmislite da li vam je ovaj oblik komunikacije zaista potreban i da li imate informacije koje su vredne deljenja sa ciljnom grupom. Takođe razmotrite ko je vaša ciljna grupa. Možda vaši potencijalni klijenti uopšte nisu skloni otvaranju takvih mejlova, pa je vaš rad izlišan. Možda ćete pak na kraju analize doći do zaključka da je elektronski bilten najbolji kanal komunikacije koji možete uključiti, ali je važno da ta odluka bude zasnovana na istraživanju i činjenicama.

Pregledajte dobre primere

Ako ste utvrdili i potvrdili sa svima da je u pitanju dobar put, počnite da istražujete primere kvalitetnih biltena koje ste videli. Pre svega, pregledajte svoje sanduče i razmislite o tome šta vas konkretno privlači da otvorite određeni mejl ili, što je još važnije, da sprovedete akciju nakon tog otvaranja. Nakon što sprovedete detaljniju analizu, znaćete kako da nastavite sprovođenje svoje strategije i na koji način treba početi da kreirate sadržaje za mejl kampanju.

Balans 90–10

Kada planirate sadržaje za svoj elektronski bilten, uvek imajte u vidu da čitaoci moraju imati određenu korist od toga što im predstavite. Zato uspostavite takozvani balans 90–10, u kome 90% vaših sadržaja ima edukativnu priču i vrednost koju šaljete u javnost, a tek 10% čistu promociju od koje očekujete profit i određene prodajne rezultate nakon kampanje. Takav način promocije doneće dugoročne rezultate.

Objasnite šta dobijaju pre nego što se prijave

Ukoliko prikupljate prijave za njuzleter preko web sajta, ta stranica sa koje upućujete svoju publiku da se prijavi mora biti osmišljena do detalja. Ona mora da postavi jasna očekivanja, kako bi potencijalni korisnici tačno znali šta će dobijati. Ako im kažete da će im jednom nedeljno stizati edukativni materijali, a zapravo im samo šaljete vesti o svojoj kompaniji, budite sigurni da ćete brzo izgubiti poverenje. Zato budite otvoreni i držite se onoga na šta se u početku obavežete.

Budite kreativni u osmišljavanju naslova

Naslov mejla (Subject) nosi 50% vrednosti celog biltena. Ako u tom prvom koraku ne probudite interesovanje, sav trud koji ste uložili u kreiranje kvalitetnog mejla koji će stići na konkretne adrese možete da bacite niz vodu, jer niko neće pročitati šta ste pisali. Naslov mora biti primamljujući, izazivati interesovanje kod čitalaca i informisati ih o tome šta ih čeka kada otvore mejl.

Testirajte!

Možete pregledati hiljadu priručnika, pogledati na internetu koliko hoćete tutorijala i pročitati još više različitih saveta, ali dok ne počnete zapravo da isprobavate to što ste uradili, ne očekujte rezultate. Ispitajte različite varijacije na manjem uzorku i pratite kakve komentare vam je to donelo. Brojte klikove, procenat otvaranja i potencijalne prodaje, kako biste ustanovili šta je to što se vašoj publici dopada. I tek tada ćete moći da dođete do magičnog recepta.

Naučite kako da kreirate dobru kampanju

Imejl je samo jedan deo šire slike, koju čini još mnogo drugih vidova promocije. Kanali su brojni, a da biste došli do smislenih rezultata, morate koristiti ne jedan način, već mnoge od ponuđenih opcija. Svim tim mogućim opcijama nikako ne možete ovladati za nekoliko meseci na nekom kratkom kursu. Veštine kreiranja strategije i planiranja kampanje zahtevaju vreme i organizovan rad. Zato posvetite bar jednu godinu učenju, i to uz kvalitetne mentore koji imaju iskustva u poslu kojim ćete se i vi baviti i videćete rezultate prilično brzo.

Upišite obuku za internet marketing i napravite korak ka svom novom karijernom pozivu.

Tim Edukacija