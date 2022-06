DOBILI STE PONUDU ZA POSAO? Ovo je 6 saveta za pregovaranje o boljim uslovima na razgovoru

Većina saveta koje dobijate u vezi sa karijerom usmerena je na korake pre prvog intervjua, odnosno na razgovor sa regruterom u kome bi trebalo da se predstavite u najboljem svetlu. Međutim, kako da uspešno pregovarate i dobijete idealne uslove za sebe – nije česta tema.

U procesu pregovora trebalo bi da ostanete mudri, pribrani i da iz vida ne gubite određene korake. Zato krenite od sledećih nekoliko saveta i prilagodite ih svom iskustvu i situaciji u kojoj se nalazite.

Budite dopadljivi

Iako su vaše veštine u najvećem broju slučajeva ono što će presuditi prilikom izbora kandidata, u situacijama u kojim imate direktnu konkurenciju može se desiti da se poslodavac opredeli za drugog kandidata samo zato što je bio prijatniji u komunikaciji. Ne gubite iz vida da je vaša ličnost podjednako važna kao i ekspertiza prilikom pregovaranja o uslovima.

Istaknite svoje zasluge

Ako postoji potreba da pregovarate, to uglavnom znači da tražite više nego što vam je ponuđeno. Da bi poslodavac prihvatio vaš amandman, neophodno je da istaknete zašto zaslužujete to i šta će ceo tim dobiti zahvaljujući vašem dolasku. Možda postoji razlog koji nije naveden u vašoj radnoj biografiji ili smatrate da biste mogli da ga objasnite primerom. Šta god da je u pitanju, stavite akcenat na konkretan primer kako biste došli do rezultata koji želite.

Naglasite da ste i dalje u igri

Regruteri nekada steknu pogrešnu sliku i pomisle da kandidati pregovaraju samo kada nisu zainteresovani i žele da vide kolika je najveća ponuda koju mogu dobiti. Stavite im do znanja da ste zainteresovani za poziciju i da vam se dopada sve o čemu ste do tada razgovarali, ali da smatrate da zaslužujete bolje uslove od onih koji su vam prvobitno ponuđeni, što želite da dokažete.

Razumejte i položaj osobe sa kojom pregovarate

Imate prava da pregovarate o boljim uslovima za sebe, ali morate razumeti i poziciju osobe sa kojom to radite. Pre svega, trudite se da ne zahtevate odgovor odmah, jer u najvećem broju slučajeva regruter ima nekoliko nivoa menadžera iznad sebe i sa njima se mora posavetovati ukoliko ima izmena u ponudi koja je poslata kandidatu. Zato budite strpljivi i trudite se da korektno i jasno u komunikaciji iskažete sva svoja očekivanja.

Pripremite se za pitanja

Niko vam neće bez pitanja odgovoriti na sve zahteve koje ste postavili. Zato se morate spremiti da odbranite argumentaciju koju ste postavili. Većina firmi ima veoma jasnu hijerarhiju i zna se šta zaposleni mora da ispuni kako bi se popeo korak više na lestvici. Upravo zbog toga sigurno ćete biti testirani, kako bi vaši budući nadređeni proverili da li zaista zaslužujete nivo na koji želite da se popnete.

Imajte u vidu nameru

Može se desiti da vas neka pitanja izbace iz koloseka, jer ih ne očekujete, ili ste ih očekivali u nekom drugom obliku. Ali imajte u vidu da je namera iza njih najčešće dobra ili potpuno drugačija od načina na koji je pitanje postavljeno. Primera radi, ako vas regruter pita da li biste prihvatili prvu sledeću ponudu koju dobijete, to ne znači da on vama manipuliše, već da proverava da li ste zaista uzbuđeni zbog pozicije koja je pred vama.

Budite promućurni u naporima da za sebe dobijete najbolje uslove, odnosno da oni budu u skladu sa onim što zaslužujete i za šta ste se borili. Ali uvek imajte u vidu da preko puta vas sedi osoba koja će i kroz te zahteve procenjivati da li ste dobar saradnik za tim i na koji način komunicirate.

